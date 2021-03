Pablo Casado ha vuelto a presumir este martes —ante la plana mayor de su partido— del ejercicio de transfuguismo que le sirvió para conservar el gobierno murciano. En una intervención en la Junta Directiva nacional, el líder del PP ha asegurado que su formación "sale reforzada" tras el terremoto político de estas últimas semanas y ha acusado al Gobierno central de "jugar al ajedrez" para "intentar reventar" el gobierno de Fernando López Miras. "Pedro Sánchez es el responsable y el PP lo único que ha hecho es defenderse", ha justificado.

Pero quien ha maniobrado para conservar ese gobierno autonómico es, precisamente, el PP, por medio de su secretario general, Teodoro García Egea, que logró amarrar un acuerdo con tres diputados de Ciudadanos —ahora expulsados de la formación naranja— a cambio de tres consejerías. Los tres diputados naranjas rompieron con la dirección de su partido y frustraron la moción de censura que días antes habían firmado.

Voces en el PP que ocupan puestos de responsabilidad en la formación alertan de la "equivocada" estrategia de García Egea, al que acusan directamente de "dañar" la imagen del partido a base de "talonario". "Es una estrategia cortoplacista, pero a largo plazo las consecuencias son negativas para el PP", afirma una fuente popular. Otra diputada señala que fue "vergonzoso" y critica tanto que Cs quisiera romper la coalición como la solución del PP. "No salimos reforzados", dice una tercera persona, en referencia a las palabras de Casado, "aunque Pablo y Teo están encantados".

En el PP tildan a García Egea de personaje "maquiavélico" y "mediocre"

Las fuentes consultadas aseguran que el suyo es un sentimiento mayoritario, pero que los mensajes en los chats del PP se llenaron de cumplidos hacia García Egea cuando se confirmó la maniobra tránsfuga. "Crack, maestro, jefe, maquina, maestro", fueron algunos de ellos, según relatan a Público. Estas fuentes tildan al número dos del PP de personaje "maquiavélico" y "mediocre" e incluso dan un nombre a su manera de hacer política: la "teodorización", es decir, el "triunfo de los mensajes simplistas y vaciados de contenido", en sus palabras.

Una persona que forma parte de la dirección del partido, aunque vaticina que le queda "poco" en ese puesto, muestra su "absoluta sorpresa" respecto a que el movimiento de García Egea en Murcia haya pasado tan desapercibido de cara a la opinión pública. Es más, denuncia que haya "medios y periodistas" que aplaudieran la maniobra de su compañero de partido. Y recalca que forma un 'pack' "prácticamente indivisible" con Casado: "Están juntos en todos lados".

García Egea, altamente cuestionado tras las catalanas

Ha pasado poco más de un mes de las elecciones catalanas del 14 de febrero, en las que el PP cosechó un fracaso histórico: pasó de 4 a 3 diputados, multiplicado en votos por Vox y triplicado en escaños. Varios dirigentes territoriales esperaban que García Egea diera un paso al lado tras el fracaso de la formación en las urnas —tanto en Catalunya como en el resto de procesos electorales—, pero Casado cerró filas con su número dos y tampoco impulsó cambio alguno en la cúpula. Para desviar el foco, anunció que la dirección popular, situada en la sede de Génova 13, trasladaría su ubicación por la "corrupción" relacionada con el edificio.

Esos mismos dirigentes señalan directamente a García Egea por estar detrás de esta operación en aras de mejorar la situación económica del partido, y le acusan también de forzar a los barones y a los diputados nacionales de aumentar la contribución de los territorios para el PP nacional. "Es como si fuésemos unos jetas que nos escaqueamos. Y no aportamos al partido", relata una diputada, que asegura hay un "cabreo monumental" de las autonomías.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, el presidente del PP, Pablo Casado, y el secretario general del partido, Teodoro García Egea. - EFE.

Desde los inicios de García Egea en la secretaría general, se han censurado sus intentos de controlar todos los niveles orgánicos del partido desde Madrid, en lugar de hacerlo desde los territorios. Estas voces críticas denuncian que la dirección popular ha situado a sus afines en los congresos provinciales que se están celebrando en las últimas semanas. Según ha adelantado El País, el comité organizador del congreso del PP de Sevilla ha anulado el resultado obtenido en tres mesas electorales al comprobar que ha habido más votos que votantes. Fuentes de la formación apuntan a la 'mano negra' de García Egea.

Feijóo y Moreno Bonilla se ausentan de la Junta Directiva

En la Junta Directiva celebrada este martes, la mayoría de los participantes se ha conectado por videoconferencia y solo han acudido a la sede de Génova la dirección de Casado y también la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha intervenido en la reunión. También lo ha hecho García Egea y los presidentes de Murcia y Castilla y León, Fernando López Miras y Alfonso Fernández Mañueco, respectivamente.

Otros barones como el gallego, Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta, y Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, no se han conectado a la plataforma. El primero ha alegado un encuentro con alcaldes que no figuraba en su agenda oficial; el segundo tenía Junta de Gobierno. "Ahora en Génova no nos dejan ver quién está en los zoom pero me lo imaginaba", asegura uno de los participantes en la reunión. El gallego y el andaluz no han ocultado su oposición al excesivo papel de García Egea.