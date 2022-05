Siete polémicas que marcan la vida parlamentaria de Feijóo en Galicia

"De la misma manera que serví a los gallegos, seguiré sirviéndoles". Así se despidió Alberto Núñez Feijóo de su sillón en el Parlamento de Galicia después de 17 años, 13 como presidente de la Xunta y los cuatro anteriores en la oposición. Desde este miércoles Feijóo ocupa un escaño en la Cámara Alta y confrontará, durante siete minutos al mes, con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Si como dice tiene pensado hacer en el Senado lo mismo que en el Pazo do Hórreo (sede del Parlamento de Galicia) de Compostela, éste es el rastro que Feijóo ha dejado en la Asamblea gallega.

Un narco dentro del Parlamento

"Me equivoqué. No fui prudente. Y si algún gallego lo cree necesario, pido disculpas". El 10 de abril de 2013 Núñez Feijóo pidió disculpas en el Parlamento gallego, no sin acompañarlas de un amplio menú de ataques a la oposición y a la prensa, por su relación con el narcotraficante Marcial Dorado. El diario El País reveló una fotografía en la que se veía al presidente de la Xunta en un yate con el contrabandista. "Ni yo era presidente ni él narcotraficante", justificó.

Cuando Beiras golpeó su escaño

El 24 de abril de 2013 el portavoz de AGE, Xosé Manuel Beiras, se levantó de su escañó en medio de la sesión plenaria, se acercó a Núñez Feijóo, se encaró con él y golpeó su escaño. Feijóo se había burlado de Beiras por emocionarse en una sesión anterior recordando a las víctimas del narcotráfico y éste, alterado, le pidió "decencia" y le reprochó que era "indigno" de ser presidente de la Xunta. Feijóo no perdió la compostura.

Un parlamentario y presidente sin respuestas

El 15 de mayo del 2013, Yolanda Díaz, por entonces diputada y también portavoz de AGE, preguntó a Feijóo por la situación de los astilleros de Ferrol, y le recordó que no había ofrecido ninguna explicación convincente sobre su relación con Marcial Dorado. En concreto, le recordó que había conocido a este a través de Manuel Cruz, "guerrillero de Cristo Rey" que iba con pistola por Ferrol, quien era chófer de José Manuel Romay Beccaría y quien murió en un accidente de tráfico. Feijóo no respondió a Díaz, que encendió el debate cuando le preguntó si era cierto que había ordenado al Sergas que no se le hiciera la autopsia al cadáver de Cruz.

La Gürtel "una excusa" para que gobierne el PSOE

El 6 de junio de 2018, pocos días después de la moción de censura que acabó con el Gobierno de Mariano Rajoy, Feijóo aseguró que le repugnaban "las corruptelas descubiertas en el PP", pero negó vinculación alguna de la trama en Galicia a pesar de que uno de los principales implicado, Pablo Crespo, había sido secretario xeral del PPdeG. Además, aseguró que la sentencia que condenaba al PP como beneficiario a título lucrativo sólo había servido como "disculpa" para que el PSOE gobernara "tras haber perdido dos elecciones" generales.

La líder del BNG "está muy necesitada"

Durante el debate parlamentario del 7 de junio de 2018, Núñez Feijóo se dirigía al portavoz de En Marea, Luis Villares, cuando dijo: "Parece que la señora Pontón está muy necesitada". Se refería a Ana Pontón, líder del Bloque Nacionalista Gallego. Feijóo retiró sus palabras pero aún así las diputadas de los partidos de la oposición -BNG,En Marea y PSOE- emitieron un comunicado conjunto: "Queremos expresar que nos sentimos indignadas, como mujeres, después de la expresión machista usada por el presidente de la Xunta", rezaba.

La culpa del caos en la sanidad es del Gobierno y la oposición

La Xunta tiene plenas competencias en materia sanitaria, pero el 26 de mayo del 2021, entre la cuarta y la quinta ola de covid, Feijóo culpó al Gobierno en España y a la oposición en Galicia del caos en la sanidad pública. Achacó al Ejecutivo la falta de médicos -"No tenemos médicos [internos y residentes] MIR porque no nos dejan cubrir todas las plazas"- y criticó que "al nacionalismo le interesa más la autodeterminación que la sanidad pública".

Banalización de la salud mental

Cuatro años después de haber dicho que la portavoz del BNG estaba "muy necesitada", y a poco más de una semana de ser elegido presidente del PP, Núñez Feijóo volvió a patinar con la portavoz del BNG, Ana Pontón. "Supongo que quiere que me vaya porque le va a entrar una crisis de ansiedad", le dijo esta vez durante su comparecencia.