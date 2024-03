Miguel Ángel Rodríguez rompe su silencio tras su polémica y asegura que "Feijóo ha estado permanentemente informado"

En una entrevista con El Mundo, Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, ha afirmado que Alberto Núñez Feijóo y su equipo "han estado permanentemente informados" sobre todo lo sucedido con la polémica desatada después de que Rodríguez amenazara a una periodista de elDiario.es con el cierre del periódico. Unos mensajes que ocurrieron tras la publicación por parte del medio de una investigación sobre los negocios del novio de Isabel Díaz Ayuso.

"Confié en alguien de quien luego he sabido que no tenía que confiar. No tengo más argumento. Si yo llego a saber que esta persona haría público mi enfado, pues no lo hubiera hecho", explica. "No he pedido disculpas a los periodistas (…) Yo también tengo derecho a informar", indica.

El jefe de gabinete de Ayuso ha insistido en que lo sucedido se trata, según él, de "una exageración brutal". "Ayuso es la pesadilla de Pedro Sánchez. Y, entre otras cosas, por eso es un honor trabajar con ella", asegura.

En la entrevista, ha intentado minimizar la complejidad de la trama de facturas falsas y sociedades pantalla de Alberto González -la pareja de Ayuso-, que ha sido denunciada por la Fiscalía. Rodríguez se refiere al tema como una "inspección fiscal" a una de sus sociedades. Además, justifica que Ayuso haya salido en defensa de su novio, argumentando que de lo contrario se le acusaría de tener algo que ocultar.

También ha asegurado que su gabinete mantiene una relación "excelente" con Génova. "Por orden de la presidenta, desde hace ya meses, su equipo está a disposición del equipo de Feijóo", explica.

Además, Rodríguez asegura que tras el estallido de la polémica ha sentido el respaldo de "gente importante" de dentro del partido con la que se relaciona.

Por otra parte, el consultor afirma que difundió la identidad de dos periodistas de El País, porque, según él, "estaban entregando tarjetas de visitas a menores". Una información que ha negado El País. También ha acusado a redactores de elDiario.es de tratar de "entrar encapuchados por la fuerza en la casa" de Díaz Ayuso, algo que también ha desmentido el propio periódico.