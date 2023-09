Moreno Bonilla llama a parlamentarios del PSOE al transfuguismo en la investidura de Feijóo

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, alentó este viernes, a escasos días de que Alberto Núñez Feijóo acuda a su sesión de investidura en el Congreso, el transfuguismo en las filas del PSOE.

En una entrevista en El Confidencial afirmó lo siguiente: "Estamos a cuatro escaños [de poder lograr la investidura de Feijóo], pero solo hay dos opciones: el PNV, que está secuestrado por sus debilidades internas, o que algún diputado del PSOE con sentido de Estado dijera que no, algo que es improbable".

Luego, según recoge el periódico, agregó: "Hay diputados socialistas de Andalucía, de Castilla-La Mancha o de Madrid que van a pasar a la historia como los que impulsaron que por primera vez en la historia el que gane no sea presidente. Esa ha sido una tradición política en España: el que gana las elecciones siempre ha sido presidente. Y la alternativa es pésima para el conjunto de los españoles".

A Moreno le preguntaron entonces los periodistas de El Confidencial si el PP debía negociar con esos diputados socialistas. Y el presidente de la Junta respondió: "Solo podemos apelar a la conciencia de Estado. El diputado tiene un acta personal, se presenta a través de una formación política, pero el acta es suya y él toma las decisiones".

"Extremos"

Y después, indicó: "Más allá de la lógica disciplina de partido, que debe haberla, a veces se llega a extremos en los que los diputados deben rebelarse por sus propios principios. Yo he escuchado a muchos diputados, no uno ni dos, sobrarían [para hacer presidente a Feijóo], que no están de acuerdo con las tesis de Sánchez, pero van a quedar ahogados por la disciplina de partido y el miedo. Sánchez ha provocado que el que hable salga del partido expulsado de manera inmediata y sea condenado al ostracismo dentro del PSOE".

El último pacto contra el transfuguismo en España recoge esta definición: "A los efectos del presente acuerdo, se entiende por tránsfugas a los y las representantes locales, autonómicos y estatales que, traicionando al sujeto político (partidos políticos, coaliciones o agrupaciones de electores) que los y las presentó a las correspondientes elecciones, hayan abandonado el mismo, hayan sido expulsados o se aparten del criterio fijado por sus órganos competentes".

Por tanto, para votar a favor de una investidura de Feijóo o abstenerse en ella en contra del "criterio fijado por sus órganos competentes", entraría de lleno en esta concepción y convertiría al diputado díscolo en un tránsfuga.