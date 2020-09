Los mensajes del exministro Fernández Díaz que revelan el espionaje a Bárcenas: "La operación se hizo con éxito"

El Gobierno de Mariano Rajoy conocía el espionaje que se estaba realizando sobre el extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas. De hecho, el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz envió a su secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, hasta cuatro SMS con información útil para tal propósito.

En uno de estos mensajes, tal y como ha revelado El Confidencial y El Mundo, el entonces ministro del Interior facilitaba a Martínez el nombre del hombre que trabajaba como chófer de la esposa de Bárcenas. "Chófer B: Sergio Javier Ríos Esgueva (ahora hace esa función con la mujer). Es importante", señala uno de los mensajes, enviado el 13 de julio de 2013, unas 48 horas antes de que el extesorero declarara ante la Audiencia Nacional y confirmara la financiación irregular del PP durante décadas.

Sin embargo, este no fue el único mensaje que Fernández Díaz envió a su número 2 y que este decidió poner a salvo en una notaría madrileño para poder acreditar en caso de una futura investigación que recibía órdenes del entonces ministro. Apenas unos días después, Fernández Díaz pidió al secretario de Estado de Seguridad que se coordinara con el CNI para cooperar en el espionaje a Bárcenas. Martínez replicó entonces que le facilitara el "contacto cecilio", una manera para referirse a los servicios de inteligencia. Fue entonces cuando el responsable de la cartera de Interior le contestó que le daría más información "después del Consejo [de Ministros].

Por último, el cuarto mensaje que Martínez puso bajo custodia de un notario y que ahora está en manos del juez García-Castellón fue enviado unos meses después, el 18 de octubre de 2013. En esta ocasión, el entonces ministro informaba a su número 2 que "la operación se hizo con éxito".

Estos mensajes son la base por la que la Fiscalía ha solicitado la imputación del exministro en una pieza separada del caso Tándem que instruye la Audiencia Nacional y que trata de aclarar si el comisario Villarejo y otros funcionarios de la Policía Nacional trabajaron en un operativo para espiar a Bárcenas y ver si tenía información que pudiera poner en peligro al Gobierno comandado por Mariano Rajoy.

"Una llamada de Martínez era para echarse a temblar"

Tal y como detalló Público en diciembre 2018, Villarejo y el número dos de Fernández Díaz trataban personalmente operaciones ilegales. De hecho, entre la cúpula policial del ex ministro Jorge Fernández Díaz apodaron al ex secretario de Estado de Interior como Paco Bomba. "Recibir una llamada de Francisco Martínez era para echarse a temblar, porque con él se trataban directamente los temas más delicados", aseguraba el ex comisario principal de dicha cúpula.

La relación del policía encarcelado con el actual diputado del PP dejó su rastro en el sumario del caso del pequeño Nicolás, donde la Unidad de Asuntos Internos investigó el tráfico de llamadas durante dos meses de los miembros de una presunta "organización criminal" que existía dentro de la Policía.