Miquel Pueyo: "Para mí es muy importante evitar un gobierno de conveniencia entre el PSC y la derecha españolista en Lleida"

Miquel Pueyo París (1957) logró hace cuatro años ser el primer alcalde republicano de Lleida desde la Segunda República, después de 40 años de alcaldes socialistas. Lo hizo con el apoyo de Junts y El Comú, aunque el pacto con los comunes se rompió a medio mandato. Profesor de Periodismo y Comunicación Audiovisual, y uno de los tres únicos diputados republicanos en el Parlament que en 1991 votaron una resolución a favor de la independencia de Catalunya, fue el candidato de ERC a la alcaldía de Lleida porque se lo pidió el presidente de ERC, Oriol Junqueras, desde la cárcel.

Hace cuatro años se presentó a alcaldable porque se lo pidió Oriol Junqueras. ¿Por qué se presenta ahora?

Efectivamente hubo un impulso o una presión afectuosa especial por parte de Oriol Junqueras, de Marta Rovira, de personas que de repente vieron su vida alterada profundamente por todos los hechos del 1 de octubre (2017). Y eso me hizo sentir compromiso para asumir esta responsabilidad. ¿Qué es lo que me impulsa a volver a presentarme? La voluntad, la convicción, la responsabilidad de que cuatro años no pueden ser un paréntesis, sino que han de ser el inicio de una etapa y han de servir para consolidar el cambio que prometimos, que de alguna manera, en algunos aspectos, justo se ha insinuado.

¿Cuántos años cree que tendría que estar un alcalde?

Yo he estado ocho años en el Parlament, ocho en el Govern y sea el alcalde quien sea, yo nunca estaré más de ocho años en un cargo político por dos razones: primero, porque hace que sea muy difícil el retorno a la profesión o a la vocación que tengo. Y dos, porque creo que no es bueno profesionalizar la política.

¿Cree que puede ganar las elecciones y no ser alcalde?

Bueno, en el mundo local las sorpresas no son infrecuentes, pero yo creo sinceramente que procuré en 2019 mantener relaciones y no solo desde el punto de vista político, sino incluso desde el punto de vista de la gestión personal que permiten ampliar acuerdos. Yo espero que esta capacidad de llegar a acuerdos la puede conservar.

¿Con quién pactaría y con quién no pactaría?

La primera consideración es que el tiempo de las mayorías absolutas ha pasado. No solo en la Paeria (Ayuntamiento) de Lleida, sino en muchos ámbitos políticos, en el catalán y en el de los países y estados europeos. Para mí hay dos elementos o dos hechos importantes. Uno es la posición de cada partido en relación a que lo que se dirimió alrededor del 1 de octubre, es decir, derecho a la autodeterminación o no y libertad de acción política ante medidas represivas. Se establece una línea que deja en un costado los partidos que apoyaron a aplicación del 155 y en el otro los partidos que se opusieron.

Este es un factor, el otro es cambio sí o cambio no. Nosotros ganamos en 2019 con la promesa de introducir cambios profundos en el mundo. Uno de mis adversarios, el señor Larrosa, que, en números redondos, lleva 11 años en La Paeria ocupando cargos de responsabilidad, es obvio que representa una manera anterior de gestionar un proyecto de ciudad que desde mi punto de vista queda muy anclado en el siglo XX. Nosotros suponemos una propuesta de cambio y un proyecto de ciudad más orientado al siglo XXI. Eso, de entrada, define una proximidad y unas distancias. Veremos si El Comú continuará, si entrará la CUP. Para mí también es muy importante evitar que puede haber un gobierno de conveniencia, por ejemplo, entre el Partido Socialista, la derecha españolista, o incluso Vox, porque el mandato de 2015 a 2019 fue un acuerdo de facto en algunos casos entre socialistas, Ciutadans y PP. Una de mis obligaciones es intentar evitar que eso vuelva a pasar.

El plan de la estación, el Parque de las Bases y el polígono Torreblanca llevan 20 años en las campañas. ¿Por qué la ciudadanía tiene que creer que ahora sí?

En el caso del parque de les bases porque ya hay una dotación económica de 600.000 euros de los fondos Next Generation, con un proyecto de renaturalización, que incluye dos balsas y la plantación de un centenar de árboles.

Torreblanca y plan de la estación colean desde principios del siglo XXI. Para el primero hemos conseguido un acuerdo con Adif y en el segundo, el procedimiento urbanístico sigue adelante. Es evidente que para que avance tiene que haber una empresa privada con solidez que se presente, hay consenso amplio político y de sectores de la ciudad. Pienso que en el próximo mandato puede arrancar el proceso.

¿Hay empresas interesadas?

Sí. Y si podemos licitarlo aparecerán privados para sacar el proyecto adelante.

Vecinos Pardinyes se han movilizado, y con mucha fuerza, contra el albergue de temporeros que plantea el Ayuntamiento en el barrio. ¿Cómo cree que le afectará a las elecciones?

Pienso que la ciudad es un cuerpo amplio, no creo en la ciudad como una república federal de barrios y, por lo tanto, es obvio que ha habido movilizaciones contra el albergue en las que han participado personas de Pardinyes o de fuera, igual que ha habido movilizaciones a favor en las que han participado personas de Pardinyes y de fuera. No niego que haya una movilización única, homogénea de Pardinyes en contra equipamiento.

¿Cómo nos puede afectar? Ya veremos los resultados. También le digo una cosa, que tiene que ver con la dignidad de las personas o con la resolución de espacios negros de la ciudad, que desde 2006 no tiene un albergue, gobernar también quiere decir tomar decisiones que no siempre son fáciles. Y significa un grado de coraje, ya que esta es una decisión que hemos tomado sopesando los pros y los contras.

Ha declarado en los juzgados por presunta prevaricación por la querella presentada por los promotores del parque de ocio Torre Salses ¿Contempla la posibilidad de una inhabilitación?

De momento no hay ni tan solo un juicio en marcha. Hay que ver si la jueza y la Fiscalía archivan las actuaciones o tiran adelante. Esta es una querella planteada con tres objetivos. El primero es intimidar a nuestro entorno familiar. El segundo es conseguir que Toni Postius, Jordina Freixanet y yo mismo dejemos de participar en plenos o en juntas de Gobierno en temas relacionados con Torre Salses, con lo cual la querella altera la proporción de votos. Y el tercer motivo, evidentemente, es intentar influir sobre los resultados de las elecciones municipales.

¿Cuáles son los dos problemas de Lleida más importantes ahora para usted?

Para mí, acabar de definir espacios y oportunidades de industrialización, sobre todo en todo lo que tiene que ver con el ámbito digital o las nuevas energías porque reduciría la excesiva dependencia de la ciudad de la industria agroalimentaria, el servicio y el comercio.

Y el otro gran reto no es exclusivo de Lleida, es planetario. Es el tema de la adaptación al cambio climático. Hay decisiones de ámbito europeo o estatal que se pueden implementar en el ámbito local. Todo el tema del cambio climático, que tiene que ver con la salud, con la vida. En Lleida, en verano puede haber diferencias de muchos grados entre zonas diferentes. Es evidente que tenemos sobre la mesa un escenario de sequía y de lluvias desordenadas. Creo que es el segundo gran tema que no solo afecta a mi generación o a otras, sino que es el compromiso del mundo que dejaremos a nuestros hijos y nietos.

¿Qué se puede hacer desde el Ayuntamiento?

Hay diseñada una zona de bajas emisiones que se ha de regular. Yo creo en el de incrementar la eficacia y oportunidades del transporte público. Hemos de promover alternativas que tengan que ver con la ciudad caminada. Lleida es una ciudad en la que se pueden hacer muchas cosas caminando o en bicicleta.

Asimismo, es sumamente importante producir un cambio energético. Hemos de conseguir que la Paeria funcione cada vez más con energías renovables, favorecer que la ciudadanía también haga ese cambio y hay que ver cómo se amplían las alternativas del vehículo eléctrico. También es muy importante, en el caso de Lleida, conseguir grandes masas verdes y plantearnos sustituir el asfalto o el hormigón.

Lleida es uno de los municipios de más de 50.000 habitantes del Estado con los impuestos locales más elevados en 2022, según el Instituto de Estudios Económicos. Ocupa el cuarto lugar, con una presión fiscal un 37,5% más alta que la media estatal, detrás de Reus, Girona y Sanlúcar de Barrameda. ¿Bajará algún impuesto?

Este dato es históricamente cierto porque los diferentes gobiernos socialistas mantenían una presión fiscal tan alta que los esfuerzos de congelación de impuestos que hemos realizado estos cuatro años todavía no han tenido su efecto en los rankings. Sin embargo, si se fija en el subtítulo del informe, pone que la ciudad de Lleida, en el último mandato, ha sido uno de los municipios que ha incrementado menos el tipo del IBI. Esto pone de manifiesto que la elevada presión fiscal de Lleida ya existía en 2019, antes del actual mandato.

A pesar de la elevada presión fiscal, en 2019, el desorbitado gasto del Ayuntamiento llevó a un déficit en las cuentas de 2019 de -3,5 millones de euros, que el actual Gobierno municipal ha revertido con la reducción del gasto corriente, financiando las inversiones con cofinanciación de ayudas públicas, y con un incremento de la fiscalidad vinculado al incremento de los precios del consumo.

Somos también plenamente conscientes de que los impuestos son la vía principal que tiene un Ayuntamiento para poder llevar a cabo políticas sociales y que puedan hacer avanzar la ciudad y los leridanos y leridanas. En cuanto a las políticas fiscales, Esquerra Republicana siempre actuará con responsabilidad, pero siempre teniendo en cuenta la situación social y económica que podamos vivir. Por eso, en 2022 y 2023 hemos congelado los impuestos.

Si usted no fuera alcalde, ¿qué otro alcaldable sería mejor para Lleida?

¿De alcaldables? Para mí los mejores están en mi lista. Hemos gobernado con Junts y con El Comú. No ha sido fácil. Hemos de aprender que en la vida y la política no todo es blanco o negro, a construir lo mejor posible con los recursos y posibilidades que tienes. Es cierto que el gobierno del cambio fue una enmienda a la totalidad de 40 años socialistas. Yo siempre he elogiado públicamente determinadas actuaciones de Antoni Siurana y de Ángel Ros. De Siurana, la cobertura de las vías o la llegada del AVE al centro de la ciudad y de Ros el parque agroalimentario de Gardeny. Yo lo he hecho públicamente y en privado, cosa que le he oído al señor Larrosa, como detalle curioso. Cuando eres alcalde entiendes que una ciudad no se construye en ocho años y tienes una visión a largo plazo.

¿Entonces, quién sería la persona?

No lo diré.

¿Hay alguna persona de su lista que no esté empadronada en Lleida?

No.

¿Qué es lo mejor que ha hecho un concejal de la oposición y quién lo ha hecho?

Yo diría Joan Queralt, del PSC. Es una persona de Horta de Lleida y he visto que en la comisión de la Horta y en otras iniciativas que tienen que ver con esta, Queral ha tenido siempre una actitud muy constructiva. Y es evidente que, por parte del gobierno, David Melé (Junts) también hace un papel muy positivo. Son personas que viven en la Horta, que tienen ahí sus raíces familiares. Su actitud ha sido muy positiva y se tiene que reconocer y agradecer.

¿Cuánto cuesta el autobús en Lleida y cuándo subió por última vez?

1,20. Ahora hace tiempo, al inicio del curso, comprobamos la combinación para ir a un colegio.

¿Si no logra la alcaldía se quedará en la oposición?

Bueno, en principio, mi objetivo, con toda la fuerza de convicciones, es mantener la alcaldía. Pero si no lo logro, supongo que no tendré más remedio.

Personalmente, ¿qué le ha enseñado la alcaldía?

Que la política local es para mí la más dura de las que yo he podido conocer, pero también la más apasionante en el sentido que es inmediata, es muy cercana.