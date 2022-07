La ministra Belarra presenta la hoja de ruta del Gobierno contra la pobreza infantil

Pedro Sánchez ha anunciado este miércoles que España otorgará "un papel central" a la lucha contra la pobreza infantil durante su presidencia del Consejo de la Unión Europea, que tendrá lugar en el segundo semestre de 2023.

El presidente del Gobierno y la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, han presentado este miércoles el plan que permitirá poner en marcha la Garantía Infantil, un programa europeo para luchar contra la exclusión social de la infancia.

Durante el acto de presentación del Plan de Acción Estatal de la Garantía Infantil Europea, tanto Sánchez como la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, han destacado algunos de los aspectos más importantes de este texto que aprobó el martes el Consejo de Ministros.

El Plan supondrá una inversión de 983 millones de euros para atajar la pobreza en la infancia y la adolescencia en España y permitirá implantar la Garantía Infantil Europea (GIE) hasta 2030. Incluye acciones como la expansión de la salud bucodental dentro de la cartera del Sistema Nacional de Salud, la configuración de un sistema de atención temprana que garantice que ningún niño o niña tenga que esperar más de 45 días para recibir esa atención, o el incremento de la tasa de escolarización de 0 a 3 años. Para avanzar en estos objetivos, además de la inversión en infancia en los presupuestos ordinarios,

España dedicará otros 1.000 millones de euros (un 6,6% del Fondo Social

Europeo Plus).

La GIE asegura que todos los niños y adolescentes de la UE tengan acceso a seis derechos básicos: educación y cuidado infantil, educación y actividades extraescolares, al menos una comida saludable por día lectivo, asistencia sanitaria, vivienda adecuada y alimentación adecuada.

Sánchez ha calificado de "insoportables" la cifras de la pobreza y exclusión que afectan a niños y adolescentes en todo el mundo y también en España, donde 2,7 millones de menores están en riesgo de padecerla.

El Gobierno apuesta por "romper con el círculo de la pobreza infantil" actuando en cuatro frentes: garantizar el acceso a de los derechos y servicios esenciales, proteger a los más vulnerables con medidas específicas y proactivas, abordar las desigualdades territoriales y consolidar un marco de actuación y gobernanza que facilite la implementación de la GIE a todos los niveles.

Por eso, el jefe del Ejecutivo ha avanzado que cuando España ocupe la presidencia del Consejo de la UE, en el segundo semestre de 2023, otorgará "un papel central a la GIE como una política estructural y estratégica" que permita lograr una Europa social mucho más fuerte en un momento de incertidumbre económica y social causado por la pandemia y la guerra en Ucrania.

La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, que ha agradecido "profundamente" la asistencia de Sánchez al acto y su "impulso y compromiso político" contra la pobreza infantil, ha celebrado la aprobación de este plan que permitirá comenzar a atajar esta lacra, de forma que en 2030 haya 700.000 niños menos en riesgo de pobreza y exclusión.

Entre los objetivos de este plan –tal y como ha detallado la ministra– está prestar "mucha más" atención a la educación infantil de 0 a 3 años, ya que ha advertido de que la desigualdad se manifiesta de manera muy clara en esta etapa de la vida.

Ha destacado la importancia de contar con un parque público de viviendas en alquiler y frenar los desahucios para que ningún niño habite en una infravivienda, además de extender la salud mental y bucodental para que llegue a más familias.

"El Plan quiere dar seguridad y certezas a las familias y a los niños decirles, con hechos concretos, que no vamos a dejarles solos, que trabajaremos para que tengan derecho a una vida feliz y un futuro lleno de esperanza", ha asegurado Belarra.

La ministra ha concluido su intervención dirigiéndose a los niños para decirles que no tienen que ser valientes, sino felices: "No quiero un país de historias de niños que se enfrentan a miles de dificultades y salen adelante, no quiero historias de superación, quiero un país sin barreras".

También ha intervenido el Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil, Ernesto Gasco, quien ha insistido en que el plan es para todo el país e implica a todas las comunidades autónomas, incluso, ha dicho "a las que dan con el dinero de los pobres becas a los ricos", así como a las entidades locales.

Por su parte, el presidente de UNICEF, Gustavo Suárez Pertierra, ha celebrado que por primera vez la lucha contra la pobreza infantil se vaya "haciendo un hueco en la agenda política" en España, donde uno de cada tres menores está en riesgo de sufrirla.

En el acto han tomado la palabra Paula y Jorge, dos jóvenes representantes del Consejo de Participación de la Infancia y Adolescencia quienes han reclamado, entre otras cosas, mayor inversión en salud mental y espacios de participación para los menores.