Mónica García: "¿Cómo puede Ayuso gobernar con ese odio hacia sus propios profesionales?"

Desde que Ayuso llegó a la Presidencia, parece que ha jugado a una suerte de regionalismo madrileño, que ha utilizado Madrid para confrontar con Pedro Sánchez. ¿Cómo se puede escapar de este marco? ¿Qué visión cree que tienen el resto de comunidades de esta región?

Lo primero, creo que la Comunidad de Madrid no es Ayuso y Ayuso no es la Comunidad. Yo creo que somos una región mucho más rica, mucho más abierta, mucho más empática que la representación de nuestro propio Gobierno, que utiliza la crispación, la mentira y el insulto como su mayor herramienta política. Mientras que los madrileños y madrileñas somos todo lo contrario y, por eso, nosotros queremos ser embajadores de la buena política. Somos embajadores de otro Madrid que es capaz de entenderse con el resto de comunidades, que es capaz de entenderse con el resto de fuerzas políticas, que es capaz de entenderse con el sentido común y con Europa. Con el sentido común que hay ahora mismo, después de la pandemia, que ha calado en la mayoría de los gobiernos menos en el de la Comunidad de Madrid, que sigue de espaldas al siglo XXI.

Ahora que empieza la campaña, ¿considera que a Más Madrid le beneficia tener cerca a Yolanda Díaz? ¿Va a estar la vicepresidenta en algún acto?

Yo obviamente, no puedo negar mi sintonía con Yolanda Díaz y agradecerle el apoyo que ya nos ha dado. Pero sí que es verdad que desde Más Madrid confiamos en nuestro músculo y en nuestra propia fuerza para disputarle a la señora Ayuso el Gobierno de la región. Hemos sido los que no hemos dado Madrid por perdido. Hemos sido los que le hemos plantado cara durante estos años a Ayuso y los que proponemos una alternativa, que yo creo que los madrileños reconocen como la alternativa más real y más palpable para mandar al Partido Popular a la oposición. Y, a este respecto, estamos orgullosos de nuestro proyecto político porque creo que hemos dado con la receta.

¿Pero va a estar la vicepresidenta en algún acto de esta campaña?

Nos va a acompañar como nos ha acompañado durante todo este tiempo. Pero, insisto, yo creo que tanto ella como nosotros somos conscientes de que nuestro músculo está basado en nuestro trabajo concienzudo, riguroso y alternativo a la señora Ayuso. Y, tanto ella como nosotros, sabemos que tenemos confianza en nuestras propias fuerzas y en nuestra manera de hacer política que, por supuesto, es exportable a muchos otros sitios. Pero creo que hemos dado con la receta mejor para hacer buena política y para que la gente se reconcilie, sobre todo, con la idea transformadora del uso de la política.

A mucha gente le resulta paradójico que la izquierda pida unidad para las generales, pero en Madrid, cuando vaya a votar, se encuentre con tres candidaturas. Más. Madrid, de hecho, rechazó formar parte de una candidatura única para la Comunidad de Madrid. ¿Cómo se le explica esta situación a los votantes?

Yo creo que es muy fácil de explicar cuando, insisto, creo que en Madrid hemos hecho un muy buen trabajo durante estos años. Hemos sido coherentes, quiero decir, ya planteamos esta fórmula en 2021 y representamos esas fuerzas progresistas, diversas y plurales. Creemos que eso es enriquecedor y, sobre todo, confiamos en nuestra manera de irrumpir en la política madrileña y de irrumpir en la final a la que hemos llegado con el Partido Popular. Estamos muy orgullosos de ese trabajo y de estar ahora mismo disputando esa final con la señora Ayuso. Estamos hablando de cómo podemos quitar las peores políticas y este especie de feudo del Partido Popular más casposo y más rancio de la Puerta del Sol. Y nosotros estamos en esa disputa. No, no nos metemos en hablar y, de hecho, no vas a oír ni una sola palabra de lo que tienen que hacer o dejar de hacer el resto de fuerzas progresistas, ya que nos necesitamos porque el día 29 de mayo, por supuesto, tenemos que gobernar en coalición.

Entonces, aunque no haya habido un preacuerdo para presentarse a las elecciones, no tendría ningún problema en formar un Gobierno que integrara a varias formaciones...

Obviamente. No es que no tenga problema, es que ese es el futuro de esta región. Además, creo que hay ejemplos de Gobiernos de coalición muy exitosos y que creo que han funcionado como puede ser el Acuerdo del Botánico en València. Cuando las fuerzas progresistas nos ponemos a hablar de las políticas concretas, nos entendemos siempre. Creo que la gente está cansada, incluso un poco aburrida, de este debate, un poco de altura, de hablar de nosotros, y está ansiosa de que hablemos realmente de ellos, de los ciudadanos y ciudadanas.

Por eso queremos hacer la campaña más madrileña, más aterrizada, que hable de Madrid: de los pediatras de Madrid, de las residencias de mayores de Madrid, de la vivienda de Madrid, de la reindustrialización de Madrid, que tenemos un plan para industrializar toda nuestra región y crear 50.000 empleos verdes de la transición ecológica... De cómo vamos a poner medio millón de placas solares en toda la región para poder ser más autosuficientes en lo que a materia energética se refiere. Está todo por hacer en la Comunidad de Madrid y tenemos que hablar de eso. Cuando hablamos de eso, nos ponemos de acuerdo.

¿Qué diferencia su proyecto del de Juan Lobato en el PSOE o Alejandra Jacinto en Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde?

Lo primero, nosotros no damos por perdido Madrid. Nosotros hemos estado plantando cara a la señora Ayuso y damos por perdido Madrid nunca, porque tampoco utilizamos Madrid como una moneda de cambio de nada. Representamos los intereses reales de los madrileños y madrileñas. Representamos los que hemos ido a defender su centro de salud, los que hemos ido a ir a ver el AMPA o el patio del colegio donde había barracones. Creo que los madrileños se sienten identificados con una fuerza que, entre otras cosas, se llama Más Madrid por algo.

Mónica García, candidata a la Presidencia de la Comunidad de Madrid por Más Madrid. — Jaime Morato.

Y, luego, no damos por perdido en Madrid ninguna de sus esferas ni sus servicios públicos. Por supuesto, queremos rescatar la sanidad pública —y creo que nuestro plan para rescatar la sanidad pública es el plan más ambicioso que hay puesto encima de la mesa, seguramente porque tenemos mucho conocimiento de sus problemas— pero tampoco damos por perdido Madrid en materia económica, en materia de industria, en materia del tejido empresarial. Hemos estado recorriendo lugares o sectores abandonados tradicionalmente por las fuerzas progresistas, que yo creo que también forman parte de un ecosistema que queremos que luche por esa justicia social que tanto desprecia la señora Ayuso.

Está claro que la sanidad ha sido uno de los puntos negros de del Gobierno de Ayuso... ¿Usted piensa que el hecho de que se haya llegado a un acuerdo con una parte de los sindicatos y el Gobierno para desconvocar la huelga de Atención Primaria, puede desmovilizar a los votantes?

Hay una huelga de médicos y médicas, también de la sanidad pública madrileña, que ha pasado un poquito más desapercibida... Pero hay una huelga por el incumplimiento de los acuerdos de este Gobierno que ha habido en el año 2020, en el año 2021, en el año 2022 y 2023. El problema de la sanidad no es solamente la convocatoria de huelgas, que es como el extremo más desesperado que utilizan los profesionales para gritarle a la gente que "No os podemos cuidar en estas condiciones". Y yo creo que hay que agradecer a nuestros profesionales que hayan tenido la valentía y el coraje de enfrentarse al Gobierno que les ha llamado vagos, que les ha boicoteado y que ha puesto las malas condiciones laborales por delante del cuidado de nuestros pacientes.

Creo que cualquier madrileño y madrileña es consciente de que podemos llegar a un punto de inflexión en el cual no seamos capaces de recuperar la joya de nuestra corona, que es la sanidad pública. Y, obviamente, no la vamos a poder recuperar con aquellos que la han destrozado, que es el Partido Popular, desde hace décadas. Cualquiera que tenga una cita en Atención Primaria, cualquiera que tenga una cita con el especialista, cualquiera que esté en una lista de espera, cualquiera que esté preocupado por la salud mental, suya o de alguien de su entorno... En definitiva, hay un auténtico desguace de uno de los pilares de la justicia social, uno de los pilares de nuestro modelo de sociedad. Y para reconstruirlos, obviamente, no podemos hacerlo con aquellos que vienen con una taladradora a horadar todos esos pilares sociales que nos reconocen, que nos identifican y que nos enorgullecen. Creo que no hay nadie en esta región que no esté orgullosa de sus profesionales sanitarios, excepto, curiosamente, el Gobierno que tiene que poner las condiciones para que ese orgullo se haga material.

¿Y cómo lo revertiría Más Madrid? ¿Cómo revertiría esta situación casi límite en la sanidad?

Un cambio de Gobierno es fundamental. No podemos tener un Gobierno que sea el Caballo de Troya que desguace por la puerta de atrás nuestra sanidad, nuestra atención primaria, que expulsa a los profesionales. Nosotros tenemos un plan encima de la mesa para intentar, por lo menos, paliar el déficit de los últimos años para contratar 1.100 enfermeras en Atención Primaria, 800 médicos y 175 pediatras. Se nos ha ido casi un 30% de los pediatras de esta región. Pero necesitamos que no esté el Partido Popular, necesitamos que no sea el Partido Popular el que gestione lo más sagrado. Han demostrado un desprecio profundo a nuestra sanidad pública y un desprecio profundo a nuestros profesionales.

Yo se lo he preguntado alguna vez a la señora Ayuso, ¿por qué les odian? La señora Ayuso se presenta a unas elecciones para gestionar la sanidad... ¿Cómo lo puede hacer con ese odio y ese rencor hacia su propia cartera de servicios? Es algo completamente inconcebible. Y, sin embargo, el desprecio al final cala y cala en profesionales que se han ido. Una de las cosas que queremos hacer es igual que hizo Zapatero de traerse a las tropas de Irak. Queremos repatriar a nuestros profesionales, todos aquellos que se han tenido que ir de la Comunidad de Madrid porque no aguantan más. Algunos han dejado incluso su propia profesión.

Algunos expertos en políticas públicas sostienen que algunas ayudas, prestaciones, subvenciones, deberías ser universales. Es decir, que todo el mundo las pudiera recibir, y que luego aquellos con un nivel de renta alta, quienes no lo necesitaran realmente lo devolvieran mediante un sistema de impuestos progresivo. Usted, que ha reconocido que cobra el bono social térmico e incluso se le criticó por ello, ¿qué opina?

Yo creo que tenemos que pensar primero cuál es el fin de esas ayudas y tenemos que pensar cómo se ejecutan realmente las políticas públicas. Cómo llegan, dónde tienen que llegar. Hay políticas que son universales. Yo confío en las políticas universales. Nosotros, obviamente, la sanidad pública es universal, la educación pública es universal, el cuidado a la dependencia es universal. Quiero decir, hay una serie de cosas que tienen que ser universales. Nosotros proponemos los comedores escolares universales. Para que haya un buen reparto, de alguna manera, de la riqueza y de las oportunidades, lo que tiene que haber son políticas que sean universales. Luego, a través de los impuestos, que el que más tenga, más pague pague de manera proporcional a lo que está ganando. Luego hay políticas puntuales de ayudas puntuales a momentos excepcionales para ayudar a las familias que no llegan a final de mes, ayudar a las familias que tienen pobreza energética, ayudar a las familias que no pueden dar a sus hijos e hijas de comer carne o pescado dos veces a la semana, como ocurre en la comunidad más rica de España.

Efectivamente, nos faltan políticas universales. Nosotros estamos a favor de las políticas universales y sobre todo, nos falta evaluar qué ha pasado con las políticas que se han puesto en marcha. Creo que esto es fundamental. No vale con sacar un titular, no vale con decir vamos a ayudar a los empresarios, los ganaderos, las pymes, los comercios... Si luego no ves si esas ayudas han llegado o no han llegado. Lo hemos visto con el Ingreso Mínimo Vital. Lo vemos aquí en la Comunidad de Madrid con la Renta Mínima de Inserción, lo vemos con las ayudas a los jóvenes y, básicamente, necesitamos reflexionar con tranquilidad. Realmente, dónde tenemos que poner los recursos es donde sean más eficaces y donde tengan un mayor valor añadido para reconstruir esta sociedad.



Hay quien ha definido la Comunidad de Madrid como un paraíso fiscal. Ustedes desde Más Madrid, si llegan al Gobierno, harían una reforma fiscal. ¿Cuál sería su propuesta en este sentido?

Nuestro modelo fiscal está en las antípodas del modelo fiscal de la señora Ayuso. ¿Por qué? Porque nuestro modelo social está en las antípodas. Podemos hablar de impuestos y está bien hablar de impuestos, pero nos gusta hablar de la otra cara de la moneda. La otra cara de la moneda son pediatras. ¿Queremos tener pediatras en los centros de salud? ¿Queremos tener médicos o tablets cuando vayamos a un centro de urgencias? ¿Queremos tener a niños en barracones como hay en Colmenar Viejo, como hay en Parla, como hay en Fuenlabrada, como hay en San Fermín, como hay en Orcasitas... o queremos una sociedad que sea justa, que reparta oportunidades, que cuide bien a sus mayores, que tenga alojamientos residenciales para los mayores, que no sean a través de contratos leoninos? ¿Queremos tener vivienda pública? Planteemos qué modelo de sociedad queremos tener o mantener, y en función de eso veamos cómo hay que pagarlo.

Yo creo que los impuestos son el mejor seguro a todo riesgo que tenemos como sociedad. El mejor seguro de vida, sin lugar a dudas. Lo hemos visto durante la pandemia y creo que, además, de que viene en la Constitución, lo que se está haciendo aquí en la Comunidad de Madrid por parte del Gobierno de la señora Ayuso es pervertir el modelo social del que nos hemos dotado durante muchos años. Creemos que esto no solamente es injusto socialmente —aunque sabemos ahora, gracias a las declaraciones de la señora Ayuso, que está en contra de la justicia social, que cree que es un invento— sino que, además ,es ineficiente en materia social y en materia económica.

Volviendo a lo del tema de las ayudas, hace poco hemos visto que en Catalunya se ha cancelado el plan piloto sobre la renta básica. Como usted acaba de decir que sí que está interesada en este tipo de ayudas universales, le pregunto. ¿Intentaría traer a Madrid proyectos similares?

Sí, claro. Nosotros, de hecho, creemos que habría que hacer, efectivamente, proyectos piloto y una de las cosas que hemos planteado es para 2.500 familias o 2.500 perceptores, porque el coste de la vida aquí en la Comunidad de Madrid es de los más altos de toda España. Desde que está la señora Ayuso, criar un hijo es un 25% más caro: en torno a los 820 euros, cuando en el resto de España son 600. Por eso, nosotros proponemos para las franjas más vulnerables una renta básica y, efectivamente, estudiar cuáles son los efectos, cuáles son los pros y los contras.

De la misma manera que en medicina medimos los resultados, los efectos secundarios, y a partir de ellos somos capaces de avanza en medicina; nosotros queremos también que la sociedad avance y para eso están estas políticas innovadoras que, además, creo que están avaladas por varios organismos internacionales. A este respecto, creo que tenemos que reequilibrar la balanza de alguna manera, porque tenemos una desigualdad en la Comunidad Madrid que no nos podemos permitir.

Hablaba del coste de la vida en la Comunidad de Madrid. Si fuera Presidenta, ¿limitaría el precio de los alquileres?

Obvio. Sin lugar a dudas. Ahora mismo, el alquiler es el sumidero por el que se están yendo las expectativas, por el que se nos está yendo toda una generación. Una generación que no se puede emancipar. La tasa de emancipación ha caído a unos límites completamente ridículos del 15% en la Comunidad más rica. En la comunidad más rica, tenemos las políticas más pobres y la vivienda es uno de los grandes hándicap a los que se tienen que enfrentar las familias, los jóvenes y, de alguna manera, la sociedad.

Mónica García, candidata a la Presidencia de la Comunidad de Madrid por Más Madrid. — Jaime Morato.

Siempre que hay una burbuja de la vivienda, siempre que hay una burbuja inmobiliaria, se traduce en una burbuja social y una burbuja económica; en una crisis social, en una crisis económica. Esto es algo que lo ha comprendido todo el mundo menos el Partido Popular, que sigue basando toda su política de vivienda en sus fines especulativos. Nosotros queremos cambiar el monocultivo del pelotazo y del ladrillazo. Lo queremos cambiar por el artículo 47 de la Constitución, que dice que la vivienda es un derecho y que tienen que ser los poderes públicos los que lo hagan efectivo, no los que pongan trabas y los que se reúnan con Blackstone antes de reunirse con las familias afectadas por la especulación de Blackstone.

Aparte de lo ya comentado, ¿cuáles son las líneas generales del programa de Más Madrid de cara al 28 de mayo?

La primera línea es, sí o sí, la sanidad. Reconstruir la sanidad, como ya hemos dicho. La segunda línea, obviamente, tiene que ver con la vivienda y tiene que ver con dotar a los madrileños de un techo y de un hogar asequible. Tenemos un plan muy ambicioso para industrializar nuestra región, que ha pasado de un 12% a un 5,7%, y para crear 50.000 empleos verdes sostenibles. Queremos que la Comunidad de Madrid tenga músculo en la industria agroalimentaria, en la industria de la automoción eléctrica. Queremos que en Madrid seamos una de las palancas y uno de los lugares donde se pase de los motores de combustión a los motores eléctricos. Tenemos siete polos, que los hemos llamado polos de reindustrialización, entre los cuales hay uno también para reciclar los materiales de construcción y hacer también ahí un eje que sea más sostenible en esa materia. Tenemos un polo energético. Tenemos también un polo logístico...

Creo que hemos hecho un trabajo concienzudo y súper riguroso, en el cual nos hemos reunido con más de 200 empresas para ver cómo podemos hacer de la Comunidad de Madrid la mejor región que nos podamos imaginar, que no solamente atraiga inversión de fondos buitres, sino que atraiga inversión de valor añadido. Y esto significa que la Administración pondría 4.000 millones y hemos calculado que atraería hasta 10.000 millones de inversores extranjeros. Inversores extranjeros de los buenos, no de los que vienen a quitarnos la vivienda y a quitarnos los hospitales, ni los que vienen a quitarnos el cuidado de los mayores en las residencias.

¿Cree que lograrán formar Gobierno en algún Ayuntamiento?

La verdad es que hemos irrumpido en muchos municipios con muchísima fuerza y con gente con talento, con compromiso, con vocación o, como decimos nosotros, buena gente que quiere hacer buena política para que sus vecinos y vecinas vivan mejor. El 93% de los madrileños y madrileñas van a tener una doble papeleta: una para poder echar a Ayuso y una segunda para que en su municipio se consoliden las políticas verdes, feministas y de justicia social, que tanto tiempo llevamos defendiendo y que tanto tiempo llevamos trabajando.

Yo la verdad es que estoy realmente orgullosa de nuestras candidaturas, de nuestros candidatos y candidatas, de su valentía a la hora de dar un paso al frente. Muchos de ellos no habían estado en política nunca, lo cual nos reconcilia con esa manera de hacer política que hace que la gente quiera dar un paso con nosotros, de nuestra mano, de la mano de Más Madrid para transformar la vida de sus vecinos y vecinas. Y claro que tenemos que queremos ser fuerzas de Gobierno porque consideramos que nos gusta la política en su noción más transformadora. Y eso se hace desde los gobiernos, claro.

¿Y en la capital? ¿Cree que se logrará sacar a Almeida del Ayuntamiento?

¿Aquí en Madrid? Yo es que veo claramente a Rita de alcaldesa. Tenemos bastantes posibilidades de que haya este cambio y que podamos retomar la buena gestión, la buena política que se hizo, que ya hizo Rita en los cuatro años que estuvo en el Gobierno de la ciudad. Además, es un cambio necesario porque hemos tenido cuatro años perdidos del Gobierno de la nada del señor Almeida, y la mayoría de las cosas que están por hacer las va a hacer Rita. Tiene las ideas, tiene la gente, tiene el equipo y tenemos, sobre todo, la capacidad y el músculo para poder hacernos cargo de esta ciudad.

Si usted no logra formar Gobierno en la Comunidad, ¿se quedará en la oposición? ¿O quizás, ahora, con la irrupción de Sumar, dará el salto a la política nacional?

Yo no abandono Madrid. Me gusta Madrid. Creo que, como vimos en la pandemia, las políticas donde se cuece el caldo del bienestar son las políticas autonómicas: la sanidad, la educación, las políticas sociales, la política de vivienda, la política de transformación ecológica, la ley de cambio climático que pondremos en marcha nada más llegar a la Puerta del Sol. Creo que aquí es donde se cuece mucho de la vida corriente y de la vida cotidiana de la gente. Y lo vamos a decir, por activa y por pasiva. Creo que no hay ninguna fuerza que viva, que trabaje y que sienta Madrid como la sentimos desde Más Madrid.