Moreno dice que la legislatura es para cuatro años y Marín se arrima al PP

Justo en el ecuador de la legislatura en Andalucía, Juanma Moreno, el presidente de la Junta, mantuvo un encuentro con Pablo Casado, líder del PP, en Sevilla, mientras Juan Marín, el vicepresidente, se fue a Málaga donde compartió escenario con el fundador de Ciudadanos, el dimitido Albert Rivera. Casado y Moreno exhibieron sintonía política, al igual que Rivera y Marín, quienes se entregaron al PP y arremetieron contra el PSOE de Pedro Sánchez.

Marín fue el primer miembro de Ciudadanos que entró en un Gobierno autonómico, en enero de 2019, y lo hizo en aplicación de las tesis de Rivera, que decidió, antes de que esa idea le llevase a la debacle, distanciarse del PSOE, con quien en Andalucía había hecho tres presupuestos, y apostar claramente por hacer gobiernos con el PP y, tras un tiempo de dudas, también con firmar los acuerdos pertinentes con la ultraderecha.

Dos años después de las elecciones que acabaron con la hegemonía socialista en Andalucía, Moreno está asentado en el poder y cuenta con estabilidad política gracias al blanqueo de las tesis de la ultraderecha y las concesiones hechas a Vox y gracias también al empeño "personal" de Marín en que el Gobierno de coalición y el proyecto que inauguraron tras los comicios de diciembre de 2018 funcione y tenga continuidad. Rivera, de hecho, en Málaga, auguró un ciclo largo a PP y Ciudadanos en la Comunidad. Entre PP, Cs y Vox han elaborado y pactado ya tres presupuestos en dos años.

En política, muy rara vez las cosas pasan por casualidad. Que Marín eligiese a Rivera, hoy fuera de la dirección de Ciudadanos, pero que insiste en la estrategia que le llevó al desastre electoral, a saber, echar pestes de Pedro Sánchez y reivindicar al PP como único socio posible, para pasar la efeméride, y no estuviera con Inés Arrimadas, la líder del partido, que ha estado esos meses, desde que ha tomado el control del partido, tratando de desentrañar el nudo gordiano que le dejó Rivera por la vía de jugar a lo que le dio la relevancia a Ciudadanos, es decir, ser un partido útil, es revelador de la apuesta sin camino de retorno por la que ha optado el vicepresidente andaluz: revalidar la coalición con el PP.

Junto a Rivera y Marín estuvo también Elías Bendodo (PP), mano derecha de Juanma Moreno, malagueño de pro, lo que revela la buena sintonía que tiene con el vicepresidente.

En este viaje, Marín no descartó incluso el escenario de concurrir con el PP a las próximas autonómicas, que serán, si el presidente logra, como ha manifestado que quiere, llevar la legislatura hasta su final natural, a finales del año 2022. "Somos un solo gobierno y cuando lleguen las elecciones seremos dos partidos sin descartar ninguna opción", dijo Marín. Luego, puntualizó: "Se valorará en su momento y se decidirá lo que se tenga que decidir".

Dos proyectos diferenciados

Al portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, persona de la máxima confianza de Arrimadas, la idea de ir con el PP en Andalucía no parece que le hiciese mucha gracia. Así, afirmó que Ciudadanos y PP tienen "idearios bastante diferenciados". "Somos dos partidos políticos distintos que tenemos dos idearios bastante diferenciados y en algunas cosas coincidentes", manifestó, añadiendo que esto se ve en el día a día.

"Cuántas cosas votamos diferente el PP y Ciudadanos en relación con las distintas iniciativas que plantean los grupos parlamentarios o el Gobierno y, sin embargo, nos ponemos de acuerdo", remachó Bal. Eso sí, el portavoz adjunto en el Congreso celebró el entendimiento con el PP en el Gobierno andaluz: PP y Ciudadanos pusieron fin a casi 40 años de gobiernos socialistas en Andalucía, a pesar de las "redes clientelares" y el "voto cautivo", dijo, según recoge Europa Press. "Conseguimos desbancar al PSOE del Gobierno y celebramos que hoy tenemos un Gobierno de éxito, de futuro, sólido y estable", destacó.

"Hemos sido capaces de hacer un solo gobierno en Andalucía y cuando lleguen las elecciones seremos dos partidos políticos, que hemos compartido cuatro años y que nos presentaremos a las elecciones, cada uno como considere, sin descartar ninguna opción", abundó Marín. A juicio de Marín, "eso debe ser también algo que pongamos encima de la mesa y que lo hagamos con naturalidad". "Si los andaluces quieren en Andalucía un gobierno que siga cuatro años más y que en ese gobierno estén el PP y Ciudadanos se valorará en su momento y se decidirá lo que haya que decidir, pero hay mucho de compromiso personal", manifestó.

El vicepresidente aseguró también, en la misma línea que Bal, que PP y Ciudadanos no están de acuerdo en todo, que las diferencias en el Gobierno, que existen, se resuelven "a nivel interno y no se entera absolutamente nadie". "Con Elías Bendodo hablo todas las semanas", dijo. "Tomamos decisiones y las llevamos a cabo", agregó. Y sobre Vox, Marín manifestó que para formar gobierno, Vox no fue un inconveniente "nunca, al contrario", pero tenían "claro que era un gobierno de coalición de PP y Ciudadanos".

Marín profundizó en este discurso al hablar de las encuestas, que sitúan a Ciudadanos por detrás de Vox, como cuarta fuerza en la Comunidad: "Se consolida un gobierno. Hay un cambio de gobierno consolidado en Andalucía que sigue creciendo. Ese Ejecutivo ha generado suficiente confianza al conjunto de los ciudadanos como para que quieran que sigamos gobernando Andalucía".

Mientras, en Sevilla, el presidente, Juanma Moreno, que pasa por los momentos más dulces de su carrera política, aseguró que su proyecto está basado en el "diálogo". "El diálogo ha generado confianza y esa confianza ha generado estabilidad", proclamó el presidente. "Hoy nadie duda de que Andalucía tiene estabilidad y que vamos a agotar la legislatura, que es para cuatro años", agregó.