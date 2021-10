Moreno dibuja una Andalucía preparada para crecer y anuncia que la vacuna de la meningitis B para los niños será pública

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, cogió el toro por los cuernos y en su discurso del Estado de la Comunidad abordó los dos principales problemas de Andalucía, el paro y la sanidad y lanzó guiños a los jóvenes, a los grandes empresarios y a las familias con tres anuncios relevantes: la gratuidad de la vacuna contra la meningitis; un ingreso por la infancia para reducir la pobreza infantil, y una nueva línea de ayudas a la industria.

Por un lado, Moreno dijo que "el empleo es la mayor preocupación de los andaluces y nuestro principal desafío" y dibujó un escenario de luz al final del túnel después de la pandemia y manifestó que Andalucía está en buena disposición para liderar el crecimiento económico. "Vemos la luz y estamos recuperando la alegría. Necesitamos la mejor versión de cada uno de nosotros", llamó.

"Hemos tenido que remar a contracorriente, y existe un reparto injusto de fondos y de infrafinanciación económica de la Junta de Andalucía. Podemos decir que Andalucía funciona y que tenemos bases sólidas para seguir avanzando. Queda mucho por hacer pero tenemos motivos para la esperanza. Hay optimismo en el sector económico", manifestó el presidente. "Más empresas, más empleo, más progreso", proclamó, como objetivo.

El presidente anunció dos medidas, de las que no dio más detalles, "para impulsar la empleabilidad de los jóvenes". "Una con ayudas a la contratación indefinida con prioridad para menores de 30 años desempleados, con un presupuesto de 100 millones de euros y otra para favorecer las oportunidades laborales de los jóvenes andaluces, dotada con 120 millones de euros". En el capítulo de la juventud, Moreno también afirmó que en 2022 se implantará la Tarjeta Joven de Transporte. "Un compromiso histórico con nuestros jóvenes al que damos cumplimiento, y por el que podrán usar el trasporte público en las nueve áreas metropolitanas con un descuento del 50%, que podrá llegar hasta el 100% para las familias numerosas", dijo.

También, para fomentar la industria, el presidente manifestó que se pondrá en marcha "una nueva línea de ayudas al sector industrial por un importe de 150 millones de euros hasta 2023". "Serán ayudas para inversiones de grandes empresas tractoras de la industria manufacturera, complementarias a incentivos ya existentes", dijo Moreno, quien se refirió a los problemas de Airbus, compañía a la que calificó de "vital y estratégica".

Sanidad

Por otro lado, en sanidad, Moreno manifestó ser "muy consciente" de los problemas y del "enorme anhelo de mejora de la sanidad pública que existe en la sociedad andaluza". "El sistema sanitario es nuestra prioridad", afirmó. Luego, agregó que su idea no es regresar a los centros de salud masificados de la etapa anterior y a la precariedad laboral, sino que "el objetivo es una reforma integral de la sanidad pública".

El presidente defendió el esfuerzo de su Gobierno y puso sobre la mesa grandes cifras –50.000 millones habrá costado el sistema público de salud al final de la legislatura– y trató de darle la vuelta a la polémica causada por los 8.000 despidos –por la vía de renovar solo 11.900 de los 20.000 firmados durante la pandemia–. "El 1 de noviembre habrá 18.500 trabajadores sanitarios más que hace tres años, con el anterior Gobierno. Hemos apostado por la estabilidad laboral de nuestros profesionales con una oferta de 10.000 contratos de interinidad".

Luego, agregó: "En un momento excepcional tuvimos fondos excepcionales para contratar excepcionalmente a 20.000 sanitarios. Fueron momentos dramáticos, cuando llegamos a tener 4.980 personas hospitalizadas y 735 en UCI. Ahora, cuando estamos en el nivel más bajo y el Gobierno ha retirado de forma brusca, y sin diálogo esos fondos excepcionales, hemos logrado rescatar, con recursos propios, 12.000 trabajadores sanitarios. Se mantienen a todos los médicos y a dos de cada tres enfermeras. Andalucía va a hacer un gran esfuerzo, enorme, con sus propios recursos, para consolidar estos puestos de trabajo dentro del SAS".

Después, anunció una medida que, sin duda, será muy bien recibida por las familias con hijos: "A partir del 1 de diciembre vamos a incluir en el calendario vacunal, la vacuna contra la meningitis B, conocida como Bexsero, ya que es el instrumento más eficaz en la prevención y vencimiento de esta enfermedad". "Hasta ahora –agregó el presidente– las familias tenían que pagar más de 300 euros por hijo y a partir de ahora ninguna familia tendrá que comprarla en Andalucía".

Presupuestos y financiación

Sobre los presupuestos para el año próximo que, a día de hoy no tiene garantizados, Moreno se afirmó que está "dispuesto a negociar hasta la extenuación, sin vetos, con todos los grupos políticos de esta Cámara". "Los andaluces juzgan quién es útil y quién no lo es", dijo. "Es el instrumento de confianza más potente que tenemos. Es el presupuesto de la recuperación y no puede haber excusa alguna ni argumento ideológico para bloquear la recuperación de Andalucía", afirmó.

"Asumamos –agregó Moreno– la responsabilidad de negociar y la generosidad de ceder porque tenemos la oportunidad de que Andalucía sea referente en España de buena política, una política ejemplar y útil. La puerta al diálogo está abierta hasta el 24 de noviembre que se celebra el debate de la totalidad de presupuestos. Estoy seguro de que los andaluces van a tomar nota de quién tiene la valentía de poner el interés general por encima de cualquier condicionante partidista o cálculo electoral".

En el capítulo social, Moreno anunció también un nuevo ingreso, del que tampoco dio más detalles, al que denominó "ingreso por la Infancia y la Inclusión, que contemplará el derecho a cubrir las necesidades básicas de las familias que más lo necesitan". "Con esta medida, situamos a los menores en el centro de la política social, con el objetivo de reducir la pobreza infantil, atender las situaciones de exclusión y promover la inserción", agregó el presidente.

El presidente, que pronunció un discurso de una hora y media, dedicó también una buena parte a reclamar un fondo que pactó con el president valenciano, Ximo Puig (PSOE), que permita mejorar la financiación de la Junta de Andalucía, "un Fondo Urgente de Compensación que sea prorrogable automáticamente hasta la entrada en vigor del nuevo modelo de financiación y que equipare a las comunidades infrafinanciadas con la media nacional".



También tuvo su capítulo la confrontación con el Gobierno de Pedro Sánchez. "Paradójicamente –dijo Moreno– detrás del mayor presupuesto como consecuencia del dinero de Europa, el próximo año nos encontramos con un recorte de recursos del Estado. El Gobierno de la Nación ha decidido reducir el margen de déficit de las comunidades autónomas al 0,6%, mientras el Estado se reserva el 5% de déficit, y eliminar el Fondo covid 2022".

"El impacto de estas dos medidas en Andalucía –dijo el presidente– significa un recorte de la financiación de 2.317 millones de euros. Se recorta precisamente el dinero que la comunidad puede destinar a Sanidad, Educación y Política Social y se recorta a pesar de que la propia Airef ha avisado de que el 40% de los gastos generados por la covid se consolidarán. No solo es un ataque a nuestra autonomía, sino que se trata de forma clara de un recorte social".

"La sanidad es la financiación autonómica. Andalucía va a recibir en 2022 por parte del Estado 2.300 millones menos que en 2021. ¿Quién se beneficia de este ajuste en Andalucía? Me gustaría saber dónde van los recursos que le corresponden a Andalucía", remachó el presidente.