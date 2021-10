Moreno busca que el PSOE le apoye los presupuestos que llevarían la legislatura andaluza hasta finales de 2022

El golpe al tablero que ha pegado Juan Espadas en Andalucía al buscar y, de momento, encontrar el entendimiento con el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha provocado un cambio de paradigma en la política andaluza.

Jamás el principal partido de la oposición le ha dado apenas nada al que gobierna y Espadas, el PSOE andaluz, el partido hasta ahora hegemónico en la Comunidad, se dispone a permitir que el PP, que gobierna en coalición con Ciudadanos, apruebe el presupuesto del año 2022.

Moreno ha recibido con los brazos abiertos a Espadas. En el año electoral, Moreno puede, así, alejarse de Vox –que lleva tiempo presionándole para que adelante las elecciones–, tener la estabilidad que necesita y profundizar en la imagen de presidente dialogante, ecuménico, que cultiva.

De hecho, con el anuncio efectuado este lunes de que el Congreso del PP andaluz será este noviembre, Moreno ya lanza el mensaje, indirecto, de que este año no va a haber elecciones. Además, el presidente manifestó este lunes que quiere un presupuesto y que está, de hecho, dispuesto a pactarlo con el PSOE.

"Nada me gustaría más que se pudiera alcanzar un acuerdo de amplio espectro, no solamente con el PSOE, sino con el resto de fuerzas políticas", dijo este lunes. "Qué buen ejemplo para la sociedad andaluza sería que todos abandonáramos por un momento las trincheras ideológicas y pensáramos en Andalucía y los andaluces, y sacáramos un Presupuesto con una cierta unanimidad". Para ello, añadió: "Todos tenemos que ceder y [el PP está] dispuesto como Gobierno a ceder en algunos aspectos para conseguir ese acuerdo". Su vicepresidente, Juan Marín (Ciudadanos), hizo el papel de poli malo y afirmó que no se fiaba de que Espadas le fuera a dar finalmente el sí a las cuentas del Gobierno.

¿Qué hay detrás de esta decisión del PSOE que a Moreno le viene como anillo al dedo y que llevaría la legislatura hasta su final natural, el 27 de noviembre de 2022? Las fuentes consultadas por Público hablan de varios factores, sobre todo, dos, que permitirían comprender el porqué de un acuerdo PP-PSOE inédito hasta ahora.

Por un lado, una confluencia de intereses. Nadie quiere elecciones ahora en Andalucía. Si aciertan las encuestas, a Moreno, le llevaría, tras un batacazo de Ciudadanos, a depender de Vox. A Espadas le llevaría a unos comicios antes del tiempo que necesita para afrontarlos con garantías. Y a Pedro Sánchez, de obtener el PP un buen resultado, después del de Madrid, le supondría un inconveniente en su labor de Gobierno, porque lanzaría a Pablo Casado.

Por otro lado, la situación, después de una pandemia, con fondos disponibles para gastar, permite un acuerdo que lleve las elecciones hasta el otoño del a 2022: probablemente el 27 de noviembre. Tanto para el Gobierno de España como para el de Andalucía es clave utilizar el año para recuperar el ritmo de crecimiento económico y mejorar los servicios públicos, o al menos la la percepción que se tiene de ellos.

La apuesta de Espadas es, de este modo, osada y así lo asumen en el círculo del secretario general del PSOE andaluz. Existe el riesgo, real, de que el PP acabe por robarles la cartera y que, la izquierda, si logra un buen candidato o candidata y aparca sus cuitas, pueda también ganarles terreno. Teresa Rodríguez, la referente de Adelante Andalucía, de hecho, ya afirmó este lunes que no comprendía para nada "la deriva de Espadas".

Sin embargo, las fuentes consultadas por Público en el PSOE andaluz analizan que era necesario romper la inercia y mover el patio, además de darle a los ciudadanos la posibilidad de tener un horizonte sin Vox, si Moreno quiere. "Para ganar [en Andalucía], hay que mover el tablero", aseguran estas fuentes. Para la Ejecutiva Federal la apuesta es razonable. "Espadas tomará las mejores decisiones. Es la autonomía de cada uno y Espadas buscará lo mejor para los andaluces", dijo Eva Granados, portavoz del PSOE en una rueda de prensa en Ferraz.

Por el flanco de la ultraderecha presionó este lunes a Moreno la portavoz del PSOE, Ángeles Férriz. "Moreno tiene que decidir [si PSOE o Vox]. Nuestra voluntad de sentarnos a hablar es real". Férriz reclamó también al Ejecutivo andaluz "seriedad", un calendario de reuniones, datos económicos suficientes y "conocer las propuestas de gobierno".

Un acuerdo de presupuestos no llevará a una ausencia de crítica mutua entre PSOE y PP, pero sí relativizaría las discrepancias entre ambos partidos. De hecho, en este clima propicio para los pactos, Moreno arremetió contra los socialistas por el impuesto de sucesiones y donaciones, que él ha eliminado prácticamente en Andalucía. Y los socialistas acusaron al presidente de tomar el pelo a los andaluces con el tema sanitario. Cada uno haciendo hincapié en sus banderas, la derecha en los impuestos, los socialistas en los servicios públicos. Pero todo sonó ya de otra manera a la espera de los próximos acontecimientos.

Consultar a las bases

En el PSOE andaluz, no todos las tienen todas consigo. Este viraje de Espadas no se comprende en absoluto en algunos ámbitos. "Estamos muertos", afirma con contundencia una fuente. En algunos ámbitos analizan que darle estos presupuestos a Moreno, sin nada señero que ofrecer a cambio, dejaría K.O. al PSOE –hoy primera fuerza, partido ganador de las pasadas autonómicas– al impedir, por un lado, que se visualice la alternativa –¿qué ofrece Espadas de diferente?–, y por otro lado, al permitir a Moreno presentarse ante la opinión pública como el hombre moderado que dice ser, frente a Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso –algo que en Andalucía, una comunidad más solidaria y con un historial de represión, es importante–.

Críticas internas a Espadas

Entre las bases sanchistas, se recuerda aquel hoy ya histórico "no es no" al PP, que llevó incluso a la ruptura de la disciplina de grupo en aquella votación que invistió a Mariano Rajoy como presidente, después de la defenestración de Pedro Sánchez como secretario general. Así, Luis Ángel Hierro, que le disputó a Susana Díaz y al propio Espadas las primarias en las que venció este último, considera que la decisión puede causar un "daño al partido".

"Me ratifico –afirma a Público Hierro– en lo que dije originalmente, que Espadas está más a la derecha que la propia Susana Díaz y las pruebas lo van demostrando. Por táctica política puede dar un paso irreversible: una acción de ese tipo deja en la oposición solo a Podemos e IU. El PSOE deja de ser oposición. Así nos hace cómplices de políticas de derechas, porque no vamos a tener argumentos para criticar después si resulta que ese presupuesto se dedica a privatizaciones en educación y sanidad, porque lo apoyamos. Y lo que es peor, este debate nos desubica y va a producir la sensación de que abandonamos a los electores socialistas".

Hierro añade que Espadas debe consultar a las bases esta decisión, de llevarse finalmente a cabo: "Si bien las normas no lo establecen como obligatorio, es una decisión de tal trascendencia política que no someterla a consulta sería una aberración. Si Espadas lo hubiera dicho en la campaña electoral de las primarias, no lo sería, pero es que no lo dijo. Se presentó como un candidato de izquierdas. Y ahora se abstiene en la ley del suelo que nos lleva camino de Murcia y ahora lo que quiera hacer con el presupuesto: No tiene legitimidad, porque no lo dijo. No elegimos caudillo. El PSOE no pide el voto para apoyar a la derecha en el Gobierno".

Si cierra este acuerdo, Moreno, quien el 2 de diciembre de 2018 por la mañana era un hombre muerto –políticamente hablando– y horas después era ya presidente in pectore –después de que la suma de la izquierda por primera vez fuera inferior en votos y escaños a la de la derecha–, habrá logrado, pasar sin mancha por la legislatura. Juntando sus escaños a los de Ciudadanos y después con los apoyos de Vox y ahora del PSOE habrá completado un ciclo y podrá, como quería presumir de estabilidd y de llegar hasta el final natural. Nunca 26 diputados fueron tan rentables.