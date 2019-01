Irene Montero ha situado a Iñigo Errejón fuera de Podemos por su anuncio de presentarse en la Comunidad de Madrid con la plataforma de Manuela Carmena. Pero no porque la dirección de su partido haya decidido expulsarlo, más bien porque considera que el candidato ha sido el que se ha posicionado así: "Es evidente que Errejón está fuera de Podemos porque se presenta como candidato de otro partido. A alguien que se va, no se le puede echar", ha asegurado.

La portavoz parlamentaria y número dos de Podemos también ha considerado en declaraciones a La Sexta que, si ella estuviera en la situación de Errejón, dejaría el escaño en el Congreso. Desde el entorno del candidato dicen que, de momento, no van a responder a estas declaraciones de los dirigentes de Podemos. Aunque sí confirman que se mantiene en la misma postura y no tiene intenciones de abandonar el partido.

Montero también ha tirado por tierra las declaraciones de Errejón que aseguraban que todavía hay "margen" para formar una única candidatura. "Cuando las cosas se hacen engañando, para formar un proyecto personalista, se dinamitan todos los puentes. Hay muchos procedimientos para dialogar dentro de Podemos y, si con predemitación no lo han hecho, ya no hay más opciones".

Montero se enteró de la alianza de Carmena y Errejón por Twitter

La portavoz también ha declarado que "no entiende" por qué Errejón no fue a ninguna ejecutiva a plantear las diferencias o dificultades que alega que ha tenido para preparar la campaña. El candidato a la Comunidad lleva sin participar en ninguna reunión de la dirección estatal desde el pasado Vistalegre II, a pesar de pertenecer a la ejecutiva que nombró Iglesias. Desde su entorno, explicaban que estaba centrado en preparar su candidatura madrileña, habiendo abandonado ya el ámbito estatal.

Errejón y Montero mantuvieron muy buenas relaciones en el inicio de Podemos auqnue también se fueron distanciando con el tiempo. Tanto es así, que no hablaron ni durante el día del miércoles ni a lo largo de este jueves. "Yo me enteré por Twitter. Salía de una entrevista de la Cadena Ser y a Pablo no le dio tiempo de avisar", ha desvelado.

Montero también ha pedido perdón a su militancia por volver a encontrarse hablando de la interna pero ha avisado: "Iñigo no va a hacer que Podemos hable más de nosotros que de la vida de la gente. Vamos a seguir hablando del SMI, de mujeres, pensionistas y no de lo que pasa en nuestros órganos".