La 'memoria' selectiva de Ayuso: Auschwitz, Alpedrete y las víctimas del franquismo

De Alpedrete a Auschwitz y tiro porque me toca. Isabel Díaz Ayuso y Miguel Ángel Rodríguez han vuelto a hurgar en la herida de la Memoria. La líder autonómica ha rechazado instalar una placa conmemorativa en la fachada de la Real Casa de Correos –sede del Ejecutivo regional– para rendir homenaje a los republicanos torturados durante el franquismo. Ayuso ha utilizado como excusa la "desunión", pero su jefe de gabinete ha ido un paso más allá. MAR ha recurrido al viejo mantra de equiparar a los verdugos con las víctimas y ha insistido en los "dos bandos que, una y otra vez, han dividido España".

La cruzada de Ayuso, MAR y compañía con la Memoria viene de lejos. El PP de Madrid no se ha sumado a la ofensiva legal de otras comunidades –País Valencià, Balears, Aragón, Castilla y León– porque no tiene nada que derogar. "Hablamos de territorios que han tenido legislación previa sobre cuestiones de Memoria. Esta es la única diferencia con la Comunidad de Madrid", señala Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica.

La capital lleva 30 años en manos de la derecha y ninguno de los responsables autonómicos ha querido aprobar medidas para sacar del olvido a miles de víctimas del franquismo. Los populares madrileños, pese a ello, no han renunciado a tener su cuota de protagonismo en la contienda.

El periodista Nino Olmeda ha preguntado hace un tiempo por la posibilidad de colocar una placa conmemorativa en la sede del Gobierno autonómico. La respuesta ha llegado este lunes a través de una carta con la firma de Miguel Ángel Rodríguez. "Vivimos en una ciudad plagada de inmuebles en cuyo seno se han cometido actos reprobables, como los sucedidos en las checas durante la Guerra Civil, sin que ninguna placa recuerde los horrores acaecidos", reza la misiva. La mano derecha de Ayuso ha optado por trivializar los crímenes cometidos en la Real Casa de Correos y borrar de la memoria colectiva las atrocidades cometidas durante la dictadura.

Esta no es la primera vez que Ayuso insiste en "pasar página" y dejar atrás todo lo que tiene que ver con la dictadura. La líder autonómica aterrizó en la Asamblea de Madrid cargando contra la Ley de Memoria Histórica y acusando al presidente del Gobierno de "dividir" a los españoles. "Me espanta", llegó a decir desde su escaño en la bancada popular. El criterio, sin embargo, parece que cambia cuando toca hablar de otras dictaduras. "No debemos olvidar cómo se perdió la dignidad y se cometieron verdaderas atrocidades contra la vida", exclamó la popular hace un par de meses durante una visita al Museo Memorial Auschwitz-Birkenau. ¿Lo que vale para los nazis, no sirve acaso para el franquismo?

El 'tour' de Ayuso por Auschwitz

Isabel Díaz Ayuso viajó en enero hasta Cracovia (Polonia) para participar en la reunión anual en recuerdo del Holocausto. "No hace tanto ni tan lejos se cometieron los más graves delitos contra la humanidad", matizó la líder autonómica a través de una publicación en sus redes sociales. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) aprovechó sus palabras para recordarle que la "universalidad" sirve tanto en Auschwitz como en España. "El edificio de la presidencia de la Comunidad de Madrid albergó durante la dictadura franquista la Dirección General de Seguridad –uno de los múltiples centros de represión–", respondió la organización.

El problema es que la popular no está por la labor de reconocerlo y considera que los españoles deben "pasar página" y dejar de remover su pasado. "El PP utiliza la Memoria y los derechos humanos para llegar a un sector de la población que es heredero de las políticas de la dictadura. Es una cuestión de oportunismo político y desprecio a las víctimas. Ayuso no tiene complejos para sacarse fotos en Auschwitz y luego hacer todo lo contrario en España, pero ni siquiera esto la exime de las barbaridades que está haciendo su partido. Europa está al tanto", advierte Tomás Montero, coordinador de la plataforma Memoria y Libertad.

La asociación ha cargado repetidamente contra José Luis Martínez Almeida por eliminar los casi 3.000 nombres de personas asesinadas y fusiladas que tenían que dar forma al memorial de La Almudena. El PP de Madrid ha desmantelado el monumento creado por los artistas Fernando Sánchez Castillo y Julia Chamorro Capa para honrar a las víctimas del franquismo. "La llamada Ley de Memoria Democrática es falsa, sectaria y autoritaria desde su título". Esta es la valoración que hicieron los populares madrileños de la norma aprobada en 2022 por el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos.



Ayuso no ha participado en ninguno de los homenajes organizados por las víctimas de la dictadura –pese a estar invitada– y tampoco ha impulsado ninguna actividad conmemorativa. La Asamblea de Madrid, sin embargo, ha celebrado a bombo y platillo el Día de la Memoria del Holocausto. La popular también ha rechazado la exhumación de Franco, ha permitido manifestaciones con proclamas fascistas y ha pedido mantener el Valle de Cuelgamuros como uno de los destinos de las rutas turísticas de la región.



La Ley de Memoria Democrática emplaza a la comunidad educativa a recibir formación para tratar los temas relacionados con la dictadura en las aulas. Los cursos ofertados por la Comunidad de Madrid secuestran todo lo relacionado con la Segunda República, la Guerra Civil y la represión franquista, para centrar el temario en la Constitución y el terrorismo de ETA. El presidente de la Fundación Francisco Franco ha mostrado en numerosas ocasiones su "admiración creciente" por Ayuso y ha destacado su "valentía" frente al Gobierno central. La equidistancia aquí ni existe, ni se la espera.



La 'batalla' de Alpedrete

Los vecinos de Alpedrete (Madrid) han reivindicado esta semana su lugar en el mapa. La Plaza Paco Rabal y el Centro Cultural Asunción Balaguer han sido por unos días historia. El Ayuntamiento –en manos de PP y Vox– ha decidido renombrar estos espacios como Plaza de España y Centro Cultural La Cantera, pero su tentativa ha chocado con el no de la ciudadanía y los colectivos sociales.

Teresa y Benito Rabal –hijos de la pareja– han salido a defender públicamente la memoria de sus padres. "Se les ha despojado del honor concedido por un único motivo: su ideología progresista y ser militantes del Partido Comunista", lamentó el pequeño de los hermanos. Paco y Asunción nunca fueron invitados a las fiestas que ofrecía Franco para los artistas en El Pardo y algunos medios aseguran que las tropas del dictador tenían al matrimonio entre ceja y ceja.

"Ni censura, ni borrado, ni sectarismo ideológico. La cultura tiene que ser libre y plural", ha publicado la presidenta madrileña en su perfil de Twitter. Ayuso ha tardado un par de semanas en pronunciarse –las movilizaciones de los vecinos de Alpedrete arrancaron hace casi un mes–. Borja Sémper y otros dirigentes del PP siguieron los pasos de la líder regional y calificaron la decisión de "despropósito", también con varios días de retraso. El Consistorio tuvo que recular y volver a colgar las placas con los nombres de los dos intérpretes.

"Rechazamos todo intento de censura. La fuerza del vínculo y la colaboración, a través de la movilización popular, hacen justicia. El mundo de la cultura está de enhorabuena", señalan desde la Unión de Actores y Actrices en una conversación con este diario. La derecha y la extrema derecha no pudieron borrar el legado de Paco y Asunción, porque ganó la presión social. Los familiares de las víctimas de la dictadura, sin embargo, tienen que soportar los desplantes y menosprecios continuos de la presidenta autonómica. Su memoria es, como siempre, selectiva.