Moreno y Marín se plantean remozar el Gobierno andaluz un año y medio después

Apenas un año y medio después de haber formado el primer gobierno no socialista de Andalucía, su presidente, Juanma Moreno (PP) y su vicepresidente, Juan Marín (Ciudadanos) manifestaron este miércoles que está en marcha una remodelación del Ejecutivo.

Es Marín el que lleva algún tiempo buscando cambios en el gobierno, algo a lo que ahora, una vez pasadas las elecciones gallegas y vascas y la parte dura de la emergencia sanitaria, el PP ha visto razonable. La remodelación será inminente, en este mismo mes de julio, con algo de tiempo antes de enfrascarse a partir de septiembre en la negociación con el hasta ahora muy leal socio parlamentario, Vox, para aprobar el presupuesto de 2021.

Moreno se esforzó en negar que se tratase de una "crisis de gobierno" y, en ningún momento, habló de ampliar el Gobierno, que hoy está formado por once consejerías, seis en manos del PP y cinco en las de Ciudadanos. La estructura del Ejecutivo que pactaron ambos partidos en enero de 2019 agrupa, por ejemplo, de un modo poco ortodoxo materias tan relevantes como Justicia y Turismo, en el ala de Ciudadanos, y Medio Ambiente y Agricultura, en la del PP, lo que al final conlleva escasa visibilidad para su actividad en esas áreas y problemas relevantes como la alarma social causada por el hotel en Los Genoveses.

"Todos los gobiernos están en un proceso de actualización", manifestó el presidente. Tampoco, dijo, se trata de "una remodelación amplia", sino que el objetivo es encontrar "fórmulas para mejorar, optimizar y actualizar el Gobierno y adaptarse a las nuevas circunstancias de la pandemia que exige mucho de todas las instituciones y evidentemente del Ejecutivo de Andalucía". En definitiva, remozar el Gobierno.

"Es evidente que llegado el año y medio de gestión siempre es bueno actualizar, mejorar, reorganizar los equipos para intentar optimizar al máximo la gestión que se hace desde la Junta de Andalucía", agregó Moreno.

"Estamos en conversaciones con la fluidez y la lealtad que tenemos con nuestro socio de gobierno para ver cómo podemos mejorar algunas áreas, consejerías, reorganizar algunas áreas competenciales para ser más funcionales, operativos y más eficaces a la sociedad andaluza. Estamos trabajando en ello", añadió el presidente.

Algún área nueva

Marín, sin embargo, no descartó más consejerías. "Hay que hacer algunos retoques para ser más eficaces", dijo el vicepresidente, según recoge Europa Press. Y luego apostilló: "[Esto] no significa que haya más o menos consejeros. Si hace falta uno o dos más no pasa nada, hay 21 ministros en el Gobierno de España y nosotros somos once consejeros".

Marín consideró que lo que debe hacerse es "encajar" algunas piezas e incluso "crear algún área nueva". El vicepresidente, al igual que Moreno, se refirió a que la pandemia ha acabado con previsiones, planes de trabajo, planificaciones y estrategias. "Las urgencias ahora son otras. La estructura del Gobierno andaluz se diseñó inicialmente para otros objetivos. Hasta hace tres meses y medio quién iba a hablar de que el turismo iba a estar en dificultades, al revés. Ahora hay una nueva realidad y nos lleva a atender al sector sanitario, por otro lado al económico y, por otro, la atención a personas en mayor dificultad".

Marín agregó que el gran objetivo de la Junta es terminar esta legislatura en crecimiento económico y, para ello, para impulsar el trabajo "tiene que haber retoques en unidades, en estructuras de algunas consejerías, hay que poner y encajar algunas piezas".