Un miembro de la seguridad de Fitur recrimina a Oltra y un colaborador que hablen en valenciano

"Dejen de hablar en valenciano". Con estas palabras ha reprendido un guardia de seguridad de OMBUDS –empresa encargada de la seguridad de Fitur– a la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mònica Oltra, y a uno de sus colaboradores cuando trataban de regresar a las instalaciones de la feria después de que Oltra atendiese a los medios comunicación en una conexión en directo.

Al intentar entrar de nuevo en el recinto y viendo que se había instalado un cordón de seguridad por parte del servicio de seguridad de la Casa Real y que no podían pasar, la persona que acompañaba a la vicepresidenta se dirige a ella en valenciano para ponerle en situación. Es entonces cuando el agente le ha reprendido con unas palabras que han encontrado respuesta inmediata por parte de Oltra: "Yo hablo en la lengua que considero oportuno, métase en sus asuntos".

En declaraciones a Público –todavía enojada por lo sucedido– la líder de Compromís no daba crédito: "La Constitución todo el mundo la nombra pero nadie se la lee". Con todo, ha querido poner en valor el buen talante mostrado por los servicios de seguridad de la Casa Real, quienes –según Oltra– "se han mostrado en todo momento comprensivos, se han disculpado y han anunciado un briefing".

El hecho de que el incidente se produzca en esa suerte de pequeña Babilonia que es Fitur tampoco ha pasado desapercibido para la vicepresidenta: "Estábamos entre los pabellones de Egipto y Duwait, no doy crédito, ahora mismo aquí se hablan todos los idiomas del mundo y se encaran conmigo por hablar valenciano", denunciaba. "Esto no puede volver a pasar, estamos en una feria internacional y el personal tienes que estar formado", ha zanjado. Desde Fitur, por el momento, prefieren no hacer declaraciones.