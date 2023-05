Miguel Anxo Fernández Lores: "Pontevedra es el paraíso"

Va a ser la segunda generación de pontevedreses que no le conocieron a usted sin ser alcalde y que ya pueden votar.

Pero las generaciones, ¿cuánto duran?

Vamos a poner que cuatro años, ¿no?, generaciones electorales, por así decirlo.

¿Sólo cuatro? Entonces son más.

Usted empezó a ser alcalde en 1999, ¿no? Entonces los chavales que nacieron después de esa fecha pudieron empezar a votar por primera vez en unas municipales en 2019, y a ellos se une otra generación de millennials que podrán hacerlo ahora.

¡Ah! Sí, claro, la segunda generación que vota.

¿Se esperaba en 1999 tener un proyecto de casi un cuarto de siglo de duración?

No, tendría que haber sido muy pitoniso para eso. Pero lo que hemos hecho es lo que dijimos que íbamos a hacer. Humildemente, creo que nos adelantamos en el siglo XX a los modelos urbanos del siglo XXI. Hay muchas ciudades que están haciendo ahora lo que nosotros empezamos a hacer en 1999: construir una ciudad pensada para las personas. Eso estaba en los escritos de mucha gente, de Jane Jacobs, Francesco Tonucci, Jan Ghel, la coalición Habitat, la Cumbre de Río de 1992... Todo eso lo pusimos en un programa e intentamos aplicarlo. Ahora hay que completarlo: lucha contra el cambio climático, la recuperación de los residuos domésticos convirtiéndolos en recursos, calidad de vida, actividad económica relacionada con la creatividad, el diseño y la innovación... Toda esa vanguardia que hace que las ciudades más creativas sean las que están tirando ahora.

¿Y cómo se hace para rediseñar un proyecto político que ya tiene casi un cuarto de seiglo



"Hay muchas ciudades que están haciendo ahora lo que nosotros empezamos a hacer en 1999"

Nosotros estuvimos doce años en la oposición, y eso es fundamental para conocer tu municipio y hacer propuestas basadas en lo mejor que se está haciendo en otras partes del mundo adaptadas a él. La mayor diferencia que tenemos con otras fuerzas políticas es que nosotros somos gallegos, queremos a este país y queremos a Pontevedra, y tenemos confianza plena en las posibilidades que tiene Galicia y todos sus municipios, y sobre todo, en su gente. Tenemos gente espectacular en todos ámbitos de la vida política, social y económica, y curiosamente no somos capaces de sobresalir como país por errores políticos de quienes gobiernan globalmente el país y Estado. Para tener éxito en Galicia hay que creer en las posibilidades que tiene el país, y hay gente que no cree en ella, o que copia cosas acríticamente sin adaptarlas a las circunstancias, a sus características y a su cultura. Nosotros nos hemos ido apoyando en los sectores más dinámicos de la sociedad, huyendo del barullo de quienes están anclados en el pasado, diferenciándonos de ellos. Y afortunadamente nos ha ido bien. Y tiene que seguir yéndonos bien, porque queremos seguir siendo un referente.

¿Qué peso tiene la componente nacionalista en un proyecto de gestión de carácter local?

Tiene mucho y debe tener más. La gente debe entender... Hay mucha gente que no es nacionalista pero que nos vota porque estamos haciendo una gestión que mejora sus condiciones de vida. La gente quiere ser feliz, que sus hijos y sus nietos anden por la calle sin peligro, respirar aire puro, ser consecuente con la lucha contra el cambio climático. Si queremos seguridad vial no podemos correr con el coche por las calles, que no son carreteras. Hay un concepto que me gusta mucho, de [Ildefonso] Cerdá, que decía que el espacio público tiene que ser la continuidad de tu casa: acogedor, tranquilo, seguro... Y otro que nunca recuerdo a quién atribuir que asegura que no existe la convivencia entre dos personas que van en sus respectivos coches, o que nadie entró nunca con un coche en una librería a comprar un libro. Cosas de sentido común. La gente quiere que sus hijos y sus mayores salgan a a la calle sin peligro, que puedan andar tranquilamente por una calle accesible, sin contaminación en el aire, sin ruido. El modelo de Pontevedra es un modelo integral que intenta atender a las personas, especialmente a las más desprotegidas. Las mujeres ocupan mucho más el espacio público, por eso la perspectiva de género siempre estuvo presente en nuestras políticas: la accesibilidad, la seguridad, la iluminación... Una persona tiene derecho a andar por la calle a cualquier hora sin tener miedo.

A Pontevedra siempre se la había identificado con dos cosas: de un lado su condición de ciudad conservadora y religiosa, y de otro, por la contaminación de Ence, la fábrica de celulosas instalada en terrenos públicos en la ría. ¿Cómo le dieron la vuelta a eso?

"La mayor diferencia que tenemos con otras fuerzas políticas es que nosotros somos gallegos y creemos él"

Con coherencia y normalidad. El primer año que gobernamos, dijimos que la reina de las fiestas [de la Virgen de la Peregrina, el segundo domingo de agosto], no tenía nada que ver con el Ayuntamiento. Tampoco fuimos al baile de la puesta de largo en el Casino, ni a los toros, ni a las procesiones, ni al voto a San Sebastián... A los dos años, normalidad absoluta, respeto absoluto y separación entre lo civil y lo religioso. Ahora eso ya no se debate. Y sobre Ence nuestra posición siempre fue la misma. Durante el franquismo se construyó la fábrica no en la costa, sino encima de la ría, en un relleno de terrenos públicos de 600.000 metros cuadrados que acabó con la playa de Os Praceres y con un área de marisqueo. Y ahí estuvo 60 años [de concesión a Ence por la dictadura]. Y no puede ser que tengamos que aguantar otros 60 [la ampliación de la prórroga decretada por Rajoy en 2016 con un Gobierno en funciones, que le valió que el Ayuntamiento le declarara persona non grata]. Es una hipocresía que todos los partidos digan que tenemos que recuperar los espacios públicos costeros excepto aquí. Como si Ence tuviera derecho de pernada. Eso no es legal, y judicialmente no entendemos que cinco jueces y juezas de la Audiencia Provincial, decidieran que la prórroga era ilegal, y luego en el Tribunal Supremo, de cuatro magistrados tres dijeran que lo es y otro que no, con un voto particular muy contundente siguiendo los argumentos del Ayuntamiento, de Greenpeace y de la Plataforma en Defensa da Ría. Hay una legislación aplicable a unos, y otra aplicable a otros. Un cachondeo. Vamos a seguir peleándolo y creo que tenemos posibilidades de ganar. Además, Ence tuvo la oportunidad de poner la fábrica en otros sitios. Y la responsable de la política industrial y de ordenación del territorio es la Xunta. Es un debate con dos bandos, uno que quiere recuperar la ría para el espacio público, y otro al que le pueden los intereses económicos. Cuando pasen 20 ó 30 años, ya nos enteraremos de lo que hubo ahí. Ahí hubo un pelotazo como la copa de un pino. Un intento de pelotazo, quiero decir.

¿Usted cree que verá como alcalde a Ence fuera de la ría?

Espero que sí. Me planteo ahora una nueva etapa, después de 24 años... Tenemos muchos planes, muchos sueños, y uno de ellos es ver la ría libre de Ence. Otro es ver el Museo de Pontevedra como el gran Museo Nacional de Galicia. Y sobre lo que me preguntó antes: que haya gente conservadora en Pontevedra no es malo, estoy convencido de que el casco histórico que tenemos está ahí gracias a que hubo gente conservadora que quería a su ciudad. Hay procesos de peatonalización y de recuperación de espacios históricos que no fueron llevados a cabo por la izquierda, sino por la derecha. Compaginar la historia, la memoria, la vanguardia, la lucha por las ciudades pensadas para las personas y con calidad de vida, debería ser algo transversal, aunque luego halla otros aspectos que son, evidentemente, de la izquierda y del nacionalismo.

El PP dice que Pontevedra es demasiado peatonal.

¿Hace mucho que no viene usted a Pontevedra?

No más de unos meses, la verdad.

"Si se apuesta por las grandes superficies comerciales en la periferia, eso desertiza los centros de las ciudades"

Pues se habrá dado cuenta de que aquí las calles están siempre llenas de gente, haga frío o haga sol, y le hablo de todo el centro de la ciudad, que son dos o tres kilómetros cuadrados. Hay crisis del comercio local en todas partes, pero aquí florece, entre otras cosas porque si se apuesta por las grandes superficies comerciales en la periferia, eso desertiza los centros de las ciudades. Nosotros tenemos un gran centro comercial urbano que está aquí, todas las franquicias y todo el comercio de proximidad están en el centro. Claro que hay crisis en el comercio local, por la crisis económica y por la venta online. Pero nosotros tenemos unos datos económicos de empleo y actividad por encima incluso de la crisis del 2007 y el 2008. Tenemos una afiliación a la Seguridad Social por encima de la de entonces, y estamos en un 60% de población trabajando con respecto a la población total: 50.000 sobre 83.000 habitantes.

¿Y todo eso gracias sólo a la peatonalización?

No, claro. Esta es una ciudad de servicios y la actividad económica está relacionada con eso. Pero también es una ciudad con una gran actividad cultural y deportiva. Eso atrae gente, que además quiere volver si nos visita. Para mí, Pontevedra es el paraíso, y no hablo sólo de esta ciudad, sino en general de las rías baixas: Sanxenxo, Vilagarcía, Vigo, Baiona, Poio, Marín, Bueu... Todo a mano, turismo de sol y playa, de gastronomía, de patrimonio histórico, de patrimonio natural, de arquitectura, el Camino Portugués a Compostela... A esa gente que dice que Pontevedra está cerrada, les pregunto: ¿Y todos los que vienen, como han hecho para entrar?

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, es de Pontevedra. ¿Les trata bien?

"Estas elecciones van a reforzar la posición del BNG como segunda fuerza política del país"

Tenemos una relación excepcional y de lealdad con la Deputación de Pontevedra, en la que cogobernamos [con el PSOE]. Nosotros decidimos lo que queremos hacer, y la Deputación nos aporta lo que tiene que aportarnos como ciudadanos de la provincia. En el caso de la Xunta, lamento decirlo pero no es así. Las obras se retrasan, se vuelven a retrasar, no se cumplen los compromisos... Le voy a dar un dato: desde 2004 tenemos claro cuáles son las infraestructuras que teníamos que tener, por parte de todas las administraciones: Deputación, Xunta, el Gobierno del Estado. Organizamos una mesa con todas ellas y les dijimos lo que nos tocaba a cada uno. Las únicas obras y avances que se hicieron fueron las que correspondían al Ayuntamiento y la Deputación. No es serio.

¿Estas elecciones son una suerte de primarias para el BNG de cara a las autonómicas?

Yo creo que van a reforzar la posición del BNG como segunda fuerza política del país y sus posibilidades de acceder a la Presidencia de la Xunta si el PP pierde la mayoría absoluta, algo totalmente factible. Y también de cara a las generales. Somos una fuerza política que le ha tomado el pulso a este país, que tiene confianza y alternativas para él, y una gente muy capacitada. Yo estoy encantado con Ana Pontón, que tiene un nivel político y una capacidad de comunicación impresionante. No es que me sienta representado por ella, es que me siento identificado con ella. Y creo que hay una ola de simpatía hacia el BNG que se va a notar en las municipales, en las generales y en las autonómicas.

Pontón se ha construido una imagen transversal que despierta esas simpatías de las que habla incluso en los votantes no nacionalistas. ¿Esa es la clave para ganar elecciones hoy, la transversalidad?

Ana es una persona joven, dinámica, que transmite muy bien, que salió de las bases, desde abajo, con raíces... Fíjese, ella es de Sarria, y yo fui médico muy cerca de allí, en Samos, cuando ella todavía no había nacido... Pero quiero decir que, sobre todo, quiere a este país. De verdad. No como Feijóo, que se marcha a Madrid y luego no entiende por qué en Galicia a las vacas se les ponen nombres femeninos.

¿Cómo puede usted ilusionar a esas generaciones de pontevedreses de las que hablábamos al principio, que no han conocido a otro alcalde que no sea usted?

"En las comparaciones, Pontevedra siempre queda en buen lugar"

Hay que transmitirles que la ciudad ha cambiado para mejor, que el espacio público es suyo, que tienen muchas opciones culturales, actividades deportivas... Siempre hablamos de Ence, pero llevamos 24 años con un salón del libro infantil y juvenil, el único de todo el Estado que dura casi un mes con presencia de editores, escritores e ilustradores y en el que participan todos los colegios. Aquí se celebra la feria de las industrias culturales de Galicia, Culturgal; tenemos un local de música por el que han pasado más de 70 grupos; organizamos el Galeote Rock; acabamos de firmar la creación de una cátedra de espacio público con la Universidade de A Coruña; tenemos la Cidade do Deporte, donde se pueden ver competeciones de natación, piragüismo, fútbol, balonmano, triatlón, taekwondo, karate... Todos los días hay alguna actividad deportiva o cultural. Me gustaría que la gente fuera a otro sitio y comparara. En las comparaciones, Pontevedra siempre queda en buen lugar.