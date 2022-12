Mónica Oltra: "El PSOE amenazó con sacarme del Gobierno. Eso hubiera sido un bomba que habría roto la coalición"

Medio año después de presentar su dimisión "con los dientes apretados", Mónica Oltra, exvicepresidenta, portavoz y consellera del Govern Valencià, ha decidido reaparecer en los medios en una entrevista con el programa Salvados, de La Sexta, en la que ha revelado pocas cosas nuevas sobre el proceso judicial y los entresijos políticos que la llevaron a dejar el cargo. Sí ha dejado claro una vez más que nunca hizo "nada ilegal ni inmoral ni ilícito" respecto al caso de los abusos de su exmarido a una menor tutelada por su propia Conselleria, y que "nunca hubo un caso Oltra", sino un "lawfare de manual" orquestado por la extrema derecha.

Lo que sí ha querido enfatizar es que decidió dimitir — a los cinco días de su imputación— para salvaguardar el actual Gobierno de coalición en el País Valencià, ya que el PSOE amenazó con cesarla después de su imputación por intentar presuntamente encubrir desde la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas el caso de su exmarido.

"Dimití sin haber una casusa, sin haber hecho nada mal"

"El PSOE amenazó con sacarme del Gobierno. Eso hubiera sido una bomba que habría roto el gobierno de coalición", ha respondido a Gonzo. Oltra asegura que el president, Ximo Puig, nunca le amenazó directamente, aunque "lo dejó ver con aquella frase de no estoy para fiestas", ha remarcado. Según la expolítica valenciana, la intención de los socialistas quedó muy clara en lo que llama "los señores fuentes del Palau" que algunos medios citaban para dar a entender que su cese pendía de una hilo si no dimitía.

"El PSOE fantaseaba con la idea de gobernar a solas", ha insistido. "Decidí que era más importante salvaguardar un gobierno que el peso de que el PSOE cayera en la tentación de gobernar en solitario", ha resumido. "Dimití sin haber una casusa, sin haber hecho nada mal", ha subrayado.

La entrevista ha mostrado a una Oltra totalmente alejada del mundo político, dedicada a tareas domésticas, bricolaje, jardinería y pensando en formarse en soldadura. No ha decidido aún reabrir su despacho de abogados porque, entre todos los posos que este proceso le ha dejado, hay uno que se lo impide de pleno. "Tengo una crisis de fe en la justicia", ha reconocido la abogada, que, sin embargo, dice estar "serena" tras un proceso que ha dinamitado su vida personas y profesional.

Oltra, ha insistido este domingo en que no actuó incorrectamente en relación con el proceso en el que todavía está imputada. "Yo no he hecho nada, ni ilícito ni inmoral ni ilegal, actué con integridad", ha manifestado.

Hace poco más de una semana que Oltra ha vuelto a reaparecer en actos públicos desde que dimitió. En septiembre tuvo que declarar en el Juzgado de Instrucción 15 de València, que pidió prorrogar la investigación seis meses y citar como testigo a la víctima. Se le acusa de un presunto encubrimiento de los abusos de su exmarido a una menor tutelada, que denunció públicamente haber sido utilizada y luego abandonada por la ultraderecha, en concreto por el partido neonazi España 2000 y Vox.

Oltra ha vuelto a relacionar el proceso con una "cacería de la extrema derecha" y, respecto a su futuro, ha descartado postularse como representante de Compromís en el Congreso, aunque no piensa renunciar a sus "ambiciones políticas", sea "donde sea".

Además, ha afirmado que no puede opinar sobre el proyecto político Sumar que impulsa la vicepresidenta Yolanda Díaz porque todavía es "un embrión". "Dejémosle crecer", ha pedido.

Camps, Rivera Salud y Vox

En la campaña que denuncia, Oltra ha apuntando al expresident Francisco Camps, al que ve "resentido" con ella; al presidente de Ribera Salud (grupo que "pierde cien millones al año" por la reversión a gestión pública de dos departamentos), Alberto de Rosa, y la fundadora de Vox Cristina Seguí: "El objetivo era que yo desapareciera del gobierno y obviamente lo han conseguido".

Si bien ha remarcado que "esto no es House of cards", ha asegurado que tiene "indicios" de la confabulación pero no pruebas y que de lo contrario lo denunciaría. Ha negado además que tuviera conocimiento antes de que le comunicara su exmarido seis meses después de los hechos.

"Intenté proteger y apoyar a la gente que acababan de imputar injustamente"

También ha sostenido que nadie de su departamento se lo dijo ni sabía "los pormenores", de la misma manera que "cuando operan a un paciente y la operación sale mal no se entera el conseller de Sanidad". "No sabía esto ni mil cosas como esta, estaba al nivel de gestión que me competía".

Ha puntualizado que el centro donde presuntamente sucedieron los abusos es concertado, con lo que la plantilla no depende de Conselleria pero "la responsabilidad es pública", y que en ese momento ella y su ex no eran pareja aunque convivieran en el mismo edificio en plantas separadas.

Sobre las dos versiones diferentes que dio hace unos meses —primero dijo que había encargado un informe sobre los hechos y después afirmó ante el juez que no había dado ninguna orden—, Oltra ha reiterado que ella no pidió el expediente informativo y que fue el director general porque "es la manera normal de funcionar".

"Intenté proteger y apoyar a la gente que acababan de imputar injustamente", ha justificado, y ha recordado que estaba "muy atenazada emocionalmente" y que su hijo pequeño le preguntó si los funcionarios investigados no estarían sufriendo.

Dicho esto, ha asegurado que todavía no ha leído ese informe porque considera que no debe, que no se encargó para contrastar la veracidad del relato de la menor y que no hubo "ninguna instrucción ni paralela ni no paralela". "Esa separación la mantuve siempre, los técnicos trabajaron con total libertad (...) Es lo que han dicho 13 de las personas imputadas, a los que a la mayoría no conozco ni sé lo que votan ni si les caigo bien. ¿Tiene sentido que arriesguen su carrera y su libertad por mí?"