Con motivo del 85 aniversario del bombardeo que sufrieron miles de personas en su éxodo por carretera de Málaga a Almería durante la Guerra Civil, conocido como 'La desbandá', el PSOE ha pedido en el Congreso reconocer a nivel nacional este enclave con el objetivo, además, de impulsar la Ley de Memoria Democrática.

En concreto, el grupo parlamentario socialista ha registrado esta semana una proposición no de ley que se debatirá y votará previsiblemente en marzo en el pleno del Congreso de los Diputados y con la que pide que el Gobierno declare 'La desbandá' como lugar de memoria democrática.

"Fue una barbarie, un éxodo de 150.000 a 300.000 personas, el mayor en Europa de población civil antes de la Segunda Guerra Mundial", comenta a Efe el diputado socialista por Almería Indalecio Gutiérrez, uno de los impulsores de la iniciativa junto a su compañero Ignacio López, de Málaga.

En su opinión, es el "momento oportuno" para recordar este hecho con motivo de su 85 aniversario y de la tramitación en el Congreso de la Ley de Memoria Democrática, que contempla precisamente la creación de un inventario de lugares de especial relevancia histórica.

La solicitud coincide con la tramitación en el Congreso de la Ley de Memoria Democrática

Esta ley, aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez, no cuenta aún con los apoyos suficientes para que salga adelante en el Congreso, ya que socios parlamentarios del Ejecutivo como ERC y EH Bildu se han quejado de aspectos del texto y han pedido mejoras con sus enmiendas.

"Hay que concienciar a los grupos políticos del Congreso de la importancia que tiene aprobar la Ley de Memoria Democrática porque es muy importante hacer pedagogía en la sociedad española, que conozca estos hechos, porque una sociedad que olvida va a cometer los mismos errores", dice Gutiérrez en referencia a 'La desbandá'.

Los hechos ocurrieron a principios de febrero de 1937, cuando más de 150.000 personas huyeron por carretera hacia Almería (reducto aún republicano) ante la inminente ocupación de Málaga por las tropas franquistas, que tuvo lugar el día siete.

En este episodio de la Guerra Civil murieron miles de ciudadanos a causa de los bombardeos constantes de la armada y de la aviación militar en una zona en la que la población civil (en su mayoría mujeres, niños y ancianos) no tenía escapatoria, al estar atrapada en una carretera encajada entre el mar y la montaña.

La magnitud de la tragedia fue superior a la del bombardeo del pueblo vasco de Guernica, ocurrido dos meses después y retratado por Picasso en su mítica pintura, que podría haber estado inspirada precisamente en los hechos de 'La desbandada'.

El PSOE quiere promover la instalación de placas, paneles o algún distintivo explicativo en la carretera de Málaga a Almería, la actual N-430.

Ya se hizo en puntos concretos de esta zona cuando la Junta de Andalucía declaró en 2012 el enclave como lugar de memoria histórica, con el PSOE al frente del Gobierno autonómico, pero los socialistas quieren dar un paso más con su reconocimiento a nivel nacional.

Además, se quejan de que el actual Gobierno andaluz liderado por Juanma Moreno Bonilla (PP) no haya incorporado la carretera al inventario de lugares de memoria democrática de esta comunidad autónoma tras la aprobación de la ley de memoria por parte del anterior Ejecutivo.

"Andalucía fue la comunidad autónoma más avanzada en políticas de memoria cuando estaba gobernando el PSOE. Desde que está el Gobierno de Bonilla ha supuesto un retroceso, ha sido una paralización de las políticas de memoria por las exigencias políticas de Vox para apoyar su investidura y porque además al PP le interesa poco la memoria democrática", asegura Gutiérrez.

En la misma línea, el diputado socialista Ignacio López comenta a Efe que uno de los objetivos de la presentación de la proposición no de ley es "combatir en cierta medida el revisionismo histórico de la extrema derecha, que pretende ocultar unos hechos que quedan reflejados por el testimonio oral de las personas que sufrieron aquel hecho dramático".

"Por eso era importante darle voz a toda esa gente; reconocer como país, como España, que aquello pasó; darle una verdad oficial", añade el diputado, que insiste en que la pretensión del PSOE no es "revisar ni confrontar", sino reconocer este tipo de hechos para "no olvidar y que no sucedan nunca más".

López lamenta que en Madrid haya una calle dedicada al crucero Baleares, uno de los que protagonizaron los bombardeos

López lamenta que 'La desbandá' sea un episodio de la Guerra Civil "desconocido para muchísima gente", especialmente fuera de Andalucía, y que en Madrid haya una calle dedicada al crucero Baleares, que fue uno de los que protagonizaron los bombardeos.

El historiador de Almería Juan Francisco Colomina, que ha investigado recientemente 'La desbandá', cree que uno de los motivos del desconocimiento de este hecho es "el silencio de las víctimas", que evitaban hablar del tema por "miedo", pero también la falta de difusión por parte de los bandos enfrentados.

"Se conocía perfectamente lo que estaba pasando en Málaga, pero por la dinámica interna de la guerra los republicanos no quieren difundirlo mucho porque han perdido la ciudad, no la han defendido bien, y los sublevados no quieren dar publicidad a la matanza de la población", señala.

El trabajo de los historiadores ha permitido conocer más detalles de un suceso que, según Colomina, fue "la primera gran masacre sobre civiles en una guerra en la historia de España" y supuso un "campo de prueba" de un tipo de ataque usado de forma "sistemática" en Europa durante la Segunda Guerra Mundial.