Más Madrid se consolida como alternativa a Ayuso y Almeida pese a la pérdida de votos

Incertidumbre y nervios hasta el último minuto. Así se puede resumir el ambiente que se ha vivido en la sede de Más Madrid durante el recuento electoral de este 28M. Con el Partido Popular (PP) de Isabel Díaz Ayuso arrasando a nivel autonómico, la formación regional ha depositado todas sus esperanzas en que dieran los números para hacerse con la Alcaldía de la capital. Pero, después de un escrutinio de infarto, no ha sido posible.

El bloque progresista, liderado por un Más Madrid que pierde siete concejales respecto a los comicios de 2019, no ha logrado los apoyos suficientes para propiciar un cambio de signo político en la ciudad. Una tesitura que el partido ha atribuido al contexto de crecimiento del PP en buena parte de los municipios a nivel estatal.

Pese a ello, la candidata Mónica García se ha consolidado como referente de la izquierda madrileña para enfrentar las políticas de la derecha y la extrema derecha en la Asamblea de la Comunidad de Madrid. Con el más del 90% de los votos escrutados, la formación ha crecido a nivel autonómico hasta los 27 escaños, tres más que en 2021. En una jornada marcada por el repliegue del espectro político a las izquierdas, Más Madrid ha puesto en valor su capacidad de resistencia.

"Hoy es un día difícil para muchas personas progresistas que miran al futuro con preocupación. Nuestra voluntad es que aprendamos y renazcamos para obtener pronto otras victorias muy importantes", ha afirmado Rita Maestre. La número uno de Más Madrid en la capital ha agradecido la "labor de los militantes" y el "apoyo de los vecinos de Madrid", en una intervención en la que ha asegurado sentirse orgullosa de la campaña realizada.

"Aunque no hemos conseguido que se hablara de Madrid y, lamentablemente, no hemos conseguido que se votara pensando en los pediatras, en los centros de salud, en las calles de la ciudad, y se ha votado por otros derroteros; decimos con orgullo que somos la alternativa al PP", ha expresado Maestre.

En la misma línea, García ha reconocido que, debido a los resultados, este domingo "no ha sido un buen día para Madrid, para la justicia social o para la sanidad publica". Si bien, la candidata ha insistido en que desde Más Madrid han seguido creciendo y hablando "de lo que más importa". "Hemos multiplicado por cinco nuestros resultados anteriores en los municipios. Somos una fuerza con un músculo propio que debemos a nuestros militantes y vecinos a los cuales quiero agradecer este resultado", ha apuntado García.

"Es verdad que hay un contexto de retroceso de las fuerzas progresistas,

pero pondremos nuestros mejores proyectos e ideas en Madrid, no damos nada por perdido. Les pedimos a los ciudadanos que no desistan porque nosotros no vamos a desistir por conseguir ese Madrid que tanto soñamos", ha terminado la líder del partido en la región.