CCOO ha denunciado a través de un comunicado el reparto gratuito entre la población de la Comunidad de Madrid de mascarillas FPP2 de "dudosa validez y un solo uso". El sindicato considera una "insensatez" la entrega de este material por crea una "falsa seguridad" que "podría comprometer la salud de los madrileños y madrileñas".

En este sentido, según ha criticado, CCOO entiende que es "inadecuado entregar las mascarillas tanto a la población en general como a los profesionales, sin verificar su idoneidad y solicita a los organismos regionales o nacionales que reconsideren momentáneamente el reparto", ha añadido.

El sindicato ha ahondado en esta cuestión y, tal y como ha señalado en el comunicado, ha verificado que "hay disparidad entre las especificaciones técnicas" que aparecen en las bolsas de promoción de la Comunidad de Madrid y las que aparecen en las cajas de embalaje de las mismas que se distribuyen en las farmacias de la región desde este lunes.

"En las cajas solo aparece el estándar de calidad de la normativa de China (GB2626-2006) y que fueron fabricadas el 28 de abril de 2020, en la ciudad china de Wenzhou. Sin embargo, en las bolsas de empaquetado en las que se entregan las mascarillas, realizadas específicamente para la Comunidad de Madrid con su bandera, aparece la normativa europea", ha asegurado.

Según la referencia de dichas cajas, ha añadido, el uso previsto es "máscara desechable utilizada para el cuidado personal", por lo que en palabras Rosa Muelas, secretaria de Salud Laboral de CCOO Sanidad Madrid, esta especificación indicaría que "las mascarillas son de un solo uso", ya que en caso de ser reutilizables tendrían que tener la indicación R (reutilizable), la cual no aparece especificada en el producto.

Por otra parte, las especificaciones de las mascarillas, que no de la caja, indican una norma que no existe. Esto es, EN149-2011 + A1 2009. "Estas mascarillas son más caras que las máscaras higiénicas de papel, además de ser las que se utilizan para trabajar con pacientes que son altamente sospechosos de tener un covid-19 o que están diagnosticados ya con coronavirus. Y estas son el tipo de mascarillas, si estuvieran homologadas adecuadamente, que los profesionales de los centros sanitarios y sociosanitarios se están viendo obligados a reutilizar una, dos, tres días y hasta una semana, porque no les llega material suficiente y les obligan a reutilizar en sus centros", asegura Rosa Muelas.

Asimismo, el sindicato, en la línea de lo que este fin de semana han denunciado los expertos en medicina preventiva, ha pedido utilizar mascarillas quirúrgicas para la población y, en caso de que este material cumpla con los requisitos necesarios, deberían ser utilizados por los sanitarios.