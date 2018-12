Ciudadanos ha decidido retirar la propuesta que ha acordado con el PP de que todos los grupos con representación en la Cámara estén presentes con voz y voto en la Mesa, después de que el coordinador general de IULV-CA y candidato de Adelante Andalucía a la Vicepresidencia de la Junta, Antonio Maíllo, le haya trasladado su rechazo al citado planteamiento.

Así lo ha indicado el portavoz de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, quien ha explicado que sobre las 19.45 horas de este miércoles le ha enviado un mensaje a Maíllo insistiendo en que Adelante Andalucía se pronunciara ante la propuesta que ha surgido del acuerdo entre PP-A y Cs, dada la necesidad de "preparar el escenario".

En virtud de dicha propuesta, según ha destacado Marín, Cs cedería uno de los puestos que le corresponden en la Mesa a Adelante Andalucía, cuyo grupo solo tendría que comprometerse a no presentar candidato en la votación y abstenerse en la misma.

Maíllo: "Nos vamos a votar a nosotros mismos porque no queremos ningún acuerdo con vosotros"

Sin embargo, Maíllo ha respondido al mensaje rechazando dicha propuesta. "No nos hemos planteado vuestra propuesta. Nos vamos a votar a nosotros mismos porque no queremos ningún acuerdo con vosotros", ha trasladado Maíllo, según relata el propio Marín.



El líder de Cs ha enviado la respuesta de Maíllo a la secretaria general de Podemos y candidata de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, quien no le ha respondido al mensaje, según ha afirmado Juan Marín a Europa Press.

Adelante Andalucía también ha anunciado oficialmente que no participará "de ningún pacto", que este jueves votará a sus propias candidaturas y que estará “frente a las derechas y la extrema derecha” en las votaciones a la Mesa del Parlamento andaluz.

En un comunicado, la confluencia que conforman Podemos, Izquierda Unida, Izquierda Andalucista y Primavera Andaluza ha resaltado que en las votaciones que tendrán lugar mañana –incluida la que respecta a la Presidencia del Parlamento- se situará, como hasta ahora, "frente a las derechas".

La confluencia defenderá así su derecho a formar parte de la Mesa del Parlamento, tal cual recogen el reglamento de la institución, y no participará de ningún pacto con otras fuerzas políticas, ha indicado.

“Nuestra coherencia está por encima de cualquier otra consideración”, ha indicado en la nota, en la que ha exigido a Ciudadanos que no pretenda limpiarse su “vergüenza de pacto con la extrema derecha a costa de Adelante Andalucía”.

Por ello, les reta a “que presente candidaturas donde considere" porque Adelante va a "confrontar tanto con la derecha que representa, como con la del PP y la de sus socios ultras de VOX”.

Adelante Andalucía ha destacado la necesidad de su presencia en la Mesa para "fiscalizar, controlar, combatir y denunciar los acuerdos que puedan hacerse entre Cs-PP-VOX", además de subrayar su compromiso con sus votantes y la representación parlamentaria resultante, 17 escaños.

Alternativa al "bloque reaccionario"

Con ellos, se mantendrá como "oposición y alternativa al bloque reaccionario de PP-Cs-Vox, negando cualquier posibilidad de pacto con el mismo", ha insistido.

De este modo, Cs se quedaría con la Presidencia del Parlamento, las tres vicepresidencias serían para PSOE, PP y Adelante Andalucía y las tres secretarías estarían ocupadas por PSOE, PP y Vox.

Así las cosas, el máximo representante de Cs en Andalucía ha asegurado que tras el rechazo de Maíllo a dicha propuesta "el escenario cambia por completo", por lo que la formación naranja volverá a entablar contactos con PP-A y Vox, "dado que con el PSOE no es posible".

"Cs va a intentar lograr la Presidencia del Parlamento y para ello vamos a explorar otras vías", ha manifestado Marín, quien espera cerrar un nuevo escenario lo antes posible sin descartar que tenga que hacerse in extremis en la misma mañana en la que se inicia la sesión de constitución de la XI Legislatura.