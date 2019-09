Venía el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, hablando de Vox, su socio imprescindible, y de la fragmentación del parlamento andaluz, lo que le lleva a hacer esfuerzos de entendimiento y de concordia, cuando el periodista Teodoro León Gross, le planteó, en esta entrevista emitida anoche en el programa Otro sur es posible, en 7TV Andalucía: “A propósito de la decisión del Valle de los Caídos, [lo que dice] Vox de hablar de profanación de tumbas, no parece que encaje mucho con el espíritu de concordia”.

Y Moreno le respondió: “Hombre, evidentemente ahí hay dos análisis. Hay un interés por parte de la izquierda, de siempre, de buscar en el pasado, un cierto revanchismo. Y además, casualmente, siempre se produce en elecciones. ¡Qué casualidad que justo cuando se disuelven las cortes y entramos en elecciones generales, es cuando vamos a tener todo el proceso, precisamente, de Franco!”

¿No pensará usted que el Tribunal Supremo se ha sumado a la operación?, terció León Gross.

Y Moreno abrochó esta respuesta: “Yo no digo eso. Evidentemente. Lo que sí es verdad es que siempre que nos acercamos a un proceso electoral, siempre sacan el efecto de Franco. Mire usted, a mí lo que me importa no es lo que suceda en el Valle de los Caídos hace ya no sé cuantos años años. A mí lo que realmente me importa es lo que esté sucediendo en el Valle de los Pedroches o en el Valle del Guadalhorce. Esos son los asuntos que a mí me preocupan. Oiga. Estar en ese revisionismo constante en el que está la izquierda, con objeto de sacar rédito electoral, para este país que ha hecho la conciliación más importante de todo el mundo occidental, me parece un error”.

Moreno, para ser presidente, firmó con Vox un acuerdo en el que se recogía la promoción de "una Ley de Concordia que sustituya a la ley de memoria histórica". Hasta ahora, hasta esta entrevista, el presidente andaluz había optado por un papel institucional y había evitado opinar sobre estos asuntos y meterse en camisa de once varas.

La secretaria general del PSOE de Andalucía, Susana Díaz, puso un tuit esta mañana, en el que le reprochaba al presidente lo siguiente: “Sr. @JuanMa_Moreno: a mí me importan los dos, el Valle de los Caídos y el de los Pedroches, donde, por cierto, hay 10 fosas comunes con 757 víctimas de la Guerra Civil y el franquismo. No sé a qué teme ni de qué se esconde".