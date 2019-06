La candidata de Vox a la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, ha asegurado este viernes que tienen la "mano tendida" para lograr un acuerdo con Partido Popular y Ciudadanos en Madrid. Cree que se conseguirá cuando la formación naranja deje su "teatro y postureo".

Además, ha señalado que el acuerdo firmado con el PP a nivel regional habla genéricamente de repartir cargos en entes, pero deja abierta la posibilidad de que Vox ostente consejerías en el futuro Gobierno regional. Ha defendido que debe ser Cs quien decida si quiere "romper" ese consenso y permitir que el socialismo entre en la Comunidad de Madrid.

En declaraciones a Antena 3, recogidas por Europa Press, la dirigente de Vox ha manifestado que los votantes están "perplejos" ante la evolución de las negociaciones sobre la gobernabilidad en las distintas instituciones. En el caso de Madrid, ha especificado que ve que "nadie tiene interés en hablar de programas y decidir acuerdos". "Esto me preocupa porque hay que consensuar un gobierno con programa", ha recalcado.

Por tanto, Monasterio ha aseverado que las negociaciones no avanzan entre "cordones sanitarios de unos (en alusión a Cs) y el miedo de otros (en referencia a PP) cuando ambos tienen que contar con los votos de Vox".

Vox fundamental en Madrid, según Monasterio

En el caso del Ayuntamiento de Madrid, ha afeado que la formación naranja lance "propuestas irreales que no van a ningún sitio, como la alternancia en la Alcaldía, algo que "parece absurdo y alejado de la realidad".

Al respecto, ha dicho que no le consta que la candidata de Ciudadanos, Begoña Villacís, se haya sentado a hablar con su homólogo en Vox, Javier Ortega Smith, y no ve deseable que ocurra como en la Mesa de la Asamblea, que se fraguó un acuerdo en el último momento. "Es fundamental que los votos de Vox se aporten en esta legislatura y es ilógico y un insulto a los votantes que no se sienten con Vox por posiciones infantiles e inmaduras", ha espetado Monasterio.

"Vamos a estar firmemente defendiendo lo firmado por el PP"

Además, ha explicado que ellos ponen sobre la mesa unas condiciones mínimas que se tienen que atender porque pedir apoyo a cambio de nada "sería un fraude". En el Consistorio de la capital, ha apuntado que con el popular José Luis Martínez Almeida "no habrá problema" para llegar a un acuerdo pero sí lo ve difícil con Ciudadanos, que está "en una posición veleta" que "pone en riesgo" la Alcaldía de Madrid.

Sobre el acuerdo suscrito con el PP el pasado martes, Monasterio ha comentado que simplemente quieren que se ejecuten determinadas políticas y que la fórmula del pacto andaluz no sirve en el momento que Cs dijo que era papel mojado. Ha aseverado que ese documento recoge una "proporción del presupuesto" y presencias en entes de forma genérica que "pueden incluir consejerías" para evitar que les "tomen el pelo".

"Vamos a estar firmemente defendiendo lo firmado por el PP", ha señalado la candidata de Vox, para trasladar que ahora la formación naranja debe decidir si quiere "romper" ese acuerdo y que "por culpa" del líder de Cs en Madrid, Ignacio Aguado, "el socialismo" entre en el Gobierno de la Comunidad de Madrid.