Un millar de personas condena la "lacra" de la violencia machista tras el asesinato de una mujer en Fuengirola

Vecinos de Fuengirola (Málaga) se han concentrado este domingo en la puerta del Ayuntamiento en repulsa del asesinato este pasado sábado de una mujer en la localidad presuntamente a manos de su expareja, que está detenida, y para condenar la "lacra" de la violencia machista.

Al acto del minuto de silencio han asistido unas 1.000 personas, según el Ayuntamiento y la Policía Nacional, así como la subdelegada del Gobierno en Málaga, María Gámez, y la alcaldesa, Ana Mula, que han trasmitido el pésame a la familia y amigos de la fallecida, en especial al hijo de 16 años de la víctima, que resultó herido leve.

La subdelegada ha lamentado que el año empiece "con otra víctima mortal más del asesinato machista" y ha condenado "todo acto terrorista machista que por desgracia sigue sucediendo". "Son 977 víctimas desde que tenemos cuentas oficiales, la primera del año en Andalucía y Málaga y la segunda en España", ha manifestado.

Así, ha instado a "seguir reafirmándonos en que esta batalla es de todos y en que no se puede banalizar los crímenes machistas ni la violencia de género". "No podemos llevarla a un nivel donde quede confundida con cualquier otra cosa, porque es singular, es contra las mujeres por el mero hecho de ser mujeres, en este caso por ser mujer y excompañera", ha dicho.

"Esperemos que el año no siga por esta senda de tragedia", ha expresado Gámez, quien ha insistido en el hecho de que "las fuerzas política, todas, no cuestionemos que esta violencia existe y necesita recursos".

Al respecto, ha dicho que el Gobierno de la Nación "está absolutamente involucrado" en la lucha contra la violencia de género en los presupuestos "y en el lenguaje mismo, que es con el que no hay que defraudar y ser claro". "Porque si no tenemos una acción decidida con leyes, medidas legales y presupuestos no acabaremos con esta lacra social", ha asegurado.

La alcaldesa de Fuengirola, Ana Mula, por su parte, ha transmitido "la consternación que tiene la localidad por el brutal asesinato", transmitiendo también el pésame a la familia, en especial al hijo, mostrando "no sólo nuestro cariño y apoyo sino poner a su disposición, como ya hemos hecho, todos los medios de los que disponemos".

"Es importante que todos los españoles entendamos que tenemos que poner más medios, luchar contra esta lacra que está acosando a nuestro país y que tenemos que ser conscientes de que la mujer en estos momentos necesita recursos que la protejan y asistan en estos casos", ha manifestado Mula.

"Sólo puedo transmitir tristeza. Es una lacra que afecta a toda España y que hoy ha consternado a esta ciudad tranquila en la que conviven en armonía vecinos procedentes de nacionalidades de todo el mundo. Seguiremos trabajando juntos para acabar de una vez por todas con la violencia de género", ha concluido la alcaldesa.