Moncloa intensifica su choque con Feijóo y su nuevo equipo: "No tiene liderazgo, ni moderación, ni novedades"

El cambio de año no ha variado ni un ápice el enfrentamiento entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el Partido Popular (PP) de Alberto Núñez Feijóo. De hecho, los primeros días de 2023 nos han dejado ya momentos de alta tensión dialéctica, una tónica habitual en los últimos meses. Especialmente, tras la ruptura de las negociaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por parte de los populares. En Moncloa insisten en calificar al dirigente gallego como un líder sin liderazgo. A ello se le suman las críticas al equipo electoral que está conformando estos días.

Feijóo ha recuperado a una figura moderada como Borja Sémper. Será el portavoz de la campaña. La cara visible ante los medios de comunicación y, por tanto, ante la opinión pública. Desde las filas socialistas destacan las contradicciones de nombramientos como los de Sémper. Consideran que la estrategia es dar una falsa apariencia de una moderación que se ha demostrado inexistente a tenor de los hechos. Además recuerdan que dijo que se iba de la política por el acercamiento de su partido a Vox. Llega en un momento en el que los populares ya gobiernan con la ultraderecha en Castilla y León.

Se da la circunstancia además de que la posición de Sémper, al menos la de hace unos años, era muy diferente a cómo se posiciona el PP actual respecto a los pactos con EH Bildu y la visión de este partido. "El futuro de la sociedad vasca, guste o no en determinados sitios, se tiene que construir también con Bildu. Un político tiene que ser capaz de trascender de sus tripas para proyectar un futuro mejor de lo que ha sido el pasado (...) Yo estoy dispuesto a hacer un esfuerzo y pasa por entender que en ese futuro estará Bildu", destacaba en una entrevista realizada en 2013 en el medio JotDown.

Esa aparente moderación contrasta con otro de los nuevos nombramientos de Feijóo. Se trata de Xavier García Albiol. El político catalán, exalcalde de Badalona, se integrará en el equipo electoral como coordinador de candidatos. En Moncloa ironizan con la "moderación" de Albiol, una persona que ha protagonizado diferentes polémicas relacionadas con acciones electorales de tintes xenófobos. Además su nombre aparecía en 2021 en la investigación llamada 'Papeles de Pandora' como propietario de una sociedad en Belice.

Las críticas se centran también en que los fichajes realizados no suponen ninguna novedad. "No ha sido capaz de incorporar nadie nuevo", afirman fuentes gubernamentales. También cargan contra prácticamente nula presencia de mujeres en primera línea del equipo electoral de los populares. El Ejecutivo de Sánchez lleva desarrollando desde la vuelta de verano una palpable estrategia de confrontación directa con Feijóo. A su juicio, creen que les funciona y que debates como el de septiembre donde el presidente calificó de "insolvente" al líder de la oposición les benefician a nivel electoral.

Porque en Moncloa, también en Ferraz, dan por enterrado el llamado "efecto Feijóo" mediante el cual el PP estaba lanzado en las encuestas desde que llegó en abril hasta el final de los meses de verano. Otro de los dardos que suelen usar los socialistas contra el líder popular es su sometimiento a ala dura de su partido, representada especialmente por la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Ella, junto a las presiones de los medios de comunicación conservadores, serían los que realmente manejaría los hilos del PP.

Este mismo martes la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, no dejó pasar la oportunidad para arremeter de nuevo contra el político gallego. En la habitual rueda de prensa celebrada en Moncloa tras el Consejo de Ministros, Rodríguez señaló que "cuando uno no tiene alternativa a ese proyecto, le queda patalear; cuando no hay proyecto ni liderazgo, uno patalea y pone zancadillas". La falta de proyecto del PP frente a las múltiples medidas sociales y económicas, que han dado resultados, es otro de los mensajes habituales en el Ejecutivo de Sánchez.

Por si fuera poco, los sucesos del pasado domingo en Brasil, con miles de ultraderechistas asaltando las instituciones, han servido también para que el Gobierno alerte de la actitud de los populares. La portavoz de la dirección del PSOE y ministra de Educación, Pilar Alegría, lo puso de relieve el lunes en Ferraz. "El PP lleva cuatro años sin reconocer la legitimidad de este Gobierno", afirmó. Quedan poco más de cinco meses para la primera cita electoral y ambos partidos tienen los puentes más rotos que nunca durante esta legislatura.