Un año más el voto rogado condena a los ciudadanos españoles residentes en el extranjero a superar un gran número de trabas para poder votar. Más de 300.000 electores madrileños que residen en el exterior estaban llamados a rogar su voto al 4M hasta este lunes, de los cuales solo el 4,4% del total de inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) lo ha conseguido, según datos a los que ha tenido acceso Público.



Los problemas de aquellos que desean votar, pero no terminan de conseguirlo han dejado en evidencia las deficiencias en el diseño del voto rogado. "El problema principal que tenemos es que la ley tal y como está ahora mismo es muy restrictiva", afirma Berta Burguete, portavoz de Marea Granate, un colectivo de migrantes que lleva tiempo denunciando las irregularidades, desinformación y opacidad de este sistema.

Burguete vive en Copenhague desde hace 20 años, y critica que el proceso ha pasado de ser "relativamente sencillo a una pesadilla" y advierte que cualquier pequeño factor desestabiliza y hace que la participación sea "muy complicada".

"La participación exterior después de la reforma de 2011 ha bajado de un 30% a un 5%", denuncia Marea Granate

Antes de la reforma de enero de 2011, que introducía la obligación de que los emigrantes solicitarse de forma expresa el voto para poder ejercer su derecho, "se podía alcanzar hasta un 30% más de participación exterior y después de ella el 5% como mucho", explican desde el colectivo.

Si no hay impugnaciones las papeletas tienen que estar saliendo el 14 de abril hacia los diferentes países desde Madrid y los ciudadanos tienen hasta el 29 de abril para enviarlo por correo al consulado o el 30 de abril para depositarlo en urna. Aunque al haberlas, en los plazos legales entraría el que pudieran estar enviando papeletas el día 22 abril, esto quiere decir que tienen que salir de Madrid, llegar al país de destino y volver al consulado el 30 de abril.

Desinformación y papeletas fuera de plazo

Los cortos plazos para tramitar el voto se suman al contexto actual de pandemia en el que hay pocas comunicaciones aéreas, "si el envío siempre es ajustado ahora más todavía", protesta Burguete.

En este sentido, la portavoz destaca que la gente tampoco está informada. Los residentes en el extranjero debían solicitar su voto por internet, identificándose por el sistema clave o utilizando la clave enviada con el impreso oficial que también se podía consultar en la sede electrónica del INE. "Hay mucha gente que no lo sabía. Si se pone un mecanismo hay que darle difusión", insisten desde Marea Granate, a los que todavía les llega gente preguntando qué hacer para votar, sin saber que se les ha pasado el plazo.

Tatiana Escárraga, colombiana y de nacionalidad española, cuenta que nunca ha podido votar desde Colombia en los nueve años que lleva viviendo allí. "Te envían la carta con los requisitos el mismo día que se termina el plazo, la notificación me ha llegado hasta después de elecciones en alguna ocasión", critica Escárraga.

Los cortos plazos para tramitar el voto se suman a las pocas comunicaciones aéreas durante la pandemia

Además, asegura que en el país latinoamericano la comunidad española "no tiene mucha facilidad" para votar. "Tienes que adjuntar el certificado de la nacionalidad española, eso te lo da la embajada y no en una tarde", subraya.

Esperanza Román, también ha intentado votar desde Washington, lleva 25 años viviendo en Estados Unidos y está inscrita en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), pero no ha podido hacerlo porque la clave para rogar el voto le ha llegado fuera de plazo. "En los últimos años a veces he tenido suerte y la clave para pedir las papeletas y la documentación me ha llegado a tiempo, pero la mayoría de las veces llegan tarde", explica.

Román subraya que también es una cuestión de tiempo y flexibilidad horaria. "Si consigo todo a tiempo puedo ir a votar al consulado. Si no puedo, lo mando por correo, aunque nunca sé si llega a tiempo o si se tiene en cuenta", sostiene la madrileña, quien defiende que antes de la reforma, la documentación y las papeletas les llegaban directamente sin tener que rogar el voto.

Unas circunstancias que varían dependiendo del país y el tipo de votante. "En África no sé cuántos votos habían recibido desde que se inició esto, pero entre uno y ninguno porque las infraestructuras son bastantes pobres, hay ciudades que no tienen cartero o mala conexión a internet, es complicadísimo", lamentan desde la red transnacional de emigrantes.

Los retrasos desmotivan a los votantes emigrantes

Estos problemas a los que se enfrentan los ciudadanos emigrantes hacen que la gente "esté poco motivada" para votar en las próximas elecciones autonómicas porque no piensan que vayan a llegar las papeletas.

Es el caso de Adolfina García, afincada en Noruega desde hace casi seis años. "Desde que estoy en Trondheim sé que no tengo derecho a voto. Las primeras veces te da rabia no poder votar, después te mentalizas, aunque es verdad que es injusto porque es un derecho constitucional", relata a este diario.

Ante estas dificultades, el Congreso abordó a finales de febrero un nuevo intento para derogar el voto rogado para los españoles residentes en el extranjero. Una proposición de ley registrada por PSOE y Unidas Podemos, para modificar este tipo de voto y que por el camino no se pierdan la gran mayoría de estos. La Marea Granate aprecia que se hayan recogido algunas de las cuestiones técnicas que pedían enviar de oficio, aunque son conscientes de que podrían tardar hasta seis antes de que la proposición llegue a buen puerto.