Llegó al Congreso como una apuesta personal de Yolanda Díaz y como tal lo abandonará en las próximas semanas. Marta Lois (Vigo, 1969) ha capitaneado el Grupo Plurinacional de Sumar desde el día de su nacimiento, ha trabajado para engrasar las mil y una piezas que componen el espacio y ha capeado, no sin dificultad, el temporal cuando Podemos puso tierra de por medio con Sumar en la Cámara Baja . Sin duda, es el momento más espinoso que le ha tocado vivir como portavoz. Ahora, más o menos medio año desde su llegada a Madrid, Lois regresa a Galicia . Lo hace como candidata de Sumar a las elecciones gallegas y con una misión de profunda relevancia para los intereses del partido: lograr representación y ser decisiva para, en sus propias palabras, "expulsar al PP de la Xunta tras 14 años de políticas restrictivas". La actual ambivalencia de Lois —portavoz estatal y candidata autonómica— le permite responder preguntas sobre la relación de Sumar con Podemos , las tensiones de este primerísimo tramo de legislatura, sobre el momento que atraviesa la izquierda, el complicado equilibrio del bloque de investidura y, por supuesto, la crisis ambiental desatada por el vertido de pellets en su tierra y las elecciones a las que concurre como candidata el 18 de febrero.

Buenos días, portavoz. Aún puedo llamarla así, ¿verdad?



Claro, me puede llamar portavoz. Sabes que he dado ya ese paso importante para mí, que es meterme en una de las mejores aventuras, la campaña para ser candidata a la presidencia de la Xunta de Galicia, pero aún soy portavoz y, precisamente, estos días aún estoy en Madrid ejerciendo las funciones parlamentarias como portavoz.

Luego comentaremos el tema electoral. Le pregunto, antes, por cuestiones parlamentarias. En concreto, me voy unas semanas atrás. Quizá al momento más complejo que ha podido vivir el Grupo Plurinacional de Sumar, que fue cuando Podemos lo abandonó para irse al Grupo Mixto. ¿Pudo Sumar hacer algo más para que Podemos se sintiera cómodo dentro del grupo parlamentario?



Yo creo que todo el mundo ha visto —y más aún teniendo la perspectiva que da el tiempo— que fue una decisión unilateral de Podemos. Como sabéis, nos enteramos por los medios de comunicación. El nuestro es un grupo plurinacional que integra diferentes fuerzas políticas, que apuesta por la pluralidad y la diversidad y vamos a seguir trabajando en esa línea. A quien hay que preguntarle por esto es al propio Podemos.

En su momento, dijimos que lamentábamos la decisión, pero creo que hay que seguir para adelante y que lo que quiere la gente es que hablemos menos de las dificultades y de los debates partidistas y más, como siempre, de las políticas que importan a la gente, que pueden ayudarle a vivir mejor en un momento, que, además, es duro para muchas familias, trabajadores y trabajadoras.

De lo que se quejaba Podemos es de que no podían hacer política dentro del grupo. No sé si es una queja que ha oído más veces dentro del grupo.

"El ADN y la marca de Sumar es el diálogo. Si lo que quieres es un protagonismo individual... Eso no es posible"

Somos un grupo con diferentes fuerzas políticas que nos caracterizamos por ser plurinacionales; por tener una agenda y una apuesta por construir un espacio de trabajo parlamentario muy ambicioso en dos ámbitos: el territorial y el social. Ahí, todos nuestros debates y trabajo colectivo y de equipo significa, muchas veces, que todas las fuerzas políticas tenemos que converger y priorizar cuál es nuestra agenda. El ADN y la marca de Sumar es hacerlo siempre desde el diálogo y la negociación. Un grupo con muchas fuerzas y una pluralidad tiene que apostar por eso. Ahora bien, si lo que quieres es un protagonismo individual, entonces... Eso no ha sido posible.

Uno de los objetivos de Sumar es aglutinar la izquierda. ¿Hoy, la izquierda está más unida o menos que antes del nacimiento de Sumar?

De lo que estoy convencida es de que Sumar es una herramienta política útil. Ha venido aquí para eso, para demostrar con los hechos, no tanto con las palabras. Hay una frase de las sufragistas que me gusta mucho: "Menos palabras, más hechos". Tanto desde la anterior legislatura, pero, sobre todo, desde el arranque de esta, Sumar está haciendo políticas que mejoran la vida de la gente. Estar más en el plano de los hechos, de la acción y de las solvencia.

Por lo tanto, Sumar es esa herramienta que aglutina a la izquierda a la izquierda del Partido Socialista, que es una fuerza política necesaria y útil. Sí que reconozco que eso significa una complejidad. Estos días y estas semanas veréis que estamos en un momento de construcción de nuestro espacio político, pero con mucha ilusión y energía. Lo importante es qué queremos hacer. Creo que lo estamos demostrando en el Gobierno de coalición y que lo vamos a hacer, también, en Galicia.

Estamos en la recta final de su portavocía en el Congreso. Creo que ha sido, más o menos, medio año el tiempo que ha ocupado el puesto de portavoz. ¿Qué balance hace?



Hago un balance muy positivo. Ha sido una experiencia y un honor estar ejerciendo el rol de portavoz en un grupo como el de Sumar. He tenido, también, la posibilidad de aprender mucho y, sobre todo, las experiencias que me llevo, globalmente, son positivas. Arrancamos, si recordáis, ya en el propio mes de agosto trabajando y sacando adelante una de nuestras grandes apuestas, que fue que el Congreso de los Diputados se pareciera más a la sociedad y que las lenguas propias —las lenguas oficiales— se pudiesen hablar.

En agosto, Yolanda Díaz arrancaba el mes reclamando eso y trabajamos por la modificación del Reglamento. Hoy se puede hablar galego, catalán, vasco... Todas las lenguas oficiales que reconocen los estatutos de autonomía. Eso es un paso importante. Nos sentimos y me siento muy orgullosa, sobre todo, del trabajo con los compañeros y compañeras del grupo. Es una legislatura aritméticamente compleja, que significa que hay que tener altura de miras en la construcción de la política y, a mí, eso me gusta mucho. Está siendo una experiencia muy valiosa que me llevo para Galicia.

Marta Lois, portavoz de Sumar en el Congreso y candidata a las elecciones gallegas, en la redacción de 'Público'. — Lolo Sánchez

Le pregunto, ahora, por lo que ocurrió este pasado miércoles en el Senado, aunque cumplía las funciones del Congreso. Habla de "altura de miras". ¿Cree que esos pactos que, al final, alcanzó Pedro Sánchez o el PSOE con Junts corresponde a esa altura de miras? ¿Está conforme con cómo se desarrolló esa jornada?



Este miércoles había tres decretos encima de la mesa para sacar adelante con medidas muy importantes de 'escudo social', medidas anticrisis y medidas para mejorar la cobertura y las condiciones de subsidio de desempleo de miles de trabajadores y trabajadores en España. Entonces, "altura de miras", para mí y para Sumar, siempre ha sido poder llegar a acuerdos y poder negociar, ya sea con Junts o con el conjunto de fuerzas políticas del hemiciclo. Y cuando eso se produce, al final, los que ganan son los ciudadanos y las ciudadanas españolas. No ganan los partidos. El foco hay que ponerlo ahí.

"La política con altura de miras es ser capaces de llegar a acuerdos"

La ciudadanía no entiende que determinadas fuerzas políticas, en un momento dado, prefieran que algunos de los decretos en los que están en juego grandes medidas sociales y mejoras caigan o, incluso, puedan acabar situándoles al lado de la extrema derecha o de la derecha. Entonces, la política con altura de miras, para mí, es ser capaces de llegar a acuerdos. Independientemente de que, en algunas cosas, te hubiera gustado que fuera de otra manera. O una medida no sea lo suficientemente ambiciosa.

Te pongo un ejemplo. En cuanto al acuerdo de Gobierno con el PSOE, Sumar sigue creyendo en que a las grandes empresas energéticas hay que grabarlas con impuestos porque tienen beneficios récord al año. Y hay millones de personas, en este momento, en nuestro país, en situación de pobreza energética.

En lo referente a las grandes energéticas, nosotros lo hemos dicho claro. Nos hubiera gustado. Pero la política es, también, negociar y acordar. Lo que no entiendo es que se lleven las negociaciones a un límite extremo y se sea capaz de dejar caer medidas que la gente espera por intereses partidistas, por purismo con tu electorado o por querer, a priori, practicar una mayor radicalidad. Por otro lado, los impuestos a la banca han quedado como un compromiso con el PSOE.

Está hablando de Podemos. ¿Hubo algún momento, durante la jornada del miércoles, en que fue posible que la negociación permitiera que el decreto del subsidio prospere?



"Sumar ha tenido la mano tendida, pero no ha habido interés por parte de esa fuerza política"

La capacidad para poder negociar, la mano tendida o la posibilidad de llegar a acuerdos ha estado presente hasta el último minuto, pero tengo que decir que eso no ha estado en el interés de esta fuerza política. No ha sido una cuestión tanto de técnica-política, sino de posicionamiento y de estar, siempre, marcando una negativa no a Sumar o a su líder, sino que, al final, ha sido estar en contra de los trabajadores y trabajadoras de este país. 730.000 hombres y mujeres con nombres y apellidos, que hoy mismo podrían tener reconocido el derecho a 90 euros más de subsidio de desempleo.

Es una medida que tiene que ver con los cuidados, con poner la vida en el centro, con el feminismo, con la ampliación del permiso de lactancia... Todo eso ha quedado fuera.

Y, a partir de este punto, ¿se encontrará la fórmula para que estas medidas puedan salir adelante?



"Los ciudadanos harán balance de qué significa remar a favor y qué significa no hacerlo"

Estoy convencida de que, por nuestra parte, esto no puede quedar aparcado ni eliminado. Tiene que ver con estar a la altura y hacer una política al servicio de la gente. Estoy convencida de que habrá que trabajar mucho, aunque creo que hoy es día para hacer balance y los ciudadanos y ciudadanas tienen que hacer, también, un balance de ver qué significa remar a favor y qué significa no remar a favor.

También vimos, durante la jornada del miércoles, unas negociaciones 'in extremis' entre el Partido Socialista y Junts, que al final permitieron la convalidación de los dos de los tres decretos... ¿Cómo valora usted las concesiones le ha hecho el Gobierno a Junts? ¿Esta tónica, que puede repetirse durante la legislatura, puede a llevar al Gobierno al límite?

Es una legislatura compleja, pero que va a avanzar y, en la medida en que se vayan engrasando, también, los procesos de trabajo conjunto y de negociación, vamos a poder demostrar que hay una mayoría democrática que no quiere a la extrema derecha y que no quiere al Partido Popular en nuestro país.

"El bloque de legislatura, aunque es complejo, debe hacer un esfuerzo para llegar a acuerdos y frenar a la extrema derecha"

Se ha demostrado el 23J que muchísima gente, una mayoría, no quiere a los que, durante las últimas semanas y meses, han tenido la calle y las sedes de determinados partidos políticos asediadas, impugnando los valores democráticos y cuestionando nuestra democracia. Solo pensando en lo que hay ahí fuera, en la deriva autoritaria y la hiperderechización del PP, que va de la mano de la extrema derecha. Solo por eso, el ejercicio de responsabilidad pasa por que el bloque de legislatura, aunque es un bloque complejo, esté a la altura. Cada momento exigirá un esfuerzo adicional para negociar y acordar.

Reconozco que, desde Sumar, estamos a las antípodas, por ejemplo, de Junts, que es un partido de derechas, mientras que Sumar es un partido que apuesta y está centrado en las mayorías sociales. En ese sentido, la política significa buscar un punto de encuentro y de acuerdos, independientemente de que no se compartan las políticas. Pero insisto: ahí fuera, y es muy serio, la deriva autoritaria del PP y la extrema derecha de Vox es algo que no puede pasar en este país democrático.

Usted ha abandonado la portavocía. Han sonado nombres para reemplazarla: Íñigo Errejón, Aina Vidal, Enrique Santiago... ¿Se sabe ya quién va a ser el futuro portavoz de Sumar?



No. Lo que tenemos previsto, a partir de los próximos días, es tener una reunión de la dirección política del grupo parlamentario, en el que vamos a hablar y vamos a decidir de manera ordenada mi salida como portavoz y el nombramiento de otra persona. En cualquier caso, has citado nombres importantes de portavoces y portavozas adjuntas en el grupo. Estoy convencida de que se adoptará una buena decisión.

¿Qué atributos tiene que tener ese nuevo portavoz?



La persona que ocupe ese cargo tiene que ser una persona que tenga capacidad para unir, para trabajar en equipo y lanzar un mensaje político de trabajo conjunto de un grupo plurinacional que va a sacar adelante una agenda social y territorial. Tiene que tener eso y estoy convencida de que lo va a tener. Es alguien con el que nos vamos a sentir todas y todos representados.

¿Alguno de los nombres que he dicho antes cumple mejor esas características que el resto, según su gusto personal?

Todos cumplen esas condiciones. Además, quiero decirlo aquí, tanto Íñigo, como Aina, como Àgueda Micó, como los 'compis' de Més Mallorca, Vicens, o Jorge Pueyo, y el propio Enrique, de Izquierda Unida (IU)... Para mí ha sido un placer y está siendo un placer trabajar con ellos. Espero que sigan ahí. Y a la persona que decidamos la dirección política dentro del grupo que sea el portavoz o portavoza principal le voy a desear todo lo mejor.

No debe de ser fácil el trabajo de portavoz en un grupo como el de Sumar, que integra a varios partidos en el Congreso y a otros tantos, una quincena, que conforman ese órgano de dirección...



Ha sido todo un proceso de innovación en la construcción de un espacio... Sumar es una fuerza política que integra partidos, pero también tiene una pata ciudadana muy grande y lo queremos entender así. Sumar no quiere definirse como una suma de partidos, pero, efectivamente, en el trabajo parlamentario hay que conciliar esa idea de que la fuerza ciudadana tiene que llevar a Sumar a ser un gran referente y un gran instrumento político de cambio, con el trabajo en el Congreso que conlleva el trasladar todo lo que nuestro equipo de ministros y ministras hace en el Ejecutivo a la iniciativa legislativa y parlamentaria. Hay que trabajar de forma coordinada con el Ejecutivo para sacar leyes adelante. Por otro lado, todo el mundo dentro de la plurinacionalidad tiene que sentirse cómodo.

¿Se ha conseguido esa última parte?



Como el camino se hace andando, hemos estado trabajando en esa línea y el Grupo Plurinacional está contento y con muchas ganas de arrancar esta segunda fase a partir del mes de febrero.

Hablemos de Galicia, su próxima etapa. La convocatoria electoral fue repentina, no sé si les pilló por sorpresa. ¿Han tenido que improvisar sobre la marcha?



A nadie se le escapa que el señor Rueda ha convocado las elecciones en pleno comienzo de las fiestas navideñas con un propósito muy claro: que esto fuera un mero trámite electoral. Lo ha hecho así un poco para esconderlas, para desmovilizar a los gallegos y gallegas, pero le va a salir mal. El señor Rueda está incapacitado para gestionar nuestro país y lo ha demostrado estas semanas con la mala gestión o no gestión de la crisis de los microplásticos, de los pellets, en Galicia.

"La sociedad gallega está demostrando que está muy por delante del Gobierno del PP en Galicia"

Y como tenemos memoria, y tenemos daños en nuestra memoria colectiva, como es el Prestige, pues la sociedad gallega, estos días, está demostrando que está muy por delante del Gobierno del PP en Galicia. Si nos ha sorprendido o no... Bueno, si no eran en febrero, iban a ser en marzo o en abril. Nosotros estamos, desde Sumar Galicia, trabajando mucho desde hace tiempo y preparadas para emprender este momento, que estamos convencidas de que va a ser un momento histórico si los gallegos y las gallegas se movilizan como se movilizaron el 23 de julio.

¿Estaba previsto que usted fuera candidata? Fue nombrada portavoz del Congreso y, al cabo de pocos meses, candidata a las elecciones gallegas.



Yo, a Yolanda Díaz, siempre le había manifestado que mi interés, mi corazón y mi ilusión política pasaba por poder tener un rol o ejercer un papel importante en la convocatoria de las elecciones gallegas. Pero bueno, fui candidata a diputada en las elecciones generales y, desde el momento en que se me nombra portavoz, lo hago con la máxima responsabilidad y compromiso. El hecho de que haya decidido abandonar la portavocía para irme a Galicia es porque nos lo tomamos muy en serio y porque vamos a por todas en las elecciones.

Yo tengo experiencia de Gobierno, como sabes, en la capital de Galicia. He trabajado cuatro años como responsable en el área de Turismo, de Promoción Económica, de Igualdad... He estado, también, de portavoz en la oposición. Tengo un perfil y una experiencia acumulada, también aquí en el Congreso, que creo que es, también, importante para lograr sacar al Partido Popular de Galicia, donde lleva 14 años aplicando políticas regresivas, y apostar por un Gobierno progresista. Nuestra aspiración y nuestra apuesta no es de mínimos; es de gobernar y de tener un programa de gobierno.

En caso de que Sumar no logre representación en las elecciones gallegas, ¿se ha planteado si volvería a la política municipal o si volvería a la universidad?



No lo contemplo. Estamos convencidas de que el 18 de febrero la fuerza de Sumar y el papel decisivo que va a tener ahí pasa porque estemos en las instituciones políticas gallegas, que estemos en el parlamento y que estemos, por supuesto, en ese gobierno progresista. En esta campaña vamos a darlo todo. Yo voy a trabajar noche y día para hacerlo.

Ha hablado antes de los pellets, esas pequeñas bolas de plástico, ¿qué incidencia cree que puede tener en la campaña gallega?



Yo creo que de lo que hay que hablar, también, es de la incidencia lamentable y negativa que está teniendo en el país y en la costa. Se ha extendido, también, a otras comunidades autónomas. La preocupación que tenemos es la falta de transparencia, las mentiras, la inacción de un gobierno popular en Galicia que ha mirado hacia otro lado.

La Xunta de Galicia tiene competencias para activar, por ejemplo, un plan de contingencia, para coordinar efectivos, para no señalar a los ayuntamientos que ya están sobrecargados. Si quieres que ayuden en las labores de limpieza tienes que dotarlos de recursos... En definitiva, no se ha hecho absolutamente nada. Luego están las declaraciones lamentables de la consejera de medioambiente diciendo que estos pellets no son tóxicos ni contaminantes.

Hemos vivido una catástrofe brutal, como fue el Prestige, y esta gente no ha aprendido nada. Si no es capaz de gestionar una crisis medioambiental (que está teniendo y va a tener muchas consecuencias que todavía hay que evaluar desde los informes técnicos y científicos), si se ha mentido, si se ha ocultado la realidad, los gallegos y las gallegas tienen que ser conscientes de que el señor Rueda no es una persona para gobernar nuestro país.

Ustedes son un partido nuevo y en los territorios han tenido que empezar desde cero. ¿Les ha afectado negativamente la premura con la que se convocaron elecciones a la hora de preparar la campaña?



Quisiera matizar un poco eso. Sí que es cierto que estamos en un proceso de construcción también en nuestra estructura orgánica. Hemos configurado un órgano de impulso político, que es nuestra promotora, Sumar Galicia. Hay un portavoz que trabaja de una manera también intensa, desde hace mucho, que es el propio Paulo Carlos, pero Sumar Galicia, desde el 23 de julio, ya había empezado a dar pasos importantes.

Por tanto, ¿cómo la afrontamos? Entre otras cosas, os invitamos a venir a Vigo este viernes, que arrancamos con muchísima fuerza. Va a estar Yolanda, va a estar Íñigo y otros miembros de la candidatura. Arrancamos con la convicción de que este es un momento de esperanza, de cambio de época y de cambio histórico si los gallegos y las gallegas se movilizan. A pesar de que estemos en elecciones adelantadas y que el señor Rueda las quiera esconder, Sumar Galicia sale con toda la energía y las ganas para ese voto de la esperanza, que es el cambio político en Galicia.

Ustedes, por cierto, demandaron a la Xunta por no actuar rápido en el caso de los pellets. ¿Qué visos de prosperar tiene esa demanda?



Nosotros llevamos a cabo esta demanda a la Xunta por inacción, por falta de reacción y de inactividad y, al mismo tiempo, a las pocas horas, ya era un escándalo y ya había salido Asturias pidiendo elevar el nivel de alarma. Al final, la Xunta activó el nivel de alarma. Nosotros continuamos con ese proceso de demanda contra la Xunta sobre todo porque, independientemente de que hayan elevado, ahora, el nivel de alarma al dos, la realidad es que han llegado tarde.

Además, hemos visto que se siguen poniendo de perfil exigiéndole al Estado que actúe, mientras que ellos, que son los que tienen la responsabilidad y la competencia autonómica, hacen más bien poco. Nosotros ahí vamos a seguir con nuestro trabajo de exigir responsabilidades a quien tiene la máxima competencia. Exigimos, también, la dimisión del consejero de la Consellería de Mar, Alfonso Villares.

¿Qué papel tiene que jugar el Gobierno central en esta crisis medioambiental de los pellets?



Bajo mi punto de vista, todas las administraciones públicas tienen que estar a la altura de esta crisis, de este problema ecológico, que está llevando con muy mala gestión el Gobierno gallego. El Estado tiene que aportar, también, pero se le tiene que solicitar. A mí, lo que me llama la atención del señor Rueda es que ha activado el nivel dos, pero, al mismo tiempo, no quiere reconocer su falta de diligencia para que el Estado esté donde no es capaz de estar el Gobierno gallego, donde no es capaz de estar la comunidad autónoma. Eso se está viendo.

El señor Rueda no quiere, cuando el Estado tiene mecanismos y recursos para poder estar ayudando ahí. No sé si será por cuestiones electorales. Claramente, no quiere reconocer su falta de gestión.

Le pregunto, ya por último, cuál sería un resultado exitoso para Sumar en las elecciones gallegas. ¿Qué dice el titular que le gustaría leer el día 19 de febrero, después de las elecciones?



No lo sé... Pero la vocación y el trabajo que vamos a hacer todos estos días hasta el 18 de febrero es que al día siguiente haya un titular que diga: "Hay cambio político en Galicia, hay un nuevo Gobierno progresista, con tres fuerzas, y con un Sumar muy fuerte, que ha permitido y ha sido capaz de llevar el cambio político en Galicia".

O, si quieres en negativo: "Por fin, los gallegos y gallegas han echado al PP, después de 14 años de políticas regresivas para nuestro país".