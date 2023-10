Moreno Bonilla se resiste a dejar caer su ley de regadíos de Doñana pese a mantener el diálogo con Ribera

La oposición apretó este miércoles, durante la quincena al presidente de la Junta de Andalucía, con Doñana. Juan Manuel Moreno Bonilla (PP) negó haber rectificado su posición, a pesar de haber abierto el diálogo con la vicepresidenta Teresa Ribera (PSOE), y afirmó que lo que ha hecho es "retrasar el proyecto de ley" y "negociar", pero que sacará adelante su norma, si en estas semanas, el Gobierno de España no logra cerrar una "solución" a lo que llamó "el problema de los agricultores".

Hace una semana, Moreno Bonilla ordenó una tregua y paró, tras una reunión con Ribera, la inminente aprobación de una ley, que según los ecologistas, pretende "amnistiar" a los agricultores ilegales, quienes pinchan el agua en el entorno de Doñana sin tener derecho a ello y que ha generado inmensa preocupación, además de en el mundo científico y ecologista, en Europa y en organismos internacionales, como la UNESCO. Este miércoles, el presidente se esforzó en dejar claro que el acuerdo "no va a ser a cualquier precio".

"Dentro de la solución de conjunto, tiene que estar la solución de lo que motiva esta ley. Vamos a trabajar, alineados con Huelva, su provincia y los ciudadanos", dijo. Traducido: o los agricultores hoy fuera de ordenación entran en un hipotético acuerdo, o aprobará la ley. "Las negociaciones están en marcha, toca ser discreto, ser prudente, cuando lleguemos a un acuerdo, no se preocupe, que lo diremos", le manifestó Moreno Bonilla a Juan Espadas, el secretario general del PSOE.

Dos visiones

Durante el debate con la portavoz de Por Andalucía, Inma Nieto, quien le reprochó haber promovido una "proposición de ley delirante" que "ha hecho daño en la conciencia social y en nuestro prestigio internacional", emergieron dos visiones sobre la gestión del territorio.

Por un lado, la que defendió Nieto, que resumió así: "Hay un binomio falaz: no hay divorcio entre economía y sostenibilidad. Si no garantizamos la sostenibilidad, es cuando llega la ruina". Y, por otro, la que Moreno Bonilla expresó de este modo: "Donde no hay respaldo social a la protección del medio ambiente, este cae, desgraciadamente. Lo que tenemos que evitar es que eso pase".

El debate entre Nieto y Moreno dejó este intercambio entre ambos. El presidente afirmó que su Gobierno tenía un "claro compromiso con la preservación de Doñana" y recordó la anunciada compra de la finca Veta La Palma, saludada por el mundo científico y ecologista, aunque quedan dudas sobre el precio a pagar por ella.

Luego, Moreno Bonilla afirmó: "Esa zona [la afectada por su ley] no es parque nacional, no es parque natural. Vamos a sentarnos. La voluntad de diálogo siempre ha estado intacta. Queremos llegar a un buen acuerdo. [Que no se caiga el parque] y al mismo tiempo posibilitar el desarrollo económico y social en la zona".

"Hemos puesto encima de la mesa el problema de los agricultores y sus familias. No ha habido cambio de postura. Siempre hemos apostado por el diálogo constructivo. Aquí no se trata de doblegar a nadie, se trata de solucionar un problema y de respeto a Andalucía. Oiga, no se puede cultivar en zonas protegidas, y como siga extendiendo no se puede cultivar en toda la provincia de Huelva", añadió el presidente.

"Si aprueba la ley, al día siguiente se recurre y nos caen multas", advirtió Nieto al presidente

Nieto le replicó: "No sé de dónde se saca que no puede haber regadíos en la provincia de Huelva. Es usted el que se ha salido de la fila. Usted ha utilizado Doñana en competencia electoral con la extrema derecha y ha agravado los problemas. Si aprueba la ley, al día siguiente está recurrida, nos caen multas y la Comisión Europea nos reclama el cumplimiento de la sentencia".

"Ha hecho dejación de funciones: el plan de la fresa tiene herramientas y debe cumplirlo. Usted tiene un plan hidrológico y tiene una sentencia del tribunal de Justicia de la UE que dice muy claro lo que hay que hacer. Usted ha puesto sus competencias en manos de lobbistas. En Huelva puede haber regadíos, teniendo muy claro el marco", remachó Nieto.