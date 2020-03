Nueva sesión de control en el Parlament marcada por los reproches entre entre Junts per Catalunya (JxCat) y ERC. Las diferencias con la que los dos socios de Gobierno afrontan la mesa de diálogo con el Ejecutivo español –que arrancó la semana pasada– se ha vuelto a evidenciar. El presidente del grupo parlamentario de Izquierda, Sergi Sabrià, ha cargado contra JxCat por haber criticado desde sus filas la mesa de diálogo, especialmente durante el acto del Consejo por la República a Perpiñán a través de la exconsellera Clara Ponsatí.

En concreto, en su intervención dirigida al presidente de la Generalitat, Quim Torra, Sabrià ha dicho que "desde sus siglas se sintió como se despreciaba la mesa de diálogo donde él, el vicepresidente, dos consejeros y diputados sentaron para buscar una solución política al conflicto político". "No entendemos cómo puede sentarse a defender la autodeterminación y la amnistía, y pocas horas después cargar con dureza y amargura", añadió. Sabrià también ha recordado a Torra que fue él quien va a "liderar la delegación catalana". "Usted dijo en rueda de prensa que no se levantaría de la mesa de negociación y después su espacio despreciaba públicamente esa misma mesa, debilitando nuestra posición", le reprochó Sabrià.

Con todo esto, el republicano ha admitido que su partido sabe "que no lo puede fiar todo a una carta, y no lo haremos. (...) No somos ilusos, conocemos mejor que nadie el gobierno español". Y concluyó haciendo una defensa de la mesa de diálogo y de la negociación "como herramienta complementaria a la movilización en la calle". "Necesitamos todos. Y un camino es negociar. Y si arrancamos la mesa de negociación es porque el republicanismo es más fuerte que nunca".

Torra, por su parte, se mostró "sorprendido" por los comentarios de ERC, avisando que para él "no sobra nadie del espacio independentista". "Vengo de espacios unitarios. He puesto siempre el país por delante del partido. No hemos negado que el conflicto debe resolverse políticamente pero no vamos con el lirio en la mano. Sabemos quién es el Estado y las complicaciones que conlleva el diálogo. Es prudente señalar el escepticismo", replicó. Para él, es necesario que toda la delegación catalana "tenga claro que lo que se quiere es la autodeterminación y la amnistía". "Hay que ponerlo por delante de todo. Estoy seguro de que es la mejor salida, la que vamos a luchar y la que hace comprensible todo esto. Hay que salir de la mesa con una fecha para el referéndum de autodeterminación. Y esta debe ser la posición de la delegación catalana, porque el conflicto político es de soberanía", sentenció.

Previamente, la líder de Cataluña en Común Podemos, Jéssica Albiach, también ha abordado la cuestión para preguntarle a Torra si "realmente cree en la mesa de diálogo". Al responder el presidente que "si no creyera, no asistiría", Albiach ha replicado que "de ello se desprende que no comparte las palabras de Ponsatí" a las que también se refería Sabrià.

La líder de los comunes, que ha identificado el acto de Perpiñán como "el disparo de salida de la campaña electoral de JxCat", lamentó que la formación de Torra "continúe en la lógica de vías fracasadas y de la confrontación, los vencedores y vencidos", en lugar de apostar claramente por la mesa de diálogo. Torra, sin embargo, ha defendido a Ponsatí: "A mí no me sobra nadie del mundo independentista y menos un exiliado, que tiene todo mi respeto. Yo creo que necesitamos la fuerza de la unidad del movimiento independentista".

Torra le reclama a Torrent que le devuelva el escaño

Por otra parte, Torra ha vuelto a exigir al presidente del Parlamento, Roger Torrent, que le devuelva el escaño de diputado. Lo ha hecho tras recordar las vinculaciones de miembros de la Junta Electoral Central (JEC) con Cs y PP. Torra ha interpelado a Torrent durante la respuesta al presidente del grupo de JxCat, Albert Batet: "Ahora que sabemos cómo estaban de viciadas las resoluciones [de la JEC], porque políticamente eran una persecución contra el independentismo, pido a la cámara y al presidente que, en base a la votación del 4 de enero, reconsidere la decisión de retirarme el escaño que pueda tener todos los derechos como diputado".

El presidente del Govern también ha pedido que el Parlament recupere la ley para tener una Sindicatura Electoral propia, evitando así depender de la JEC. Justo antes, Batet ya ha calificado de "delito electoral", "soborno" y "hecho muy grave" la relación de la Junta Electoral con Cs y PP: "Se deberían inhabilitar las decisiones de la JEC, es una vergüenza, han estado haciendo trampas, han comprado el árbitro y jugado con la democracia", subrayó.