Montero explica que el pacto con ERC para la cesión de tributos se limita por ahora al IRPF

María Jesús Montero, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, ha señalado este viernes que el acuerdo entre PSC y ERC para la financiación singular de Catalunya se limita por el momento a ceder la recaudación del IRPF.

En declaraciones en Cádiz, ha apuntado que la "vocación" es aumentar las cesiones de "gran parte de los impuestos que recauda [Catalunya] de forma paulatina, a lo largo de los años".

"Ahora mismo lo que hay es respecto al IRPF, que es lo que aparece en el acuerdo. Y todo lo que no aparece en el acuerdo no está ni pactado ni decidido", ha subrayado la ministra de Hacienda a preguntas de los periodistas.

El acuerdo "habla literalmente de una fecha para lo que significa el IRPF y de una vocación de que a lo largo de los años se tiene la expectativa" de ceder más impuestos.

"Aquí hay mucha gente que está permanentemente diciendo que se explique el acuerdo. Es que el acuerdo se explica con su lectura, el acuerdo dice todo", aunque "por supuesto hay que desarrollar ese acuerdo con normas y con leyes que irán descendiendo a los diferentes niveles", ha añadido Montero.

"Tendremos mucho que dialogar, mucho que acordar", ha añadido, para insistir en el mensaje "desde el Ministerio de Hacienda, desde el Gobierno de España" de que "la financiación singular para Cataluña es compatible con la financiación del conjunto de los territorios que también tienen singularidades".

Ha subrayado que "por supuesto, habrá una negociación bilateral y también multilateral" porque "la vocación del Gobierno es justamente inspirarse en este acuerdo para que podamos ser capaces de salir del inmovilismo de la reforma del modelo", ha destacado.

Se ha quejado la ministra de Hacienda de que el PP "no tiene propuesta de reforma de modelo". Dice una cosa en Madrid, otra cosa en Galicia y otra cosa en Andalucía" y no quiere "como partido sentarse para hablar de esto".

"Lo que quiere es bronca en los órganos multilaterales o en el territorio", ha añadido Montero, tras insistir en que la financiación de las autonomías es algo "serio" porque "hablamos de la sanidad, de la educación, de la vivienda, de la dependencia, de la justicia gratuita. Esto es tan serio que hay que sacarlo de ese clima político en donde lo ha instalado el PP".

El Gobierno de España pretende acompañar a "aquellos que tienen más vocación de autogobierno". "Y aquellos que no la tengan, pues evidentemente los estatutos de autonomía en ese sentido se respetan".

El caso de Andalucía

"Yo escucho al señor Moreno Bonilla hablar de relación bilateral, demonizándola, cuando el Estatuto de Autonomía para Andalucía marca justamente la relación bilateral en la revisión y en la aprobación de la reforma del modelo de financiación", ha criticado.

Montero no "entiende" que el presidente andaluz quiera "a veces" hacer gala de que "cree firmemente en la autonomía", cuando " no ejerce sus competencias". "Parece que no se ha leído el Estatuto".