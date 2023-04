Mayte Cabezas, periodista represaliada de la tele pública gallega tras criticar a Feijóo: "Prefieren gente dócil y sin criterio"

¿Cómo se enteró de que la echaban de la televisión después de más de treinta años de carrera?

Llegué el lunes 13 de marzo a trabajar con normalidad. Tenía que montar un reportaje sobre el abandono de aldeas en Galicia, y mis jefas me dijeron que tenía que ir a personal. Pensé que era una cuestión administrativa por unos días libres que había pedido, pero el director de Recursos Humanos me entregó una carta en la que decía que ese mismo miércoles tenía que empezar a trabajar en la radio.

¿Cómo reaccionó?

Ni siquiera habían informado a la directora de mi programa. Yo les dije que no, que era imposible, que yo nunca había trabajado en la radio, que no sabía nada de nada de radio. Y cuando digo nada, es nada, porque ni siquiera sabía abrir el ordenador, ya que el sistema informático es distinto. El tipo de escaletas, los tiempos, los ritmos, el control, los procesos, los lenguajes… no tienen nada que ver. Pero el director de Recursos Humanos me dijo que yo pertenezco a la Corporación y que tengo que irme sí o sí. Que hay un plan estratégico de potenciación del servicio público y que siguiendo ese plan, tengo que irme.

¿Ha podido ver ese plan estratégico, figura en algún sitio?

No. De hecho, he hablado con miembros del consejo de administración y desconocen que ese plan exista. Además, yo ya tenía cerradas entrevistas y localizaciones para el programa de televisión para las siguientes semanas. Si de verdad hubiera un plan estratégico y mi traslado se debiera a él, imagino que me lo habrían comunicado con más antelación.

¿Usted tiene formación en radio?

No, ni la empresa me la ha proporcionado. Sólo un mes antes sí me dieron un curso de formación en edición digital de video para reportajes y documentales de televisión.

Dos días antes de que le anunciaran su traslado, usted había criticado a Feijóo en su cuenta de Facebook.

El viernes 10 de marzo fue el aniversario del asesinato de mi padre. Me entrevistaron en SER Euskadi, donde expliqué que Feijóo se había comprometido con las víctimas del terrorismo pero que no había hecho nada por ellas. Ese mismo viernes colgué la entrevista en Facebook, y el sábado, 11 de marzo, día europeo de las víctimas del terrorismo, subí mi opinión sobre las mentiras de Feijóo sobre las políticas que había que ejecutar con respecto a las víctimas. Él tuvo cuatro mayorías absolutas y nunca quiso recibirlas en su despacho.

¿Qué decía usted en el post?

"Feijóo tuvo cuatro mayorías absolutas y nunca quiso recibir a las víctimas del terrorismo"

Europa Press había recogido unas declaraciones suyas diciendo que la única política digna y que merece la pena es aquella que habla de la memoria y no sólo del apoyo a las víctimas, sino a sus familias. Lo que yo decía es que él nunca había aplicado esa política y que se había negado a recibirnos. Dije que no tenía vergüenza. Porque además las víctimas teníamos un pacto con los grupos parlamentarios para que ningún político gallego hablara de nosotras hasta que no hubiera una ley de sensibilización y de amparo similar a las que hay en otras doce comunidades autónomas españolas. Entonces eran diez, ahora ya son doce las que la tienen. Habíamos acordado con esos partidos que el día que hubiera una ley gallega estábamos dispuestas a sacarnos fotos y a decir públicamente lo mucho que nos apoyaban, pero que hasta entonces no tolerábamos que nos utilizaran. Feijóo incumplió ese pacto.

Dice que Feijóo nunca se reunió con las víctimas, pero…

Se lo pedimos varias veces y lo único que logramos fue que nos recibiera el director xeral de Emergencias de la Xunta.

Pero a usted Feijóo en persona le prometió que habría una ley de amparo a las víctimas gallegas del terrorismo.

Él asistió al acto que organizó la Guardia Civil el treinta aniversario del asesinato de mi padre y de Constantino Límia, su compañero. Allí Feijóo me cogió de los hombros, me miró a los ojos y me dijo que se iba a implicar personalmente para que la ley saliera adelante. "Las víctimas de Galicia no podéis seguir discriminadas", me dijo. Entonces le creímos.

El día en que le anuncian su traslado, ¿tomó alguna medida? ¿Informó al comité de empresa, habló con sus abogados?

Ese mismo día había convocada una asamblea por todos los problemas que tenemos: traslados forzosos de otros compañeros, seguimos sin acceso al teletrabajo, con problemas para la conciliación, con recortes de horas para ir al médico, por el incumplimiento de la ley aprobada por el PP en 2011, que obliga a que el director de la CRTVG sea elegido por el Parlamento y a que se cree un consejo de informativos profesional… En esa asamblea se comentó lo que acababa de pasar conmigo y los compañeros no daban crédito. Soy una persona de tele desde que entré por la puerta de la empresa a hacer mis prácticas en informativos en el año 1988.

¿Cuáles son sus funciones ahora ?

Soy redactora del magazín de tarde de la radio.

¿Y cómo ha podido adaptarse sin tener formación ni experiencia en ese medio?



Gracias a los compañeros que me apoyan y me van enseñando.

¿Cómo le recibió el director de la radio?

Lo que quisieron venderme fue que ellos me habían reclamado.

¿Sin consultarle y sabiendo que no sabía nada de radio?



Sí. Les dije que las cosas no se hacían así, que cualquier empresario, cualquier gestor de grupos humanos, habla antes con las personas, que tienen vidas, vocaciones, carreras por las que pelearon, formación en la que se han gastado su dinero, su tiempo, su esfuerzo....

¿Qué supone el traslado para su carrera profesional?



No estoy en edad de hacer muchos experimentos. Debería estar haciendo los mejores programas de mi vida. Es un corte en mi carrera.

¿Cree que su traslado se debió solo a sus críticas a Feijóo por la ley de víctimas o a su posición sobre la línea editorial de la empresa?



"Yo nunca he llevado mi ideología a la TVG, la dejo en la puerta"

Yo nunca he llevado mi ideología a la TVG, la dejo en la puerta. Aunque en privado siempre les he dicho a mis jefes las cosas que, como profesional con treinta años de experiencia, creo que tengo que decirles. Pero para ellos la experiencia es una amenaza. Les crea problemas. Prefieren a gente dócil y sin criterio. Yo me enteré del asesinato de mi padre cuando ya estaba trabajando en la tele, presentaba el programa Arestora, en 1989. Pero desde entonces y hasta el homenaje al que asistió Feijóo, pasaron treinta años y yo nunca había hablado antes de esto. Evité siempre relacionarlo con mi carrera profesional, a pesar de que me invitaron muchísimas veces a hablar del asunto. Nunca lo hice mientras presentaba programas, lo mantuve al margen.

¿Cree que su posición actual, denunciando lo que le ha pasado por criticar a Feijóo, puede causarle más represalias?

Sí, claro, estoy convencida de ello.

¿Y cómo lo afronta?



Es una cuestión de dignidad. Las víctimas del terrorismo no podemos perder nuestra dignidad. Si la sociedad no nos da aquí lo que sí aporta en otras comunidades, individualmente tenemos que defenderla. Me siento obligada a amparar a otras víctimas que a lo mejor no tienen las mismas posibilidades que tengo yo. Y eso está por encima de muchas otras cosas. Se lo debo a mi padre y a su memoria.

¿Se siente arropada por sus compañeros?



Sí, y es un privilegio. Igual que digo que en la CRTVG hay gente que trabaja con miedo y que perdió hace muchos años el valor que tenía como profesional, también hay gente dignísima y superprofesional de la que aprendo todos los días. Si no fuera por ellos, estaría tirada.

La CTRVG acumula más de 400 sentencias en contra por manipulación, acoso, represalias políticas, despidos nulos o improcedentes, violación de derechos fundamentales… ¿No se siente usted también víctima de terrorismo laboral?



Yo creo que quienes sufren ese terrorismo son las personas que nos dirigen. Porque nos dirigen con miedo. Deben sentirse muy inseguros, y ante la menor presión que reciben de cualquier sitio, pues se doblegan. Y eso también va fluyendo hacia abajo. El miedo es muy contagioso.

¿Qué cree que le diría su padre si pudiera verla ahora?



Creo que estaría muy orgulloso, pero me diría que fuera prudente. Los padres son muy protectores. Hoy mismo [por el sábado] , mi madre me dijo: "¿Otra entrevista? ¡Te la estás jugando!". Le respondí que tengo que contar lo que pasa en Galicia, porque la promesa de Feijóo de hacer la ley, que era para todas las víctimas, la recibí yo personalmente.

¿Por qué los trabajadores han decidido llevar la protesta a Madrid?



"En Galicia los medios de comunicación privados también trabajan con miedo"

Porque en Galicia los medios de comunicación privados también trabajan con miedo. La prensa gallega también depende del dinero de la Xunta y de la CRTVG. Las empresas de comunicación están absolutamente sometidas a ese miedo. ¿Y si nos quitan la subvención? ¿Y si no nos dan esta serie o este programa? Esa política de trabajar con miedo y de ir minando poco a poco tu dignidad profesional va generando un tejido periodístico muy empobrecido. Y si algo me ensañaron mis padres es que vivir con miedo no es una opción, que la dignidad está por encima. Lo llevo en mi ADN. Yo me responsabilizo de lo que digo por la tele, y ahora por la radio. Y no puedo decirlo con miedo.

¿Qué pretenden llevando su protesta al Senado?



En Galicia no se nos escucha, e ir a Madrid es una manera de decirle a la ciudadanía, en un lugar donde sí se nos escucha, que no podemos seguir en esta deriva de arbitrariedad, de mediocridad y de improvisación. Que queremos servir a los ciudadanos con honestidad, que estamos capacitados para ello y que hay muchísimo talento desaprovechado. Que podemos hacer un producto de calidad para que la TVG y la Radio Galega sean lo que fueron y lo que tienen que ser: un servicio público a disposición de los ciudadanos, no al servicio de unas siglas.