Mónica Oltra dimite como vicepresidenta de la Generalitat valenciana y diputada

La vicepresidenta de la Generalitat valenciana y coportavoz de Compromís, Mónica Oltra, ha anunciado este martes en rueda de prensa que dimite como miembro del Consell y de Les Corts "para no comprometer el proyecto de cambio iniciado en 2015".

La dirigente política ha anunciado que toma esta decisión tras su imputación la semana pasada por la gestión de los abusos de su exmarido a una menor tutelada por la Conselleria de la que Oltra es responsable. Su exmarido ya fue condenado por este caso y ahora está siendo investigada por la Justicia por el tratamiento que dio la Consellería a la menor para que el caso pasara desapercibido.

Emocionada, Oltra ha asegurado que se va "con la cara bien alta" y con "los dientes muy apretados", pero que lo hace para no perjudicar ni a su partido ni a la Generalitat valenciana. "No quiero que se paren las políticas del Gobierno del Botànic", ha afirmado en su despedida. En todo momento ha defendido su inocencia y ha añadido que la acusación contra ella "pasará a la historia de la infamia".

"Me cuesta esta decisión sobre todo porque ganan los malos", ha añadido. Oltra ha insistido en que su dimisión está provocada por "una de las mayores infamias" en este país y ha pedido perdón a la gente vulnerable, a la que se ha dedicado y a la que "le duele en el alma" dejar.

Tras explicar que no ha comunicado a Puig su decisión antes de la rueda de prensa, ha reivindicado que no hay Botànic sin Compromís y que no quiere ser "la coartada" para que echen a su partido del Gobierno valenciano.

Oltra ha realizado este anuncio en el transcurso de una rueda de prensa celebrada en la sede de la coalición en València y convocada de forma imprevista antes de la reunión de la Ejecutiva de Compromís en la que se iba a debatir sobre el futuro de la formación tras la imputación de la ya exvicepresidenta. Oltra había llegado minutos antes sonriente a la sede de Compromís en la plaza del Pilar de València.

La líder de Compromís está citada a declarar como imputada ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana el próximo 6 de julio por el presunto encubrimiento de los abusos de su exmarido.

El anuncio de Oltra se produce sólo cuatro días después de que ella misma anunciara en otra rueda de prensa que descartaba dimitir pese a ser investigada por la Justicia.

"Esta cacería parte de la extrema derecha", denunció la semana pasada de forma rotunda Oltra, quien siempre se ha declarado inocente. "No existe prueba directa", enfatizó. Oltra dijo que la suya eras "una postura ética, estética y política" y no una personal.