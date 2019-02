"El feminismo es la única propuesta ganadora frente a la agenda neoliberal", ha asegurado este jueves la portavoz de Unidos Podemos, Irene Montero. La número dos del partido morado ha defendido el movimiento de las mujeres como lo único que puede "hacer frente a la agenda neoliberal del 'sálvese quien pueda' en el que gana quien tiene dinero" y "todo se compra o se vende". "Esta batalla la vamos a ganar aunque no se vea inmediatamente en estas elecciones", ha insistido la portavoz defendiendo el feminismo que pone "los cuidados en el centro".



La portavoz de Unidos Podemos reconoce en una entrevista con Juan Carlos Monedero en En la Frontera que los partidos ya han entrado en una fase de precampaña "bronca y dura" en la que hay a quienes le interesa que sólo se pregunte "por la bandera con la que te identificas". También denuncia que se está intentando invisibilizar a su formación: "Hay telediarios en los que no salimos a pesar de ser la tercera fuerza política. Vamos a ver tertulias en las que los analistas nos dicen que todo es muy volátil. Todo menos que Podemos está hundido. Pero no recuerdo ni un momento en el que se haya dicho que estamos en un buen momento".



Montero ha llamado a la movilización ante las urnas en las próximas elecciones del 28 de abril: "Si no votas, van a hacer política por ti", y ha sostenido que su partido debe ser fuerza mayoritaria para evitar que el PSOE vuelva a intentar pactar con Ciudadanos. "Quieren instalar en toda Europa que no hay más posibilidades para gobernar que la derecha o que la socialdemocracia", ha explicado la parlamentaria, insistiendo que frente a estas opciones está su formación.



Para comenzar la precampaña, Unidos Podemos está recriminando al Gobierno y a Pedro Sánchez la falta de negociación con los partidos catalanes y las resistencias que mostraron a firmar el acuerdo con el grupo confederal. "Nos costó mucho que subieran el Salario Mínimo Interprofesional a 900 euros", recuerda Montero. Por todo ello, se posicionan como el partido que realmente puede abrir paso a un cambio real.

"Carmena ha decidido caminar sola"

Aunque la interna no ha sido el tema principal de la entrevista, no ha pasado por alto la situación en Madrid. La número dos de Podemos ha lamentado la alianza de Iñigo Errejón y Manuela Carmena pero también ha apuntado que ha tenido sus efectos, sobre todo, en el Ayuntamiento: "Ninguno de los partido que apoyaron a Carmena en las pasadas elecciones le va a apoyar ahora. El liderazgo de Carmena es evidente, pero los liderazgos no se pueden ejercer en solitario. Ha decidido caminar sola. No vamos a presentar candidato pero entendemos que haya compañeros que quieran emprender otro proyecto municipalista. Y a la Comunidad queremos presentar con Unidas Podemos".

Además, respecto a los conflictos internos de Podemos, Montero ha criticado que los medios de comunicación nunca cuentan problemas internos de otras formaciones como Ciudadanos, y destacan los del partido morado. "La derecha nunca rinde cuenta. Los medios de comunicación tienen que ejercer la función de mediadores en lo que ocurre en la política y seleccionar lo que hay que contar. No hay medios de comunicación que cuenten los problemas internos de Ciudadanos. Aunque creo que ya no es tan fácil engañar a la gente".