El ministeri de Treball aconsegueix un acord amb UGT i CCOO per pujar el Salari Mínim a 15 euros des de l'1 de setembre

El Ministeri de Treball i els sindicats UGT i CCOO van aconseguir a última hora de la nit d'aquest dijous un acord per pujar el Salari Mínim Interprofessional (SMI) fins als 15 euros des de l'1 de setembre, per situar-lo en els 965 euros mensuals. La patronal s'ha quedat fora d'aquest acord, amb el qual es trenca el consens social que s'ha donat al llarg d'aquesta legislatura.



Els sindicats han cedit a aquest acord perquè, inicialment, deien que només acceptarien la pujada dels 15 euros si també es pactava el camí per als propers anys.

El que han aconseguit és el compromís de l'Executiu de situar l'SMI en el 60% del salari mitjà, mitjançant una progressiva revisió en els anys 2022 i 2023. És a dir, en 1.060 euros.



L'acord s'ha gestat al llarg de tot el dijous i amb moltes dificultats i, en molts moments de la jornada, va estar a punt de trencar-se. La Cadena Ser va donar per fet l'acord a primera hora del matí, i ho van confirmar fonts de la UGT, anunciant que concretarien els detalls abans del migdia. Però ni la confirmació de l'acord ni els detalls van arribar durant tot el dia per part del sindicat socialista.

Per la seva banda, el secretari general de CCOO, Unai Sordo, va desmentir a mig matí de dijous que s'hagués acordat una pujada de l'SMI. "No validem aquesta notícia, perquè l'acord no està tancat".

Això va propiciar unes intenses negociacions al llarg del dia, on CCOO va seguir acceptant continuar parlant per intentar l'acord, una actitud que ha estat clau per a què l'Executiu no es veiés obligat a legislar unilateralment, ja que algunes fonts asseguraven que la UGT no anava a signar el pacte en solitari.



El Ministeri de Treball, en un comunicat, confirma per escrit l'acord assolit per als propers anys, i assegura que el compromís de l'Executiu espanyol, "és que l'SMI, mitjançant la seva progressiva revisió en els ans 2022 i 2023, arribi al 60 per cent del salari mig abans de la fi de la legislatura, tal com determina la Carta Social Europea subscrita per Espanya ".

Tot i que la vicepresidenta i ministra de Treball, Yolanda Díaz, hagi perdut el consens amb la patronal, ha aconseguit el seu propòsit que no fos una decisió unilateral del Govern espanyol i, al menys, seguir comptant amb el suport dels sindicats.



Díaz també ha aconseguit no forçar més la situació per poder obrir una nova negociació en el 2022 i intentar tornar a sumar a la patronal. Entre altres coses, perquè encara queden molts acords socials per consensuar i no es vol anar a una guerra oberta amb la CEOE.