Una lista del PSOE intenta desbancar al último alcalde franquista que opta a la reelección

"Tenemos río y tren, y queremos aprovecharlo y abrir el pueblo", explican fuentes de la candidatura del PSOE que, formada por cuatro independientes, afronta el próximo 28 de mayo un hito histórico: ganar las elecciones en Matillas (Guadalajara) y, con ello, lograr que España quede libre de alcaldes franquistas cuando están a punto de cumplirse 48 años de la muerte del dictador, 45 de la aprobación de la Constitución y 44 de las primeras elecciones democráticas municipales.

Unos años antes de que todos esos hitos históricos comenzaran a sucederse, concretamente desde 1972, Ignacio Gordón Boza ya era alcalde de Matillas, un pueblo de La Serranía de Guadalajara situado a media hora en coche de su capital, Sigüenza, que en aquellos tiempos contaba con más de 400 vecinos.

Ese censo ha ido menguando hasta los 103 habitantes que contabilizaba el año pasado el INE (Instituto Nacional de Estadística), que son, por otro lado, la mitad de los que había en el cambio de siglo (205 en 1999), en uno de esos procesos de despoblación que siguen desertizando los pueblos de lo que se ha dado en llamar la España vacía y que en casos como este se ven intensificados por la cercanía de las capitales de la provincia, a 64 kilómetros y 50 minutos, y del Estado, a 130 y hora y media.

Sin embargo, también hay quien quiere volver, como es el caso de Graciela Muñoz Torres, una ingeniera informática superior e hija del pueblo, de 43 años, con tres hijos y que lleva 18 en Madrid como profesora de Secundaria, y que ha decidido encabezar la lista del PSOE para las municipales del 28 de mayo.

"Contamos con una mujer hija de Matillas y con ganas de darle la vuelta al pueblo", explican fuentes de la candidatura, que se marcan como principales objetivos "tener un ayuntamiento transparente, inclusivo y abierto a todo el mundo, en el que la gente tenga voz".

Los tres alcaldes franquistas que ya no optan a la reelección

Ignacio Gordón es el último edil nombrado por la dictadura que se presenta a la reelección por duodécima ocasión

Los miembros de la candidatura socialista desconocían la vertiente emblemática de las elecciones a las que han decidido presentarse, en cuya gestación han tenido un peso clave las decisiones de otros partidos y alcaldes que, finalmente, han dejado a Ignacio Gordón como el último edil nombrado por la dictadura que finalmente se presenta a la reelección por duodécima ocasión.

De hecho, Gordón no es, o cuando menos no lo es todavía, el alcalde más veterano de España. Le superan otros dos que fueron designados por los gobernadores civiles de sus respectivas provincias un año antes que él: José Luis Seguí, de Almudaina (Alicante), y Mauricio Martínez, de Valdarachas (Guadalajara), que han decidido no volver a presentarse en las listas del PP.

Al primero lo releva como cabeza de lista Pau Navarro y al segundo Beatriz Troyano, según las candidaturas publicadas este miércoles por los boletines oficiales de esas dos provincias.

Tampoco repetirá el cuarto de los alcaldes nombrados en el franquismo (había nueve hace dos legislaturas) y que revalidaron el cargo tras las elecciones de mayo de 2019, Senén Pousa, de Beade (Ourense), quien ha sido apeado de la candidatura contra su voluntad por el jefe de los conservadores en esa provincia, Manuel Baltar, para sustituirlo por Fernando Taboada Guntin, cuya lista tendrá como rival a otra de una Agrupación Vecinal Independiente de Electores (Avide).

Pousa, cuya lista se impuso hace cuatro años por cuatro concejales a tres al PSdG después de tres elecciones consecutivas ganando por 5-2 y mientras el BNG quedaba fuera del consistorio, era conocido por su negativa a cumplir la normativa sobre memoria democrática y eliminar la calle Caudillo del nomenclátor del lugar.

“Tenemos el apoyo de muchos vecinos”

Gordón, al que no se le conocen ni esas posiciones cerriles ni extravagancias como utilizar el Cara al sol como tono de móvil que sí caracterizaban a Pousa, al que saca dos años de "antigüedad" tras liderar durante décadas una lista independiente antes de "fichar" por el PP, presenta en las últimas convocatorias una trayectoria de resultados opuesta a la menguante que iba obteniendo este último, ya que pasó del 3-2 de 2011 al 4-1 de 2015 para alcanzar un 5-0 en 2019 tras haberse impuesto por mayoría absoluta también en las ocho anteriores.

"Algo bueno habrá hecho en tantos años, pero ahora el pueblo está cayendo en inercias", señalan fuentes de la candidatura del PSOE, que aseguran contar con "el apoyo de muchos vecinos del pueblo" y con simpatías en otros de la zona, "que están siendo como un espejo en el que queremos que se mire Matillas".

Con la lucha contra la despoblación como uno de los ejes de debate de las próximas semanas, el principal hándicap con el que los socialistas se presentan en la localidad es el hecho de que su candidata, con domicilio en Madrid, no resida de manera habitual allí, aunque "viene con asiduidad y participa en las actividades que se van organizando", señalan las mismas fuentes.

Esa situación, susceptible de situarse como un eje de mayor peso que otros de carácter ideológico en pequeñas poblaciones, es habitual en otras comunidades como la cercana Aragón, en cuya capital residen varias decenas de alcaldes de pequeñas poblaciones de las tres provincias, principalmente por cuestiones laborales.