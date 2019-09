La Junta de Andalucía, gobernada por PP y Ciudadanos con el apoyo externo de Vox, ha decidido no renovar de momento el anuario de las intervenciones en exhumaciones de cadáveres de la represión franquista que venía elaborando el reportero Juanmi Baquero, especialista en memoria histórica y autor del libro El país de la desmemoria (Roca Editorial).

Con este texto en su cuenta de Twitter, Baquero anunciaba que el nuevo gobierno había decidido no publicar más anuarios, como venía haciendo desde 2015 la administración del PSOE de Susana Díaz: “YA ES OFICIAL: la @AndaluciaJunta no va a publicar más anuarios de las intervenciones en #fosascomunes del #franquismo. Es un trabajo que llevo haciendo desde 2015 y que finaliza ahora bajo gobierno de @populares y @CiudadanosCs".

Este diario se puso en contacto con la Consejería de Cultura, que dirige Patricia del Pozo (PP), pero no obtuvo respuesta alguna al respecto. Según ha podido saber Público, no existía ningún compromiso -el anterior gobierno los iba financiando uno a uno y con contratos de los llamados menores- que obligase al nuevo Ejecutivo a proseguir con el anuario.

Sin embargo, en el espíritu de la Ley de Memoria Histórica, que está en vigor y que el Ejecutivo se ha comprometido a cumplir, sí está la divulgación de los efectos de la represión que en amplias zonas de Andalucía fue durísima y que hoy aún mantiene. 40.000 represalias en las cunetas.

No hay una política de memoria pública

El Gobierno andaluz, de momento, mantiene una política de exhumaciones, por razones humanitarias, pero no trabaja, más allá de los formalismos en los que habita la consejera Del Pozo, por defender una política real de memoria democrática, de defensa de la democracia. A las propias carencias, tradicionales, de sectores influyentes del PP este aspecto, se une la necesidad que tiene ahora de la ultraderecha de Vox para que su jefe de filas, Juanma Moreno, mantenga el poder.

“Pero NO VOY A PARAR”, añadía Baquero en su cuenta de Twitter. El reportero tiene la firme intención de hacer el trabajo igualmente, a pesar de no contar con financiación oficial. Después verá cómo logra publicarlo. “Continuaré haciendo seguimiento a los trabajos en #fosascomunes en #Andalucía. Por supuesto. Sigo denunciando las graves violaciones de #DerechosHumanos no resueltas por #España", agregaba Baquero.

Los anuarios ya publicados, de gran calidad, llamados que fuera mi tierra y las huellas en la tierra siguen disponibles en la web de la Consejería de Cultura. Se pueden consultar aquí.