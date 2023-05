Moreno Bonilla defiende la ampliación de regadíos en Doñana: "La solución no es decir retire la ley. ¿Cuál es la alternativa?"

La proposición de ley de PP y Vox que amplía regadíos –más de 1.900 hectáreas, según WWF– en Doñana fue de nuevo protagonista de la sesión quincenal de control al presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla. Tanto PSOE como Por Andalucía exigieron la retirada de la ley, cuestión que el presidente rechazó en varias ocasiones durante el debate con la oposición: "La solución no es [decir] retírese la ley. ¿Cuál es la alternativa? ¿Qué le ofrecemos a los onubenses? Eso es lo que tenemos que decidir. No podemos retirar nada hasta que no haya una alternativa".

La portavoz de Por Andalucía, Inma Nieto, le reprochó al presidente que acuse a los demás de tener ansias electoralistas "cuando han traído ustedes el proyecto de ley". "Retire el texto y deje de hacer el ridículo. Usted no es esa persona moderada. Usted es educado, pero no moderado", le espetó Nieto.

Moreno Bonilla defendió que el PP pretende "plantear soluciones a un problema" –el de las fincas que se quedaron fuera del plan de la fresa en 2.014: "Tenemos la decencia y la honestidad de presentar una solución", agregó el presidente. Moreno Bonilla acusó a Nieto de convertirse en "una defensora del señor Sanchez como no había visto jamas en IU o en Podemos o en la coalición" y le instó a ir a Huelva a "decir eso mismo, lo que estamos haciendo el ridículo". El presidente, un día después de que PSOE y Por Andalucía se aliaran para presentar una iniciativa conjunta sobre sanidad, acusó a la confluencia de estar en un "proceso de fusión con el PSOE".

Fue en su debate con Manuel Gavira, portavoz de Vox, partido que firma la proposición de ley junto al PP, cuando Moreno afirmó: "Se tiene que compartir el equilibrio ambiental y el desarrollo económico. El 80% [de la gente] piensa así. No se puede proteger ningún espacio natural si no hay apoyo social. En Huelva hay un problema. Podemos conseguir una solución. Los protagonistas de esta iniciativa son los agricultores. Los protagonistas son ellos. Desde este Gobierno, estamos dispuestos a escuchar. Está abierto a modificaciones, no nos negamos a hablar".

"Queremos hablar (prosiguió Moreno) con todos. Para que entre todos busquemos la mejor solución posible a este problema. Podemos hacer lo que el PSOE: dejar pudrir el problema, pero hemos buscado la mejor de las soluciones posibles. La solución no es retírese la ley. ¿Cuál es la alternativa? ¿Qué le ofrecemos a los onubenses? Le damos esa alternativa. Eso es lo que tenemos que decidir. No podemos retirar nada hasta que no haya una alternativa. Siempre dispuestos a buscar la mejor solución posible para agricultores y el parque de Doñana. Se ha hecho mucho fuego de artificio sin conocimiento del terreno".

Luna de miel

Las advertencias –desoídas por Moreno– de la UE, la Unesco y los científicos le sirvieron a Juan Espadas, secretario general del PSOE, para proclamar, frente al presidente: La ley "ha sido un gran error que termina su luna de miel con los andaluces". Luego, Espadas, que ha rectificado su posición sobre esta norma desde la primera vez que la presentaron PP y Vox –decayó por la convocatoria electoral en junio pasado–, pasó a la ofensiva, ante las acusaciones del presidente de que el Gobierno de España no ha querido reunirse con la Junta: "Ha entrado en una deriva mentirosa que tengo la obligación de poner de manifiesto. O el consejero de Medio Ambiente tiene un primo que se le parece o se ha reunido dos veces con el secretario de Estado".

"Ya ha extrapolado el problema al conjunto de la provincia de Huelva. Está llamando al voto a aquellos a los que está engañando. Usted agrava el problema. Esto va de soberbia y de pulsos y decidió echarle otro pulso a las instituciones europeas. Han creado un conflicto institucional muy grave y ha hecho un daño a la reputación de los andaluces. Ya le han dicho que su ley va contra una sentencia del TJUE. Ha hecho un papelón en Bruselas. Léase la sentencia y el POTAD de Doñana", añadió Espadas.

Moreno replicó con el cambio de posición de Espadas. "Ha rendido la plaza del PSOE andaluz al señor Sánchez. Mire lo que decía entonces –le leyó diversos recortes de prensa– y lo que dice ahora. ¿A qué señor Espadas creemos? ¿Al de ahora? O al de hace unos meses. La coherencia es el crédito. Hubiera ganado coherencia y crédito si no se hubiera movido de esa posición. Andalucía, primero, Huelva, primero y después todo lo demás. Esa plaza no tenía que haberla rendido. ¿Quién me hace oposición a mí? El señor Sánchez. ¿Por qué se pone a mi altura? ¿Por qué viene a batallar contra un presidente legítimo?", se preguntó Moreno.