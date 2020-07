Más Madrid lleva contabilizados hasta el momento 80 millones de euros gastados por el Gobierno regional en el hospital temporal de Ifema, un proyecto que vieron "innecesario" y donde a su juicio se realizaron contratos "opacos".

En una entrevista a Europa Press tras ser elegida hace unos días líder de la dirección de Más Madrid en la región, la diputada Mónica García ha manifestado que tanto el cerrado hospital de Ifema como el futuro hospital de pandemias "han buscando el efecto propagandístico" y, a su entender, no refleja lo que estaba pasando en los hospitales durante los meses más duros de la enfermedad.

"Donde hemos tratado, hemos tenido que autoorganizar y sufrido el peso de la pandemia ha sido en los hospitales público. Pero cuando hay una epidemia el Gobierno no es capaz de sentirse orgulloso de su sistema sanitario público y lo que hace es desviar la atención a un hospital de campaña que para organizarlo tuvo que desmantelar otros hospitales de campaña y sitios dentro de los hospitales. Los actos que tuvo el Ifema fueron usados como ariete propagandístico. Si luego ves los datos, las cifras de los pacientes tratados te das cuenta que donde estuvo el peso de la pandemia fue en los hospitales", ha aseverado.

En ese sentido, ha criticado la "deslealtad" de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, por poner no poner el foco en la Sanidad Pública, "que es la que nos ha sacado las castañas del fuego" y por no reconocer a labor de los profesionales.

"El hospital de Ifema fue la construcción artificial de una infraestructura innecesaria. Tuvo mil pacientes solo durante diez días, cuando proyectaron el hospital más grande del mundo con 5.000. Muchos de ellos pacientes leves que se hubiera podido seguir con atención primaria si no la hubieran desmantelado. Además, sirvió como una plataforma para entregar contratos de manera obscena. Hemos analizado contratos y vamos por 80 millones en un hospital que duros 41 días. Y donde fueron más de la mitad de los presupuestos de los EPIs. No solo ha sido una plataforma publicitarias, sin nuevamente una plataforma para inyectar ingresos sin justificar", ha apostillado.

La portavoz adjunta de Más Madrid en la Asamblea enjuicia también que ahora el Ejecutivo autonómica "se de prisa en meter las excavadora en un hospital de pandemias, que los epidemiólogos dicen que es innecesario, y sin embargo no son capaces de entender que nuestra Sanidad pública se basa es la Atención Primaria, teniendo centros de salud cerrados".

García les ha reprochado también que "dispersen y centrifuguen" el talento de sus propios profesionales sanitarios. "No han sido capaces de retener ni al 50 de los residentes que han acabado en junio. No han entendido nada de lo que va esta pandemia, que va de prevención, Atención Primaria y Salud pública; pero el PP sigue enrocado en el mismo proyecto de Aguirre de pelotazos, ladrillazos, contratos millonarios sin justificar y ausencia de una plantificación de qué es lo que necesitamos en la Sanidad", ha indicado.

Los centros de salud cerrados no reabren porque "no hay profesionales"

La dirigente de Más Madrid no entiende por qué a día de siguen sigan cerrado tantos centros de salud y sus unidades de urgencias, teniendo en cuenta que la Atención Primaria es "crucial" para el seguimiento de la pandemia.

"No se abren porque no hay profesionales. El mundo del Gobierno del PP gira en torno a las infraestructuras y nuestro mundo gira en torno a los profesionales porque ellos son los que lo sostienen y serán capaces de darnos seguridad en caso de rebrote. Hemos propuesto más contratación de profesionales de Atención primaria, rastreadores, expertos en salud pública, actualizar un sistema informático del siglo XXI y otras propuestas; pero las excavadoras están en el hospital de pandemia", ha declarado.

Más Madrid ha detallado que le resulta "imposible" corroborar los datos que aporta la Consejería de Sanidad o el Ejecutivo regional porque "es imposible confirmar algo en esta Comunidad con transparencia y lealtad".

"No sabemos cuántos profesionales han contratado, no sabemos cuántos rastreadores tenemos. Es parte de una manera de entender la política. Cuando te desgranan cuáles son estos 10.000 sanitarios que iban a contratar luego no suman, pero da igual. Es imposible comprobar nada, lo que dice bastante de cómo funciona este Gobierno", se ha quejado.

La diputada autonómica tampoco sabe si los datos facilitados por la Consejería de Sanidad sobre contagiados y rebrotes son correctos. "¿Cómo es posible que haya entre 50 y 100 casos al día de coronavirus y no sepamos dónde están. Ni sabemos si corresponde a un brote, a un foco, si los estamos siguiendo, es imposible saberlo", ha añadido.

Tampoco cree que se esté haciendo bien la vigilancia epidemeológica. "El paso de los casos individuales a la transmisión comunitaria es una línea muy fina, ya cuando has pasado esa línea ya tienen el desastre encima de la mesa, que es lo que pasó en marzo. No entiendo cómo la Comunidad no pone toda la carne en el asador para minimizar ese paso y por qué no hemos contratado a los mil rastreadores que nos hacen falta para que de cada caso seamos capaces de seguir todos los contactos. No lo estamos haciendo y eso nos pone en peligro. Nos han hablado de 40 teleoperadores, de 65, el consejero el otro día 76. Pero necesitamos no el doble, sino diez veces más porque nos estamos volviendo a jugar otra vez tener un rebrote duro", ha augurado.

Mónica García también ha lamentado que en Madrid los médicos residentes MIR sean utilizados como "mano de obra barata", no se asegure correctamente su formación y sus reivindicaciones son "de lógica y sentido común". "Son nuestros futuros profesionales y lo que piden a la Comunidad es trabajar en condiciones dignas para formarse. La Comunidad dijo al principio que eso era inasumible y lo viene demostrando todo el rato con los contratos que han ofrecido para Atención Primaria, etcétera", concluye.