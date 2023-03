Mireia Vehí (CUP) enseña en rueda de prensa el muñeco de un feto que envió Hazte Oír a los diputados

La portavoz de la CUP en el Congreso, Mireia Vehí, ha mostrado en rueda de prensa el feto de plástico que ha mandado el lobby ultracatólico Hazte Oír a varios diputados y diputadas del Hemiciclo como parte de una protesta en contra de la ley del aborto aprobada en diciembre. La pasada semana llegó a varios miembros del Congreso una carta firmada por Ignacio Arsuaga, presidente de Hazte Oír y la plataforma Derecho a Vivir, acompañada de un feto de juguete dentro de una bolsa con un líquido rojo que simulaba ser sangre.

"No solemos hacer propaganda de las asociaciones de extrema derecha, pero es que hoy me ha parecido increíble. Miren, esto es lo que he recibido en mi despacho", explicaba la portavoz de la CUP mientras enseñaba el paquete en cuestión.

Vehí ha apuntado directamente contra el presidente del lobby ultracatólico y firmante de las cartas: "Mire, señor Arsuaga, es usted un matón. Así se lo digo, desde aquí. Esto es asqueroso", ha respondido.

"Es usted un matón porque está usted amedrentando a las diputadas que defienden los derechos de las mujeres a abortar. Es usted un matón porque no tiene ni idea de qué lleva a una mujer a abortar. Si quiere tener un hijo o no, si tiene que ver con su situación económica o no, si tiene que ver con su situación de salud o no. Y además es usted un matón al servicio de los ricos porque sabe qué: todas las mujeres abortan. Las de derechas también", ha añadido en su crítica.

La portavoz de la CUP en el Congreso ha hecho hincapié que el derecho al aborto no es una cuestión de ideologías, sino que afecta a todas las mujeres por igual. "Seguramente sus amigas, su esposa, sus hijas, sus compañeras, también han abortado. ¿Por qué? Porque se aborta en todos los países, sea legal o ilegal. Abortan el mismo porcentaje de mujeres en esos países en los que está prohibido. ¿Sabe qué cambia, señor Arsuaga? Cambia que algunas mujeres se juegan la vida y otras no. ¿Y sabe cuáles se juegan la vida? Las pobres, señor Arsuaga", ha apelado.

Vehí ha optado por denunciar públicamente a la organización y contestar con contundencia a su presidente. "Así que se puede ahorrar este tipo de regalos, se puede ahorrar esta política de matonismo machista y se puede ir con su organización a donde quiera", ha concluido.

En la carta recibida una semana atrás se explicaba que el muñeco simula a un feto de 12 semanas "para que compruebe cómo es un bebé dos semanas antes del plazo en el que se puede abortar libremente".

Al hacer referencia al feto de juguete, Hazte Oír pretendía intimidar a los destinatarios: "Quizás viendo esta réplica de ser humano a escala real pueda comprender cómo es la criatura que usted, con su voto de diputado, permite eliminar en un procedimiento quirúrgico de extrema violencia y crueldad. Quizá así entienda por qué la gran mayoría de médicos se niega a practicar abortos".