Mi perro ha muerto.



Lo enterré en el jardín,

junto a una vieja máquina oxidada.



Allí, no más abajo,

ni más arriba,

se juntará conmigo alguna vez.



Ahora él ya se fue con su pelaje,

su mala educación, su nariz fría.



Y yo, materialista que no cree

en el celeste cielo prometido

para ningún humano,

para este perro o para todo perro

creo en el cielo, sí, creo en un cielo

donde yo no entraré, pero él me espera

ondulando su cola de abanico

para que yo al llegar tenga amistades.

Estos versos se los escribió Pablo Neruda a uno de sus perros. A los que amamos a los perros nos indigna que siga habiendo tantos salvajes que sigan legitimando el maltrato y la tortura sobre los perros que usan para cazar.