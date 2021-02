"Puto mierda, gentuza, sinvergüenza, eres una mierda, un puto mierda". Son algunos de los insultos que profirió el alcalde del PP de la localidad de Meco, Pedro Luis Sanz Carlavilla, al concejal de Unidas Podemos Juan Arriola durante una llamada telefónica en relación a un pleno municipal. Por este motivo, el edil de la formación morada presentó el día 4 de febrero una denuncia en contra del conservador.

En concreto, Arriola llamó al jefe del Gobierno de la localidad de la Comunidad de Madrid para conocer los motivos por los que el equipo del Ejecutivo rechazó tres de las mociones presentadas al pleno que se celebró el pasado 26 de enero. En ellas se solicitaba una farmacia de guardia 24 horas, un ciclocarril y la ejecución de unas ayudas de 150.000 euros a pequeñas y medianas empresas que no se llegaron a repartir.

Ante las preguntas, el concejal recibió como respuesta del alcalde del Partido Popular una ristra de insultos, improperios y ofensas. Mientras, Arriola insistía en conocer el motivo de la no admisión de las mociones presentadas, ya que su juicio, su rechazo injustificado supone una falta de transparencia y un deterioro al sistema democrático. Finalmente, el alcalde terminó la llamada con un "no me vuelvas a llamar en la puta vida" y con un "hala, larga".



Los concejales de la oposición aseguran que están acostumbrados a un trato despectivo, siempre con segundas e indirectas. Concretan que estos van desde alusiones a sus vidas personales, hasta el desprestigio a las vecinas y vecinos o a la deslegitimización a las Asociaciones municipales. Sin embargo, señalan que nunca habían recibido tal suma de insultos y ofensas en un tono tan violento como esta vez.

Arriola: "El alcalde habla de diálogo pero cuando preguntamos lo que recibimos son insultos"

Unidas Podemos considera que no es una actitud que se corresponda con el cargo que ostenta Sanz Carlavilla, ya que como alcalde debe responder a todos los grupos municipales, señalan. Asimismo, la formación supone que esta reacción se debe a las denuncias que ya presentaron ante la Fiscalía por posible prevaricación.

"Nuestra función como concejales de la oposición es velar porque el desempeño del Ayuntamiento de Meco sea el correcto. Si vemos o creemos que algo está mal, estamos en el derecho de hacerlo saber. También nuestras funciones son hacer propuestas de mejora para el municipio, pero suelen ser ninguneadas y, en este caso, ni aceptadas a pleno", ha señalado Arriola. "El alcalde habla de diálogo y consenso pero cuando preguntamos lo que recibimos son insultos", sentencia el concejal.