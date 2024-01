Moncloa busca que Ayuso se posicione sobre la  financiación autonómica para enfrentarla a Mazón, Moreno, Miras y Page

La conjura de Fitur ha marcado la semana a nivel político. Así denominó el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, al breve encuentro entre él mismo y los presidentes de la Región de Murcia, Fernando López Miras; Andalucía, Juanma Moreno, y Castilla-La Mancha, Emiliano García Page. El objetivo oficial era hablar sobre financiación autonómica.

Sin embargo, las declaraciones previas y posteriores de Page sobre la amnistía y el PSOE eclipsaron de forma casi completa el asunto del modelo de financiación autonómica. Sus territorios están infrafinanciados. "Los cuatro estamos de acuerdo en que, en cualquier caso, antes y mientras viene un nuevo sistema de financiación, haya un fondo de nivelación transitorio que al menos nos iguale a los que están mucho mejor que nosotros", explicó Mazón.

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, rechazó la creación de ese fondo especial de nivelación al día siguiente en el Congreso de los Diputados. En cambio, insistió en la idea de que el nuevo modelo de financiación autonómica es uno de los grandes retos pendientes.

"Vamos a tratar de llegar a un acuerdo de país para mejorar la financiación de las comunidades autónomas y entidades locales, este es el gran debate territorial que tenemos pendiente", destacó Montero al respecto.

La foto de Mazón, López Miras, Moreno y Page es vista en Moncloa como un brindis al sol. Es decir, no sirve de nada que se alineen cuatro comunidades autónomas que defienden en esencia la misma posición. Aparecen en este sentido tres nombres clave: Alberto Núñez Feijóo, Alfonso Rueda e Isabel Díaz Ayuso. "Es el PP quien tendrá que decidir", apuntan fuentes del Gobierno.

Galicia y la Comunidad de Madrid son claves para pactar y consensuar un nuevo modelo de financiación autonómica. El Gobierno se pregunta cuál es el modelo que defiende Feijóo y, especialmente, Ayuso, a quien muchas voces consideran verdadera líder del PP. Feijóo deslizó hace unos días un intento de estrategia común en estos asuntos, pero parece más sencilla de ejecutar en el caso de las condonaciones de deuda y no de un nuevo modelo de financiación.

En el Ejecutivo recuerdan que Feijóo rechazó formar un grupo de trabajo específico sobre financiación autonómica tras la reunión con Pedro Sánchez del pasado mes de diciembre. "No sabemos cuál es su modelo", insisten las fuentes consultadas, que deslizan que no será fácil poner de acuerdo a los presidentes autonómicos del PP.

El líder del PP, por su parte, reclama que este asunto debe abordarse en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, el lugar adecuado para hablar de financiación autonómica. La última reunión fue el pasado 11 de diciembre, pero Feijóo insistió este jueves en que el Gobierno no la convocaba y por eso los presidentes tienen que hablar "donde pueden".

Los socialistas trasladan la presión a los populares, de los que dicen que "tienen difícil decantarse por una posición única". La pelota, por tanto, está también en su tejado. "Si son capaces de ponerse de acuerdo Galicia, Andalucía o Madrid, estaría encaminado", señalan en el Gobierno. Las tensiones internas en las filas del PP, con una Ayuso al alza, es otro factor que ponen encima de la mesa desde el PSOE. ​Pese a ello, consideran que puede ser un momento idóneo para cambiar el modelo.

Mientras tanto, los socialistas pretenden hacer del Senado una institución de debate sobre la financiación autonómica. Lo ha defendido públicamente su portavoz, Juan Espadas. "Sr. Moreno, con quien tiene que hacer una cumbre para esto es con la Sra. Ayuso y el Sr. Rueda, que son los que discrepan en el PP del modelo que nos parece justo para Andalucía", escribió el dirigente del PSOE en sus redes sociales tras la reunión de Fitur.

De momento, López Miras ya ha anunciado que convocará próximamente una cumbre junto a sus compañeros Mazón y Moreno. Invitarán también a Page. En el aire está también la convocatoria de una próxima Conferencia de Presidentes, la primera de la nueva legislatura. No parece que vaya a producirse hasta al menos pasadas las elecciones en Galicia, previstas para el 18 de febrero.

Page se defiende

Pese al malestar en las filas del PSOE con el presidente de Castilla-La Mancha, el equipo de Page se defiende. "No hay conjuras ni contubernios. Coincidieron cuatros presidentes autonómicos y se quedaron a hablar brevemente del informe de Fedea sobre comunidades autónomas infrafinanciadas con el actual modelo", argumentan en el equipo de Page.

Desde el Gobierno castellano manchego se preguntan si se hubiera dicho lo mismo si en vez de Mazón hubiera sido Ximo Puig el presidente de la Generalitat valenciana. En este sentido recuerdan que fue el socialista, desalojado de la presidencia el pasado mes de mayo, quien introdujo el asunto de la financiación autonómica la pasada legislatura. Lo hizo con una reunión oficial junto al presidente de Andalucía, Moreno Bonilla, en septiembre de 2021.

"Page se alinea con tres comunidades autónomas que llevan 10 años infrafinanciadas. Esto es igual que lo que hizo Puig pero que surge de forma casual y fortuita", insisten fuentes cercanas a Page. El presidente de Castilla-La Mancha volvió a ser preguntado este viernes por la reunión y las críticas. Y dejó de nuevo, en su respuesta, un recado. "Si yo me reúno con Puigdemont, me aplauden. Pero si me reúno con el presidente de Andalucía, se disgustan. Me parece que ese no es el país en el que yo creo".