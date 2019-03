Vox ha advertido este sábado que vetará los presupuestos andaluces si PP y Ciudadanos (Cs) "no eliminan las subvenciones" destinadas a la memoria histórica, al ser "líneas rojas" del partido encabezado por Francisco Serrano en Andalucía.

Asimismo, desde Vox han indicado que las partidas sobre memoria histórica "pueden suponer la ruptura del consenso entre los partidos que simbolizaron el cambio del Gobierno andaluz y que acabaron con 40 años de hegemonía socialista". "Se tratan de dos líneas rojas que el partido no está dispuesto a cruzar", ha asegurado Alejandro Hernández, portavoz de Vox en el Parlamento andaluz.

Cabe recordar que el acuerdo entre el PP y Vox para la investidura del 'popular' Juanma Moreno como presidente de la Junta incluía entre sus puntos "promover una Ley de Concordia que sustituya a la Ley de memoria histórica".

Al respecto, el vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, insistió este pasado jueves en que "la Ley de Memoria no se va a derogar igual que la de violencia de género no se va a derogar", de modo que dijo a Vox que "si tiene las mayorías suficientes en el Parlamento para hacerlo, que diga con qué votos cuenta".

"Jamás votaremos otorgar para políticas de izquierdas"



El presidente del Grupo Parlamentario andaluz de Vox, Francisco Serrano, ha dicho que su formación "jamás votará otorgar dinero para implementar más políticas de izquierdas" en relación a la advertencia del partido de vetar los presupuestos andaluces si PP y Ciudadanos (Cs) "no eliminan las subvenciones" destinadas a la memoria histórica y las ayudas públicas que "no sean de clara utilidad pública y social".

En una publicación de Twitter, Serrano ha señalado que "únicamente nos interesa nuestro compromiso con los españoles, hasta las últimas consecuencias, y nos han votado para quitar las leyes izquierdistas", ha asegurado.

Por ello, ha insistido en que "no nos temblará la mano por vetar los presupuestos, porque jamás votaremos otorgar dinero para implementar más políticas de izquierda". "Los andaluces han votado un cambio real, no un cambio de sillones para las mismas políticas" añadiendo que "en PP y Cs no lo entienden", ha concluido Serrano.