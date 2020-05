La Comunidad de Madrid dejará de alimentar a los niños y niñas más vulnerables de la región con menús de comida rápida. Así lo ha hecho público el vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, que ha agradecido el gesto a la dirigente autonómica a través de de Twitter. Ayuso ha replicado en la mima red social que "una vez que las empresas de cátering pueden trabajar con normalidad, volveremos a los menús ordinarios" y ha aprovechado para cargar contra de Podemos.

El Ministerio dirigido por Iglesias ya pidió este martes a la Comunidad de Madrid que demostrase si los menús de Telepizza eran equilibrados y que valorase una alternativa más adecuada para poder recibir la ayuda destinada a estas comidas después de que el Ejecutivo que dirige Díaz Ayuso hubiese solicitado la financiación del proyecto de alimentación para los alrededor de 11.500 niños de familias vulnerables beneficiarias de la Renta Mínima de Inserción (RMI).



El Ministerio de Sanidad desautorizó inicialmente a la Comunidad a repartir estos menús, ya que se trataba de "comida poco saludable", aunque finalmente dio luz verde al programa sin dar más explicaciones. Ante las críticas por la contratación de Telepizza y la cadena de sándwiches Rodilla, Ayuso ha justificado que no tenía mucho margen, a pesar de que ya ha transcurrido un mes y medio desde que se puso en marcha esta medida y no fue hasta es mismo martes cuando Aguado admitió que los menús no son saludables y que la Comunidad de Madrid se estaba planteando sustituirlos.



Asimismo, la semana pasada, la presidenta regional defendió los menús infantiles diarios porque a los niños "les encantan", un criterio que rehúsa las advertencias de los nutricionistas, que han afeado la "escasa variedad" y la abundancia de hidratos de carbono.



Por otra parte, la Fundación Española de la Nutrición, el organismo que hasta el año pasado homologaba a las empresas a las que se les permitía trabajar en los comedores de la comunidad madrileña recibe dinero de Coca Cola, McDonald's y Telepizza.