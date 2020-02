La publicación del historial del torturador franquista Billy el Niño vuelve a depender del voto del PSOE. Tras el "error" del portavoz de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, Pablo Echenique, que este martes votó en contra de una petición al Gobierno en este sentido, la iniciativa a favor de desvelar el historial de Antonio González Pacheco decayó en la Cámara. Previsiblemente habrá una nueva oportunidad a partir de la próxima semana.

EH Bildu, el partido que presentó la iniciativa hoy rechazada por la Junta de Portavoces, ha registrado nuevamente el mismo texto este martes. La proposición ya fue rechazada por la Mesa, si bien el diputado de la formación abertzale Jon Iñarritu registró una petición de reconsideración, lo que posibilitó su debate en la Junta. Bildu registró la proposición el 7 de enero, fue rechazada por la Mesa el 16 de enero, y reclamaron su reconsideración el día 20.

El proceso que siguió la iniciativa hasta su deceso tuvo dos etapas: un primer rechazo por parte de la Mesa del Congreso y un segundo en la Junta de Portavoces. Fuentes de Unidas Podemos precisan que las votaciones en uno y otro órgano fueron distintas. En la Mesa, los servicios jurídicos de la Cámara presentaron una calificación negativa de la petición de Bildu, al entender que la publicación del historial de González Pacheco podría vulnerar su privacidad.

Los miembros de Unidas Podemos en la Mesa propusieron entonces divulgar la hoja de servicios de Billy el Niño, pero omitiendo datos personales como el DNI o el domicilio. Sin embargo, según estas mismas fuentes, solo los de Pablo Iglesias plantearon dudas sobre la calificación de los letrados, por lo que la petición de Bildu quedó rechazada.

Posteriormente, una vez que la formación vasca presentó una petición de reconsideración de su iniciativa, la publicación del historial del torturador franquista llegó a la Junta de Portavoces. Fue en este órgano donde Unidas Podemos se sumó al veto de PSOE, PP, Vox y Ciudadanos.

De hecho, si bien inicialmente el portavoz del grupo parlamentario confederal, Pablo Echenique, justificó este cambio de posición basándose en supuestas "dudas jurídicas", poco después compareció ante la prensa para reconocer su error y disculparse.

Iglesias: "Mis disculpas avergonzadas a las víctimas"

El líder del partido y vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, también se ha disculpado por el error a través de su cuenta en la red social Twitter: "Hoy nos hemos equivocado en la Junta de Portavoces y no hay excusa que valga. Las víctimas del torturador Pacheco no merecen vernos fallar. Las buenas intenciones no justifican errores como este. Por suerte podemos rectificar. Mis disculpas avergonzadas a las víctimas".

Por su parte, Echenique ha afirmado que corregirán el sentido de su voto cuando toque valorar la iniciativa, registrada de nuevo por Bildu, y que previsiblemente podrá verse a partir de la próxima semana en el Congreso. Fuentes de Podemos reconocen la magnitud del error, y lo explican como un exceso de celo a la hora de cumplir el acuerdo que sustenta el Gobierno de coalición con el PSOE.

A finales de la semana pasada, la dirección del grupo confederal transmitió a sus diputados y diputadas la importancia de ser escrupulosos con el acuerdo, de remar a la par que el PSOE y de servir como parapeto, y hasta como guardia pretoriana del Gobierno. Además, recuerdan que el pacto contempla la posibilidad del desacuerdo entre estas fuerzas.

Sin embargo, aunque Unidas Podemos se haya comprometido a apoyar la petición para que se publique la hoja de servicios de Billy el Niño, la decisión definitiva recae en manos del PSOE.

La rectificación de Podemos puede mover la decisión del PSOE

No es la primera vez que los de Pedro Sánchez se posicionan en contra de divulgar información sobre el torturador franquista. De momento, desde el Grupo Socialista guardan silencio sobre la posibilidad de reconsiderar su posición, pero el "error" de Podemos y su rectificación podrían forzar un cambio del PSOE.

Las reiteradas disculpas de los dirigentes de Unidas Podemos (el portavoz en el Congreso, el secretario general y un mensaje desde la cuenta de Twitter del partido) han evidenciado la preocupación de la formación por el "error" en la Junta de Portavoces. El de la memoria histórica y el de las víctimas del franquismo se entienden como dos temas muy sensibles para la militancia y los votantes de la formación.

Desde Podemos queremos que los torturadores de este país no tengan ningún tipo de honor ni de medalla. Solo se merecen ser juzgados. Trabajaremos por una ley para que torturadores como Billy el Niño pasen por los tribunales. — PODEMOS (@PODEMOS) February 4, 2020

De hecho, más allá del compromiso en campaña del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para retirar las medallas pensionadas al torturador franquista, el acuerdo de coalición también es claro a este respecto: "Estudiaremos todas las vías legales para retirar las condecoraciones y prestaciones asociadas, concedidas a personas que protagonizaron actos criminales no juzgados durante el franquismo", reza el texto, que no explicita el nombre de este torturador.

El nombre de Billy el Niño aparece explicitado en el programa de Unidas Podemos, donde se pide la retirada de sus medallas y las de otros torturadores del franquismo

Tampoco el programa del PSOE para las elecciones generales del 10-N recogía el nombre del policía franquista. Por contra, Billy el Niño sí aparece en el programa de Unidas Podemos: "Implementaremos un programa de exhumaciones de las víctimas del franquismo que continúan en fosas comunes, retiraremos las medallas concedidas a Billy el Niño y a otros torturadores del franquismo", reza el texto. También aboga por la modificación de la Ley de Amnistía, "para que se puedan juzgar los crímenes de lesa humanidad del fascismo".

Más allá de los programas y del acuerdo de coalición, el propio Echenique manifestó este martes en el Congreso que la difusión de la hoja de servicios de González Pacheco no era suficiente para el grupo que dirige. "Quiero dejar claro que el hecho de que se publique la hoja de servicios está muy bien, pero lo que nosotros queremos es que este señor acabe en la cárcel, que se juzgue por los crímenes que ha cometido y que se le retiren las medallas que diferentes gobiernos le han ido dando. Queremos mucho más que ver la hoja de servicios de Billy el Niño".