Monedero denuncia los insultos de un guarda de seguridad en Barcelona: "Se creen que tienen impunidad"

"Me ha vencido la indignación". Así resumía Juan Carlos Monedero lo vivido este martes en la estación de Sants, en Barcelona, donde ha sido víctima de insultos por parte de un guarda de seguridad que, además, lanzó comentarios racistas en torno a los jugadores de la selección española.

Según ha relatado el cofundador de Podemos en un mensaje publicado en X (antes Twitter), sobre las 18:40 un guarda de la empresa Prosegur

que se encontraba en práctica "ha dicho que no había ganado la selección porque solo había 9 españoles".

"Como no quería discutir, lo iba a dejar ahí pero se ha crecido y ha empezado a insultar a Yamal y Nico Williams diciendo que no son españoles: 'si son negros no son españoles. ¿O qué?', me dicho como si estuviera en una discoteca", señaló Monedero.

Otro guarda de seguridad presente en la escena "se ha puesto como loco y ha empezado a gritar y a insultar", al punto de romper a golpes el brazo del asiento de la silla en la que se encontraba sentado. "Ambos han seguido insultando esperando que me iba asustar. Por fortuna, los demás compañeros de Prosegur han sido profesionales", afirmó.

Los insultos contra Monedero se repitieron poco después, cuando acudió a poner la denuncia en la comisaría de los Mossos de Sants, que ya se encontraba cerrada. "En eso ha aparecido el guardia de Prosegur entrando a sus oficinas, pegadas a la comisaría en la propia estación y ha vuelto a insultarme", indicó.

En declaraciones a Público, avanzó que tenía previsto acudir a una comisaría en cuanto llegase a Madrid. "Lo que más rabia me da es que esa gente crea que tiene impunidad. Si me lo hacen a mí, que soy una persona más o menos conocida y tengo recursos para defenderme –subrayó–, qué no harán con la gente indefensa".



Tras relatar lo ocurrido, Monedero mostró su preocupación por este tipo de hechos. "Hay cosas que me recuerdan mucho a lo que pasó en los comienzos del fascismo en Italia", remarcó.