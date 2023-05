Un miembro de la dirección del PP de Feijóo: "La ley de vivienda se levanta sobre las cenizas del atentado de Hipercor"

Todo indica que el Partido Popular no tiene intención de renunciar a su recurrente argumentario en torno a ETA. El filón, en esta ocasión, surgía tras el anuncio de que siete exterroristas condenados por delitos de sangre iban a concurrir al 28M en las listas de EH Bildu.

De poco o nada sirve que los miembros de la formación abertzale renunciaran este martes a tomar posesión de su cargo en caso de salir elegidos. El PP no tiene intención de soltar ese hueso. Incluso no ha dudado en elevar el tono hasta límites inquietantes.

Rollán: "La ley se levanta sobre los escombros de la plaza de la República Dominicana"

Y en ese guirigay parlamentario hecho de declaraciones altisonantes, aspavientos y salidas de tono, unas declaraciones del senador popular y miembro de la dirección nacional, Pedro Rollán, a tenor de la ley de vivienda que el Gobierno pactó con EH Bildu y ERC, reverberan todavía por la dureza que entrañan.



Lean: "Los cimientos de esta ley se levantan sobre las cenizas del centro comercial Hipercor, con 21 muertos, cuatro de ellos niños; sobre los escombros de la plaza de la República Dominicana, donde fueron asesinados 12 guardias civiles; sobre los hierros retorcidos de la casa cuartel de Zaragoza, donde se arrebató la vida a 11 personas".

La estrategia parece evidente y no es otra que situar a Sánchez como un "reo" del independentismo. Una hoja de ruta a la que se ha sumado, como no podía ser de otra manera, José María Aznar, siempre al quite cuando se trata de azuzar a sus filas con las consignas más severas.

Aznar: "¿Cuál es el precio siguiente si ganase? Consultas"

"Hemos visto el pago de un precio a ese apoyo, por eso se elimina el delito de malversación, por eso se acepta el golpe de Estado, y hemos visto otro precio, el blanqueamiento de Sortu, de Bildu, y la entrega masiva de etarras y la salida masiva de etarras", enumeraba el expresidente del PP en un acto con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.

Una reflexión que Aznar decide coronar con una pregunta retórica que le sirve para avanzar lo que, según él, es el mayor peligro que entrañaría una hipotética victoria de Sánchez: "¿Cuál es el precio siguiente si ganase? Consultas. Si la coalición de Gobierno continúa, el precio para que Sánchez siga es una consulta en Cataluña y en el País Vasco".