A un día del debate, la moción de censura de Cs y PSOE contra el Gobierno murciano tiene aún varios votos en el aire: los de los tres diputados regionales disidentes de Vox y el del presidente del Parlamento murciano, Alberto Castillo (Cs).

Una moción que parecía que iba a transcurrir sin dificultades, ya que los veintitrés diputados de Cs y PSOE, sumaban mayoría absoluta en el Parlamento murciano y Podemos, que dispone de dos parlamentarios, anunció su apoyo a la iniciativa. Sin embargo, las direcciones regionales de los socialistas y Ciudadanos han reconocido que será "complicado" sacar adelante la moción de censura para desbancar al PP del Ejecutivo murciano, y han apelado a los 45 diputados a que mediten su voto porque se trata de decidir entre "corrupción o dignidad".

El pasado viernes se conoció el acuerdo entre el PP y tres diputados de Ciudadanos para que estos rechazasen la moción que presentó su partido. Poco después, dos de ellos se integraron en el Ejecutivo autonómico. La tercera diputada, Isabel Franco, ya estaba en el Gobierno como vicepresidenta.

Actualmente, la moción está respaldada por los 17 diputados del PSOE, 3 de Ciudadanos y los dos de Podemos, con lo que necesita el apoyo de otro parlamentario para que salga adelante.

Tres de los cuatro diputados de Vox fueron expulsados del partido hace tiempo y anunciaron el pasado viernes que Ciudadanos contactó con ellos para negociar su voto a favor. No obstante, estos diputados pedían unas condiciones que ambos firmantes del partidos han apuntados que no pueden aceptar. Es por ello que la moción de censura no ha encontrado apoyos suficientes y se pronostica que Lopéz Miras seguirá en el Gobierno murciano.

Aunque dicha pronosticación augure al fracaso la moción de censura, el PSOE y Cs de Murcia han terminado de detallar este martes los 24 puntos que simbolizan los meses que quedan de legislatura del "Gobierno de la dignidad".

Ciudadanos: "Democracia o transfuguismo y corrupción"

El portavoz de Cs en la Cámara, Juan José Molina, ha declarado que el secretario general del PSOE murciano, Diego Conesa, y la coordinadora autonómica de Cs, Ana Martínez Vidal, candidata a la presidencia del Gobierno murciano en la moción de censura, firmarán y presentarán antes del inicio del debate el documento que se cierra este martes y durante el debate desarrollarán ese programa de Gobierno.

Molina ha indicado que, en el actual contexto político y tras el cambio de opinión de tres parlamentarios de Ciudadanos que firmaron la moción, "hay que ser realistas" con respecto a la situación final de esta iniciativa.

El dirigente de Cs ha asegurado que es "rotundamente falso" que hubiera coacciones para firmar la iniciativa

"Está muy complicado y creemos que esos tres diputados de Vox tienen difícil votar a un gobierno en el que haya un Partido Socialista, pero vamos a seguir luchando; esperamos que, al final, como he dicho, igual que hay tres personas que no tienen ni escrúpulos, ni dignidad y se han vendido, igual puede haber una, dos, tres o más que tengan altura en estas circunstancias y apoyen esta moción de censura", ha agregado. Por tanto, ha recalcado, "está muy difícil pero no es imposible".

Respecto a la posición del presidente de la Asamblea, Alberto Castillo, miembro de Ciudadanos, Molina ha señalado que firmó la moción y, "por lo tanto, entiendo que lo que ha firmado es lo que va a votar en el debate".

"No tengo por qué pensar que va a votar otra cosa. Confío en que Alberto será fiel a su firma y a su palabra y a lo que dijo en aquella reunión en la que estuvo de acuerdo con todos sus compañeros, por tanto espero que vote sí".

Precisamente en relación con aquella reunión, el dirigente de Cs ha asegurado que es "rotundamente falso" que hubiera coacciones para firmar la iniciativa."Se dijo que o se firmaba por todos, hablo de concejales y diputados, o no se hacía nada", y finalmente "todos, libremente, por supuesto, decidimos apoyarla", ha apostillado Molina.",