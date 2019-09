María Jesús Montero, ministra de Hacienda con Pedro Sánchez, asegura en una entrevista que la pluralidad política no ha servido de mucho a España: "La aparición de nuevas fuerzas políticas no ha aportado estabilidad al país", asegura en una entrevista en La Razón.

En cuanto a las negociaciones entre el PSOE y Unidas Podemos, la ministra asegura que la posibilidad estuvo abierta hasta última hora, pero que finalmente no se pudo cristalizar: "Siempre se mantiene el hilo, hasta el último minuto, pero todos supimos que iba ser difícil un cambio de posición por su parte y que si la derecha no asumía su responsabilidad, nos abocábamos a elecciones", declara.

A la hora de hacer autocrítica, cree que el problema de su formación ha sido la falta de convicción: "Nos corresponde la responsabilidad de no haber convencido a Podemos de que había que hablar primero de las políticas y del programa", arguye.

"Mi impresión es que cuando Iglesias dijo que daba un paso atrás, no era auténtico"

Sobre la renuncia de Pablo Iglesias a formar parte del Gobierno de coalición, Montero asegura que no se terminó de creer ese mensaje: "Mi impresión es que cuando Iglesias dijo que daba un paso atrás, no era auténtico. El equipo de negociación que venía de parte de Podemos no tenía ningún margen para mover la negociación", apostilla.



Sobre el enfoque en los próximos comicios de noviembre, la ministra pone el foco en un discurso centrista: "Tenemos que tener la capacidad de plantear una oferta real para el voto moderado, que quizá no tenga tan clara la definición ideológica: que en su día se hubiera conducido hacia Ciudadanos y que hoy está desencantado porque es indistinguible del PP y Vox", confirma.

En cuanto a Ciudadanos y Albert Rivera, Montero critica sus vaivenes en torno a la relación con el PSOE: "Es muy difícil explicar que el líder del partido de Cs, tras referirse al señor Sánchez como el 'líder la banda' –poco menos que de maleantes– a 48 horas de producirse una votación saliera públicamente diciendo que ponía tres condiciones para desbloquear la investidura", asegura en la entrevista.

En cuanto a la posible aparición de Errejón y de Más Madrid en las próximas listas de candidatura al Congreso, Montero lo tiene claro: "La hipotética participación del señor Errejón o de su formación es un reflejo de la situación por la que ha atravesado Podemos, donde buena parte de sus socios fundadores han abandonado el partido", concluye.