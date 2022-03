Montero destaca "la voluntad unánime del Gobierno" para que las políticas feministas sean una cuestión de Estado

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y la ministra de Igualdad, Irene Montero, han coincidido en reivindicar la importancia de las políticas feministas realizadas por la coalición entre PSOE y Unidas Podemos. Así lo han expresado ambos durante sus intervenciones en el acto institucional organizado por el Ministerio de Igualdad y que se ha celebrado en la tarde de este lunes en el Círculo de Bellas Artes de Madrid con motivo del 8 de marzo. Montero, ha querido agradecer al inicio del acto particularmente la presencia de Sánchez en el acto, "en días muy difíciles". "Representa esa voluntad unánime del Gobierno de que las políticas feministas sean una cuestión de Estado. Y que el feminismo es una brújula en tiempos difíciles para luchar contra las incertidumbres", ha afirmado la ministra.

Por su parte, Sánchez ha defendido que la "cultura de la igualdad" solo se puede consolidar con políticas públicas y que tengan perspectiva de género. En este sentido, ha criticado que líderes políticos de ultraderecha y derecha frivolicen sobre la perspectiva de género. Ha reivindicado que España tiene el Gobierno con más mujeres de toda la UE. "Más mujeres en el poder no es sinónimo de igualdad, lo que nos convierte en un gobierno feminista es que hacemos política feminista", ha dicho el presidente.

El líder del Ejecutivo ha hecho hincapié en la lucha contra la violencia de género. "Nuestra sociedad sigue conviviendo con ese terror, las mujeres solo por ser mujeres sufren múltiples violencias acumuladas", ha afirmado. Y ha mostrado su preocupación porque haya una parte de la sociedad que niegue aún la violencia de género, incluso entre la población más joven. "Urge erradicar la violencia de género y no podemos parar hasta conseguirlo", ha defendido.

En su discurso, Sánchez ha reivindicado la lucha histórica de las mujeres y los avances conseguidos. Y ha anunciado que mañana el Consejo de Ministros aprobará el Plan Estratégico de Igualdad 2022-2025. También el Senado aprobará mañana una mejora en la protección de personas huérfanas víctimas de violencia de género.

"Estamos avanzando pero no podemos bajar la guardia. Cada vez que se avanza hay hombres que sienten atacado su estatu quo. No vamos a parar hasta que esta sociedad sea profundamente igualitaria y libre de violencias machistas", ha dicho. "El feminismo mejora nuestras sociedades. Solamente a través del feminismo construiremos las mejores democracias, que es lo que no quieren algunos en Europa", ha concluido el presidente.



"Creo que el feminismo es lo mejor que le ha pasado a este país. La garantía de derechos hace posible nuestra democracia", ha destacado por su parte Montero. Por ello, ha reivindicado avanzar "con paso firme en una agenda feminista y de Estado" que permita erradicar cualquier tipo de violencias machistas. La ministra de Igualdad ha defendido la diversidad de las mujeres y sus cuerpos, así como la puesta en marcha de políticas de conciliación. "El feminismo da las principales respuestas a las preguntas que se está haciendo la sociedad", según Montero. En este sentido, a su juicio, el feminismo aporta "seguridad", "certeza" y "construir un país mejor".

Reivindicación del humor y la cultura

Tanto Montero como la directora del Instituto de las Mujeres, Toni Morillas, han reivindicado el humor feminista como herramienta de transformación social. "Al patriarcado también se le combate riéndonos de él", ha afirmado Morillas. "La cultura nos sirve para acompañarnos y construir esperanza. El humor es una herramienta que las feministas siempre hemos usado. A lo largo de la historia nos han robado la posibilidad de la risa, incluso de reírnos de nosotras mismas", ha destacado la ministra de Igualdad.

En el acto han intervenido las cómicas Patricia Galván, Patricia Sornosa, Inés Hernand, Henar Álvarez, Nerea Pérez de las Heras y Asaari Bibang, además de la actuación musical de Mucha Pepper. Entre la representación institucional ha destacado la presencia de la ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría; la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto; la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra y la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant.